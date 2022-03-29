Отмена коронавирусных ограничений: можно ли избежать штрафов за нарушения

За что предпринимателей наказывали во время пандемии

Статья 20.6.1 КоАП предусматривает административное наказание в виде штрафа за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации. Эта норма появилась в 2020 г. из-за распространения COVID-19.

Во время пандемии штрафы назначались в случае игнорирования коронавирусных ограничений, которые вводились указами и постановлениями глав субъектов. За период действия этих ограничений к административной ответственности по ст. 20.6.1 КоАП привлекли огромное количество индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Чаще наказывали за отсутствие маски у сотрудников (у кассиров, продавцов в магазинах и др.). Штрафы за такие правонарушения сильно били по карманам предпринимателей: их размер для ИП составлял от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юрлиц – от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

В марте указами мэра Москвы отменено большинство ограничений (указы от 3 марта 2022 № 13-УМ, от 14 марта 2022 № 14-УМ). Соответственно, устранена ответственность за их несоблюдение.

Назначат ли штраф после отмены ограничений, если дело о привлечении к ответственности по ст. 20.6.1 КоАП суд еще не рассмотрел? И можно ли что-то изменить, если штраф уже назначен?

Как изменилась ситуация в марте после отмены ограничений?

Обратите внимание на два момента:

Если после совершения правонарушения ответственность за него устранена, применяется новый закон (ст. 54 Конституции). Закон, отменяющий ответственность, имеет обратную силу (ч. 2 ст. 1.7 КоАП).

Это значит, что, если постановление суд еще не принял, то производство по делу подлежит прекращению на основании п. 5 ч. 1 ст. 24.5 КоАП «Признание утратившим силу закона, устанавливающего ответственность».

Еще один нюанс: если суд рассмотрел дело и вынес постановление о привлечении к административной ответственности, но срок обжалования не истек, можно подать жалобу на не вступившее в силу постановление. Вышестоящий суд прекратит производство по делу на основании п. 5 ч. 1 ст. 24.5 КоАП.