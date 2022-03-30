Что сейчас лучше не делать: личные финансы и деньги

Чего не стоит делать

Разумеется, вы не обязаны соглашаться, просто, возможно, это повод подумать и не принимать решений сгоряча.

Не менять наличные доллары и евро на рубли

Рубль резко упал ко всем валютам, а потом курс немного подрос. Кто-то может опасаться, что доллару скоро придет конец. А кто-то просто считает, что сейчас выгодный момент для продажи иностранной валюты.

Не забывайте, что легальная продажа наличной валюты населению запрещена с 9 марта. С кровными долларами или евро лучше пока не расставаться. Непонятно, будет ли потом возможность купить.

Не переводить деньги со старого вклада или счета в валюте на вклад в другом банке

Старый — это открытый до 9 марта. С него можно в банке получить нал в размере до 10 тыс. долларов. А если вы, например, закроете старый вклад и переведете деньги на новый счет, это уже будет считаться новым пополнением. И с него как раз с 9 марта выдают деньги только в рублях.

Согласно разъяснениям ЦБ, в внутри одного банка вроде можно переводить.

Не брать беззалоговые кредиты

Хотя бы немного повремените до прояснения ситуации. А может, и не немного. Квартиру или машину можно хотя бы продать и погасить долг или его часть. А с потребкредитами и долгу по кредитным картам не в грейс-период все сложнее. Очевидно, что ситуация в экономике будет ухудшаться, а цены будут расти.

Даже если вы не потеряете работу, могут сократить зарплату. А если доход останется таким же, то кредит будет гасить со временем сложнее. Все потому, что больше денег будет уходить на продукты, лекарства, косметику, одежду — да вообще на все. То есть покупательская способность той же суммы зарплаты уменьшится.

Не влезать в криптовалюты и непонятные инвестпроекты

Уж точно, не изучив тонну информации и набравшись уверенности уровня «гуру». Тут, думаю, все понятно: в такие времена растет количество мошенничеств.

Не давать в долг близким людям, если речь идет о «пустяках»

Вероятность невозврата долга резко выросла. Сейчас близкий человек может даже хотеть отдать долг, а не сможет. Возможно, уровень жизни россиян в ближайшее время снизится.