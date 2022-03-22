Штраф за нарушения антимонопольного законодательства: как получить скидку в 50%

С 17 марта 2022 года внесены изменения в части 1–4 статьи 14.32 КоАП, по которым назначенный штраф может быть уменьшен на 50%, если оплачен в течении 20 дней. На уменьшение штрафа могут рассчитывать немногие. В статье 14.32 КоАП речь идет о нарушениях антимонопольного законодательства.

По ним введена 50% скидка при оплате штрафа течение 20 дней. Минимальный штраф по статье 14.32 КоАП для руководителей компаний составляет от 15 000 рублей, для организаций от 50 000 рублей.

Разберемся конкретнее, какие штрафы можно уменьшить, если оплатить их быстро.

Заключение картельного соглашения

Если организация заключит соглашение, признаваемое по законодательству картелем, или поучаствует в нем, грозит штраф:

директору в размере от 40 000 до 50 000 рублей (или дисквалификация на срок от одного года до трех лет);

в размере от 40 000 до 50 000 рублей (или дисквалификация на срок от одного года до трех лет); организации — от 3/100 до 15/100 размера от суммы выручки от реализации товара, работ, услуги на рынке продаж этого продукта (либо в размера расходов на приобретение товара (работы, услуги), но не менее 100 000 рублей.

Заключение соглашения-сговора на торгах

Законодательством запрещено заключение соглашений, которые приводят к росту, снижению или удержанию цен на торгах, и соглашений между организаторами торгов и заказчиками, которые ограничивают конкуренцию и создают более выгодные условия для участников сделки.

За подобные соглашения и директор, и компания будут штрафованы по части 2 статьи 14.32 КоАП:

Директору грозит штраф в размере от 20 000 до 50 000 рублей (или дисквалификация на срок до трех лет).

грозит штраф в размере от 20 000 до 50 000 рублей (или дисквалификация на срок до трех лет). Организации грозит штраф от 1/10 до 1/2 начальной стоимости предмета торгов, но не более 1/25 совокупного размера суммы выручки от реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее 100 000 рублей.

Заключение «вертикального» соглашения

Заключение организацией недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством «вертикального» соглашения либо участие в нем влечет:

для директора — штраф в размере от 15 000 до 30 000 рублей (или дисквалификацию на срок до одного года);

— штраф в размере от 15 000 до 30 000 рублей (или дисквалификацию на срок до одного года); для организации — штраф от 1/100 до 5/100 от суммы выручки от реализации товара, на рынке которого совершено правонарушение, либо в размере расходов на приобретение товара, но не менее 100 000 рублей. Если сумма выручки от реализации товара (работ, услуг) по недопустимому соглашению или расходы на приобретение превышают 75%, то штраф оставить от 2/1000 до 2/100 от выручки от реализации товара на рынке которого совершено правонарушение, но не менее 50 000 рублей.

Заключение соглашения недопустимого антимонопольным законодательством

В части 4 статьи 14.32 КоАП речь идет о недопустимых по антимонопольному законодательству соглашениях, которые не вошли в вышеперечисленные. То есть это все остальные, кроме «вертикальных», «картельных» и сговора на торгах.

За такие соглашения накажут директора штрафом на сумму от 15 000 до 30 000 рублей.

Организация заплатит штраф в размере от 1/100 до 5/100 размера от выручки от реализации товара (работы, услуги) на рынке которого совершено правонарушение, либо в размере расходов на приобретение товара (работы, услуги), но не менее 10 000 рублей. Если выручка от реализации товара по недопустимому соглашению превысит 75% процентов всей выручки нарушителя или соглашение будет заключено по товарам, продажа которых осуществляется по регулируемым ценам (тарифам), штраф составит от 2/1000 до 2/100 размера суммы выручки по соглашению, но не менее 50 000 рублей.

Снизить штраф на 50% можно только в том случае, если он будет оплачен в 20-дневный срок с момента вынесения постановления о его назначении. Если постановление поступит по истечению 20-дневного срока, его можно восстановить, направив ходатайство в суд или орган, наложивший штраф.