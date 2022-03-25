Платежные системы

Как россиянам пользоваться картой «Мир» за рубежом

Сейчас многие граждане России оказались за границей, но продолжают работать на российские компании. Рассмотрим основные способы перевода денег туда, где их предстоит тратить.

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Поскольку с 10 марта выпущенные в России Visa и Mastercard не работают за рубежом, а карты UnionPay пока выпустить не так просто, для россиян за границей основным вариант становится с картой платежной системы «Мир». На сайте НСПК перечислены страны, где «принимается» карта «Мир», но на деле ситуация намного сложнее. Рассказываем, что нужно знать, чтобы минимизировать потери денег на комиссиях и конвертациях.

Турция

Многие из находящихся в Турции россиян продолжают работать на российские компании и получать средства в рублях на счет в российском банке. НСПК заявляет, что «Мир» принимается в Турции, но на практике такие карты можно использовать только в банкоматах трех банков (İş Bankası, Ziraat Bankası и Vakifbank), а также для оплаты в некоторых торговых точках — например, сети супермаркетов «A101». По отзывам держателей карт «Мир», находящихся в Турции, надежнее всего работает вариант с банком Ziraat.

Однако снимать наличные или расплачиваться в торговых точках картой «Мир», привязанной к рублевому счету, не лучшая идея. Списание в этом случае происходит в два этапа — сначала сумма покупки замораживается на счете, а потом, через несколько часов или даже дней, списывается окончательно. Расчет происходит не по прямому курсу «рубль — лира», а через промежуточную конвертацию в доллары США.

При рыночном курсе около 7 рублей за лиру на форумах путешественников переселенцы жалуются на то, что трансакции изначально замораживаются из расчета 8 рублей за лиру, а окончательно списываются по курсу до 12–14 рублей за лиру.

«Думал, что закупился продуктами на 3 000 рублей, а в итоге списали 4 500», — типичная жалоба в форумах и чатах.

Обеспечить лучшую предсказуемость могли бы некоторые российские банки, в которых можно открыть счет в турецких лирах и перепривязать к нему уже существующие карты. Но в том же Тинькофф Банке при попытке перевести деньги с рублевого счета на лировый уже много дней даже не загружается курс.

«Это связано с текущей нестабильной ситуацией на рынке и фондовой бирже. Как только появится такая возможность, мы дадим знать нашим клиентам. Клиент может оплачивать покупки в лирах также с рублевой карты, в этом случае конвертация пройдет по курсу НСПК», — сообщили в пресс-службе банка.

При этом на форуме валютных трейдеров в «Тинькофф-Инвестициях» есть множество свежих сообщений и покупках и продажах лотов турецкой лиры, поэтому недоступность безналичной валюты для розничных клиентов вызывает вопросы.

Поэтому большинство выбирает наиболее понятный и контролируемый вариант — внутрибанковский перевод рублей в доллары, который комиссией 12% не облагается. В дальнейшем с помощью карты «Мир» их можно снять и обменять по более приятному курсу во множестве обменников — рынок наличной валюты в Турции развит хорошо.

Правило, по которому с российской карты можно снять наличную валюту только в случае, если она была приобретена до 10 марта, действует лишь на территории РФ и на снятие наличных долларов в зарубежных банкоматах не распространяется.

Армения

В Армению также успело уехать довольно много граждан РФ, причем приток продолжается. По свидетельствам переселенцев, в армянских банках нет единой политики по открытию счетов нерезидентам — некоторые отказывают с порога, другие просят заполнить огромные формы, ограничивают поступления суммой в 10 000 долларов на первые полгода, а некоторым достаточно знать местный номер телефона и место работы.

В «уступчивых» банках возникает единственная проблема — долгое ожидание. Привыкшие к небольшому потоку клиентов сотрудники оказались завалены заявками, и выдачи карточки приходится ждать до пяти дней.

Открыв счет, можно переводить на него деньги из приложения российского банка просто по номеру телефона (способ также работает для Узбекистана) — конвертация произойдет по курсу банка с небольшой комиссией.

За покупки вполне можно расплатиться картой «Мир», причем подойдет даже виртуальная, выпущенная в приложении банка и добавленная в Apple Pay или Google Pay. Кроме того, местная платежная система IDPay готова переводить рубли с российских карт в драмы, но курс будет на 5–10% хуже, чем в обменниках наличными.

Грузия

Грузия ранее входила в список стран, где принимались карты «Мир». Однако центральный банк страны напомнил о недопустимости использования ПС «Мир» на территории страны, и она исчезла из списка на сайте НСПК.

Переехавшим в Тбилиси доступны переводы KoronaPay, которые можно отправить с сайта системы, используя любую российскую карту.

Казахстан

Местные «дочки» СберБанка и ВТБ, а также несколько казахских банков принимают к оплате карты «Мир» и выдают по ним наличные в своих банкоматах. Кроме того, POS-терминалы казахского Сбербанка продолжают проводить платежи по картам Visa и Mastercard российского СберБанка.

При снятии наличных держателей дебетовых карт СберБанка ждет комиссия 1%. Также работают онлайн-переводы с выплатой в евро, долларах и рублях — тоже с комиссией 1%.

Кроме того, в Казахстане нерезиденты могут открыть банковский счет, имея только штамп о пересечении границы. Для этого достаточно получить номер налогоплательщика и обзавестись местным номером. Более того, ряд интернет-сайтов предлагают выслать им доверенность и ксерокопии документов, по которым они сделают это заранее, без личного присутствия.

Вьетнам

На сайте НСПК Вьетнам указан как страна, где принимают карты «Мир». Фактическая ситуация отличается: есть два банка (VRB и BIDV), которые готовы выдавать по картам «Мир» наличные в банкоматах. Точной информации о том, можно ли расплатиться «Миром» хоть в каких-то магазинах, нет, поэтому россиянам остается снимать наличные.

Снятие 1 млн вьетнамских донгов (эквивалент приблизительно 4 300 рублей по xe.com) с помощью карты «Мир» СберБанка с учетом комиссии банкомата и самого СберБанка привело к списанию почти 5 500 рублей.

Беларусь

Собственная платежная система Беларуси «Белкарт», которая принимается в 99% торговых точек страны, 1 января 2022 года завершила интеграцию с ПС «Мир». И теперь российские карточки принимаются к оплате повсеместно.

Кроме того, с карт «Мир» доступны трансграничные переводы на «Белкарт» по номеру карты. Большинство белорусских банков не взимает комиссии со своей стороны.

Киргизия

Ситуация в Киргизии аналогична белорусской: местная система «Элкарт» три года назад завершила интеграцию с НСПК, и теперь три банка — участника «Элкарт» выдают наличные и принимают платежи в PОS-терминалах по картам «Мир».

Узбекистан

Такая же ситуация в Узбекистане — там местная платежная система носит название Uzcard. 3 марта система приостановила обслуживание «Мира» на своей сети, выпустив официальное сообщение о «технических работах». Работы продолжались четыре дня. С 7 марта прием карт «Мир» в банкоматах и платежных терминалах возобновился.

На случай возобновления «технических работ» находящимся в стране россиянам стоит продумать запасные варианты, такие как онлайн-переводы.

Таджикистан

Также в 2019 году НСПК интегрировались с таджикской национальной системой «Корти Милли». Кроме того, в 2021 году появилась возможность переводить деньги с карты на карту между двумя системами.

Абхазия и Южная Осетия

И в Абхазии, и в Южной Осетии «Мир» является единственной доступной платежной системой, а все расчеты ведутся в российских рублях — с точки зрения пользования банковскими картами отличий от России нет.

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