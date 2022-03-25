Как россиянам пользоваться картой «Мир» за рубежом

Поскольку с 10 марта выпущенные в России Visa и Mastercard не работают за рубежом, а карты UnionPay пока выпустить не так просто, для россиян за границей основным вариант становится с картой платежной системы «Мир». На сайте НСПК перечислены страны, где «принимается» карта «Мир», но на деле ситуация намного сложнее. Рассказываем, что нужно знать, чтобы минимизировать потери денег на комиссиях и конвертациях.

Турция

Многие из находящихся в Турции россиян продолжают работать на российские компании и получать средства в рублях на счет в российском банке. НСПК заявляет, что «Мир» принимается в Турции, но на практике такие карты можно использовать только в банкоматах трех банков (İş Bankası, Ziraat Bankası и Vakifbank), а также для оплаты в некоторых торговых точках — например, сети супермаркетов «A101». По отзывам держателей карт «Мир», находящихся в Турции, надежнее всего работает вариант с банком Ziraat.

Однако снимать наличные или расплачиваться в торговых точках картой «Мир», привязанной к рублевому счету, не лучшая идея. Списание в этом случае происходит в два этапа — сначала сумма покупки замораживается на счете, а потом, через несколько часов или даже дней, списывается окончательно. Расчет происходит не по прямому курсу «рубль — лира», а через промежуточную конвертацию в доллары США.

При рыночном курсе около 7 рублей за лиру на форумах путешественников переселенцы жалуются на то, что трансакции изначально замораживаются из расчета 8 рублей за лиру, а окончательно списываются по курсу до 12–14 рублей за лиру.

«Думал, что закупился продуктами на 3 000 рублей, а в итоге списали 4 500», — типичная жалоба в форумах и чатах.

Обеспечить лучшую предсказуемость могли бы некоторые российские банки, в которых можно открыть счет в турецких лирах и перепривязать к нему уже существующие карты. Но в том же Тинькофф Банке при попытке перевести деньги с рублевого счета на лировый уже много дней даже не загружается курс.

«Это связано с текущей нестабильной ситуацией на рынке и фондовой бирже. Как только появится такая возможность, мы дадим знать нашим клиентам. Клиент может оплачивать покупки в лирах также с рублевой карты, в этом случае конвертация пройдет по курсу НСПК», — сообщили в пресс-службе банка.

При этом на форуме валютных трейдеров в «Тинькофф-Инвестициях» есть множество свежих сообщений и покупках и продажах лотов турецкой лиры, поэтому недоступность безналичной валюты для розничных клиентов вызывает вопросы.

Поэтому большинство выбирает наиболее понятный и контролируемый вариант — внутрибанковский перевод рублей в доллары, который комиссией 12% не облагается. В дальнейшем с помощью карты «Мир» их можно снять и обменять по более приятному курсу во множестве обменников — рынок наличной валюты в Турции развит хорошо.

Правило, по которому с российской карты можно снять наличную валюту только в случае, если она была приобретена до 10 марта, действует лишь на территории РФ и на снятие наличных долларов в зарубежных банкоматах не распространяется.

Армения

В Армению также успело уехать довольно много граждан РФ, причем приток продолжается. По свидетельствам переселенцев, в армянских банках нет единой политики по открытию счетов нерезидентам — некоторые отказывают с порога, другие просят заполнить огромные формы, ограничивают поступления суммой в 10 000 долларов на первые полгода, а некоторым достаточно знать местный номер телефона и место работы.

В «уступчивых» банках возникает единственная проблема — долгое ожидание. Привыкшие к небольшому потоку клиентов сотрудники оказались завалены заявками, и выдачи карточки приходится ждать до пяти дней.

Открыв счет, можно переводить на него деньги из приложения российского банка просто по номеру телефона (способ также работает для Узбекистана) — конвертация произойдет по курсу банка с небольшой комиссией.

За покупки вполне можно расплатиться картой «Мир», причем подойдет даже виртуальная, выпущенная в приложении банка и добавленная в Apple Pay или Google Pay. Кроме того, местная платежная система IDPay готова переводить рубли с российских карт в драмы, но курс будет на 5–10% хуже, чем в обменниках наличными.

Грузия

Грузия ранее входила в список стран, где принимались карты «Мир». Однако центральный банк страны напомнил о недопустимости использования ПС «Мир» на территории страны, и она исчезла из списка на сайте НСПК.

Переехавшим в Тбилиси доступны переводы KoronaPay, которые можно отправить с сайта системы, используя любую российскую карту.

Казахстан

Местные «дочки» СберБанка и ВТБ, а также несколько казахских банков принимают к оплате карты «Мир» и выдают по ним наличные в своих банкоматах. Кроме того, POS-терминалы казахского Сбербанка продолжают проводить платежи по картам Visa и Mastercard российского СберБанка.

При снятии наличных держателей дебетовых карт СберБанка ждет комиссия 1%. Также работают онлайн-переводы с выплатой в евро, долларах и рублях — тоже с комиссией 1%.

Кроме того, в Казахстане нерезиденты могут открыть банковский счет, имея только штамп о пересечении границы. Для этого достаточно получить номер налогоплательщика и обзавестись местным номером. Более того, ряд интернет-сайтов предлагают выслать им доверенность и ксерокопии документов, по которым они сделают это заранее, без личного присутствия.

Вьетнам

На сайте НСПК Вьетнам указан как страна, где принимают карты «Мир». Фактическая ситуация отличается: есть два банка (VRB и BIDV), которые готовы выдавать по картам «Мир» наличные в банкоматах. Точной информации о том, можно ли расплатиться «Миром» хоть в каких-то магазинах, нет, поэтому россиянам остается снимать наличные.

Снятие 1 млн вьетнамских донгов (эквивалент приблизительно 4 300 рублей по xe.com) с помощью карты «Мир» СберБанка с учетом комиссии банкомата и самого СберБанка привело к списанию почти 5 500 рублей.

Беларусь

Собственная платежная система Беларуси «Белкарт», которая принимается в 99% торговых точек страны, 1 января 2022 года завершила интеграцию с ПС «Мир». И теперь российские карточки принимаются к оплате повсеместно.

Кроме того, с карт «Мир» доступны трансграничные переводы на «Белкарт» по номеру карты. Большинство белорусских банков не взимает комиссии со своей стороны.

Киргизия

Ситуация в Киргизии аналогична белорусской: местная система «Элкарт» три года назад завершила интеграцию с НСПК, и теперь три банка — участника «Элкарт» выдают наличные и принимают платежи в PОS-терминалах по картам «Мир».

Узбекистан

Такая же ситуация в Узбекистане — там местная платежная система носит название Uzcard. 3 марта система приостановила обслуживание «Мира» на своей сети, выпустив официальное сообщение о «технических работах». Работы продолжались четыре дня. С 7 марта прием карт «Мир» в банкоматах и платежных терминалах возобновился.

На случай возобновления «технических работ» находящимся в стране россиянам стоит продумать запасные варианты, такие как онлайн-переводы.

Таджикистан

Также в 2019 году НСПК интегрировались с таджикской национальной системой «Корти Милли». Кроме того, в 2021 году появилась возможность переводить деньги с карты на карту между двумя системами.

Абхазия и Южная Осетия

И в Абхазии, и в Южной Осетии «Мир» является единственной доступной платежной системой, а все расчеты ведутся в российских рублях — с точки зрения пользования банковскими картами отличий от России нет.