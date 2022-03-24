Как взыскать расходы на юриста с проигравшей в суде стороны

Нередко компании привлекают к административной ответственности необоснованно, не доказав всю совокупность обстоятельств нарушения. Чтобы отстоять в споре, организации на платной основе нанимают юристов, и часто им удается доказать необоснованность обвинений.

Но, когда дело доходит до взыскания с государственных органов, которые привлекли компании к административной ответственности, расходов на юристов в качестве причиненных убытков, правосудие часто остается «молчаливым». С истцов требуют доказать большую совокупность условий для того, чтобы взыскать убытки. И платежного поручения для судов часто бывает недостаточно.

ВС разобрался, когда можно взыскать расходы на юристов с государственных органов.

Недоказанное правонарушение

Ространснадзор оштрафовал одну компанию на 25 тыс. руб. из-за того, что водитель автобуса, следуя по утвержденному маршруту, сделал остановку для посадки-высадки пассажиров в неположенном месте. Организация решила этот штраф оспорить и наняла юриста за 125 тыс. руб. Специалист по праву смог доказать, что фирму привлекли к административной ответственности необоснованно, поскольку не была доказана вся совокупность обстоятельств.

Компанию оштрафовали в июне 2019 года, а оспорить совершение правонарушения удалось в феврале 2020 года. Суд отменил акты Ространснадзора в отношении организации.

Возмещение затрат на юриста

Выиграв дело, организация решила взыскать с Ространснадзора убытки, вызванные затратами на юриста. Компания продемонстрировала суду платежное поручение на 125 тыс. руб., на основании которого были перечислены деньги специалисту по праву. Наличие убытков подтверждалось и решением суда от февраля 2020 года, которым привлечение фирмы к административной ответственности признавалось необоснованным.

Однако суды первых трех инстанций отказали организации. По их мнению, компания не привела достаточное количество доказательств того, что убытки в виде затрат на юриста были причинены ей именно Ространснадзором.

Решения суда и платежного поручения достаточно

ВС отменил решения нижестоящих инстанций и направил дело на пересмотр, отметив, что компания предъявила достаточное количество доказательств, чтобы взыскать компенсацию расходов на юриста с Ространснадзора — это платежное поручение и решение суда, подтверждающее, что организация невиновна.

ВС при вынесении решения сослался на постановление КС РФ № 20-П от 11 июля 2017 года. В нем отмечалось, что для возмещения судебных расходов достаточно обратить внимание на резолютивную часть судебного акта.

Если иск удовлетворен полностью, то проигравшая сторона будет компенсировать расходы победителя тоже полностью. Если же иск удовлетворен частично, то размер компенсации рассчитывается пропорционально удовлетворенному требованию.

Хотя закон фактически не относит расходы на юристов к издержкам в рамках рассмотрения административных дел, фактически их можно туда отнести. Этот вывод содержится в п. 26 постановления Пленума ВС № 5 от 24 марта 2005 года. Компенсация должна уплачиваться как возмещение вреда по правилам гражданского законодательства.

Напомним, что выгоднее всего взыскивать долги, по которым есть судебные решения, вступившие в законную силу. Это касается как взыскания убытков, так и задолженностей по различным договорам, неустоек и штрафов.