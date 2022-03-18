Криптовалюты-мемы стали главным трендом 2021 года. Что это такое и зачем вам про них знать?

Криптовалюты, основанные на базе известных мемов, считаются одним из главным трендов 2021 года, утверждают представители криптобиржи Huobi Global. Согласно данным аналитической платформы CoinMarketCap, сумма двух самых популярных мем-криптовалют — Dogecoin (DOGE) и Shiba Inu (SHIB) — составляет 97% от общей суммы всех мемкоинов и неизменно попадает в топ-10 списка монет по объему торгов на платформе Huobi Global.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin является наиболее популярной мем-монетой. Скачки цены DOGE часто происходят после заявлений генерального директора Tesla Илона Маска.

В одном из заявлений бизнесмен признал готовность принимать эту монету в качестве оплаты за мерчандайз бренда, а совсем недавно выдвинул предположение, что Tesla на этом не ограничится.

Ранее известный предприниматель и персона 2021 года по версии журнала TIME не раз поддерживал криптовалюту-мем в своем твиттер-аккаунте, а также заявлял о преимуществах Dogecoin над многими другими криптовалютами.

Shiba Inu (SHIB)

Вторым успешным мем-коином можно по праву признать Shiba Inu — удивительным образом монете удалось выйти из тени DOGE и даже в какой-то момент обогнать лидера в популярности, доминируя на графиках цен.

В качестве примера можно отметить тот факт, что, несмотря на медвежьи тенденции января-февраля 2022 года, SHIB остается в лидерах по росту капитализации.

Согласно аналитической платформе WhaleStats, число держателей криптовалюты бьет рекорды еженедельно. Аналитики отмечают, что на конец февраля 2022 года топ-1000 Ethereum-кошельков содержало токенов Shiba Inu эквивалентом в 2,2 млрд долларов США.

В чем популярность криптопроектов?

Популярность криптовалют-мемов — важный феномен, которые еще только предстоит изучить, считают в региональном офисе криптобиржи Huobi Global по СНГ и Турции. По словам эксперта, эти криптовалюты получают сильную поддержку коммьюнити, которая выстраивается вокруг них в первую очередь по причине «мемности» этих проектов. В то же время, эксперт отмечает, что не всякий криптопроект, основанный на меме, стоит брать в расчет:

«Прежде чем взять проект во внимание и приступить к изучению возможностей его листинга на нашей бирже, мы внимательно изучаем основы и цели проекта. Huobi Global придерживается высоких стандартов при запуске проектов на нашей платформе — мы рассматриваем только качественные проекты с потенциалом роста. Того же принципа мы придерживаемся на нашей платформе для запуска токенов — Primelist, где мы поддерживаем развивающиеся проекты и предоставляем нашим пользователям возможность раннего доступа».

Жесткий ценз и детальный скоринг — важная мера предосторожности. На волне популярности криптовалют-мемов рынок буквально заполонен новыми проектами, которые жаждут славы и инвестиций тех, кто сумел выбиться в лидеры. Большая половина из проектов незатейливо мимикрирует под главный мем — надо просто взять себе в аватары милое животное, и все получится.

Среди них уже набравшие популярность Samoyedcoin, Floki Inu, Dogelon Mars и так далее. Однако где одни криптопроекты рассчитывают на рост популярности и инвестиции, другие используют мемы и хайп для мошеннических схем.

К примеру, после того как невероятную популярность набрал корейский сериал «Игра в кальмара», тут же появилась криптовалюта-мем SQUID, которую создали анонимные разработчики, и которую бросились покупать фанаты сериала. Проект оказался мошенническим: распродав «цифровые фантики», основатели использовали заранее заготовленный эксплоит в смарт-контракте, украв средства инвесторов — после чего курс криптовалюты SQUID рухнул до почти нулевых значений. Эта история показательно демонстрирует, что инвестиционное решение только на основе «мемности», моды и ажиотажа может привести к плачевным последствиям.

Итог

Многие криптовалюты-мемы создаются изначально в качестве шутки, но могут стать трендом и возглавить список всех цифровых активов, торгующихся на рынкез а счет «хайпа».

В своем большинстве они не создают большой ценности, как инфраструктурные проекты, которые решают глобальные задачи в блокчейн-пространстве. Однако по мере того как криптовалютная индустрия развивается, мем-проектов будет появляться все больше.

Для инвесторов и пользователей криптовалют важно проявлять должную осмотрительность, не поддаваться синдрому упущенной выгоды и внимательно изучать реальный потенциал каждого из новых токенов, представленных на рынке, прежде чем вкладывать свои средства.

Источник: «Huobi Global»