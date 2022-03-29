Как составить акт об утилизации отходов в 2022 году

Утилизация отходов в 2022 году

Согласно статье 1 закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ утилизацией признается использование отходов для изготовления новой продукции, предоставления услуг, выполнения работ. Иначе говоря, в рамках утилизации утратившее потребительские свойства сырье повторно задействуют в производственном цикле после необходимой подготовки.

Отходами от использования товаров, выполнение норматива утилизации которых подтверждается актом, являются их остатки после полной или частичной утраты изделий своих потребительских качеств.

В соответствии с пунктом 1 ст. 24.2 закона № 89-ФЗ на компании и предпринимателей — изготовителей продукции и лиц, занимающихся ее импортом, возложена обязанность по выполнению утилизационной нормы. Ее определяет правительство. Причем под утилизацию подпадают как товары, так и их упаковка.

На текущий год нормативы утилизации отходов, оставшихся от использования товаров, регламентированы распоряжением Кабмина от 31.12.2020 № 3722-р. При этом виды товаров и упаковки, подпадающих под утиль, определены другим документом — распоряжением от 31.12.2020 № 3721-р.

Выполнять норматив можно путем самостоятельной утилизации остатков на своих объектах или посредством заключения договора со сторонними организациями и ИП. В отношении переработки твердых коммунальных отходов договоры должны заключаться с оператором по обращению с ТКО (п. 4 ст. 24.2 закона № 89-ФЗ).

Изготовители товаров и импортирующие их лица, не организовывающие переработку самостоятельно, должны уплачивать экологический сбор (п. 7 ст. 24.2 закона № 89-ФЗ).

В пункте 9.1 закона № 89-ФЗ сказано, что выполнение нормы переработки продукции и ее упаковки подтверждается:

договорами с теми субъектами, которые осуществляют утилизацию;

актами утилизации отходов, утвержденными постановлением Правительства от 03.12.2020 № 2010.

Форма акта этим постановлением не утверждена. Оно содержит лишь бланк отчетности о выполнении утилизационного норматива. Этот отчет нужно сдавать в Росприроднадзор в электронном виде ежегодно до 1 апреля следующего за отчетным года.

Вместе с тем постановлением № 2010 установлено, что производители и импортеры продукции по запросу Росприроднадзора в рамках контроля за выполнением утилизационных нормативов должны представлять копии актов об утилизации по формам, регламентированным Росприроднадзором по согласованию с Минприроды.

Таким образом, акт представляется по запросу федеральной службы по надзору в сфере природопользования и по утвержденной ею форме. На его отправку отводится 10 рабочих дней с даты получения запроса.

Заполнение акта утилизации отходов

Срок действия применяемой ранее формы акта утилизации отходов от использования товаров, утвержденной приказом от 30.04.2021 № 236, истек 1 января 2022 года. В связи с этим Росприроднадзор подготовил новую форму акта утилизации отходов от использования товаров, которая будет применяться до 1 января 2027 года.

Скачать образец акта утилизации отходов 2022 года.