Криптовалюта

Криптовалюты-мемы стали главным трендом 2021 года. Что это такое и зачем вам про них знать?

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Криптовалюты, основанные на базе известных мемов, считаются одним из главным трендов 2021 года, утверждают представители криптобиржи Huobi Global. Согласно данным аналитической платформы CoinMarketCap, сумма двух самых популярных мем-криптовалют — Dogecoin (DOGE) и Shiba Inu (SHIB) — составляет 97% от общей суммы всех мемкоинов и неизменно попадает в топ-10 списка монет по объему торгов на платформе Huobi Global.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin является наиболее популярной мем-монетой. Скачки цены DOGE часто происходят после заявлений генерального директора Tesla Илона Маска.

В одном из заявлений бизнесмен признал готовность принимать эту монету в качестве оплаты за мерчандайз бренда, а совсем недавно выдвинул предположение, что Tesla на этом не ограничится.

Ранее известный предприниматель и персона 2021 года по версии журнала TIME не раз поддерживал криптовалюту-мем в своем твиттер-аккаунте, а также заявлял о преимуществах Dogecoin над многими другими криптовалютами.

Shiba Inu (SHIB)

Вторым успешным мем-коином можно по праву признать Shiba Inu — удивительным образом монете удалось выйти из тени DOGE и даже в какой-то момент обогнать лидера в популярности, доминируя на графиках цен.

В качестве примера можно отметить тот факт, что, несмотря на медвежьи тенденции января-февраля 2022 года, SHIB остается в лидерах по росту капитализации.

Согласно аналитической платформе WhaleStats, число держателей криптовалюты бьет рекорды еженедельно. Аналитики отмечают, что на конец февраля 2022 года топ-1000 Ethereum-кошельков содержало токенов Shiba Inu эквивалентом в 2,2 млрд долларов США.

В чем популярность криптопроектов?

Популярность криптовалют-мемов — важный феномен, которые еще только предстоит изучить, считают в региональном офисе криптобиржи Huobi Global по СНГ и Турции. По словам эксперта, эти криптовалюты получают сильную поддержку коммьюнити, которая выстраивается вокруг них в первую очередь по причине «мемности» этих проектов. В то же время, эксперт отмечает, что не всякий криптопроект, основанный на меме, стоит брать в расчет:

«Прежде чем взять проект во внимание и приступить к изучению возможностей его листинга на нашей бирже, мы внимательно изучаем основы и цели проекта. Huobi Global придерживается высоких стандартов при запуске проектов на нашей платформе — мы рассматриваем только качественные проекты с потенциалом роста. Того же принципа мы придерживаемся на нашей платформе для запуска токенов — Primelist, где мы поддерживаем развивающиеся проекты и предоставляем нашим пользователям возможность раннего доступа».

Жесткий ценз и детальный скоринг — важная мера предосторожности. На волне популярности криптовалют-мемов рынок буквально заполонен новыми проектами, которые жаждут славы и инвестиций тех, кто сумел выбиться в лидеры. Большая половина из проектов незатейливо мимикрирует под главный мем — надо просто взять себе в аватары милое животное, и все получится.

Среди них уже набравшие популярность Samoyedcoin, Floki Inu, Dogelon Mars и так далее. Однако где одни криптопроекты рассчитывают на рост популярности и инвестиции, другие используют мемы и хайп для мошеннических схем.

К примеру, после того как невероятную популярность набрал корейский сериал «Игра в кальмара», тут же появилась криптовалюта-мем SQUID, которую создали анонимные разработчики, и которую бросились покупать фанаты сериала. Проект оказался мошенническим: распродав «цифровые фантики», основатели использовали заранее заготовленный эксплоит в смарт-контракте, украв средства инвесторов — после чего курс криптовалюты SQUID рухнул до почти нулевых значений. Эта история показательно демонстрирует, что инвестиционное решение только на основе «мемности», моды и ажиотажа может привести к плачевным последствиям.

Итог

Многие криптовалюты-мемы создаются изначально в качестве шутки, но могут стать трендом и возглавить список всех цифровых активов, торгующихся на рынкез а счет «хайпа».

В своем большинстве они не создают большой ценности, как инфраструктурные проекты, которые решают глобальные задачи в блокчейн-пространстве. Однако по мере того как криптовалютная индустрия развивается, мем-проектов будет появляться все больше.

Для инвесторов и пользователей криптовалют важно проявлять должную осмотрительность, не поддаваться синдрому упущенной выгоды и внимательно изучать реальный потенциал каждого из новых токенов, представленных на рынке, прежде чем вкладывать свои средства.

Источник: «Huobi Global»

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