Годовой отчет-2021: как отразить информацию о запасах

Рассказываем, как отразить информацию о запасах в отчетности.

Баланс

Стоимость запасов в балансе отражается по строке 1210 «Запасы» раздела II «Оборотные активы» по фактической себестоимости за вычетом резерва под обесценение запасов (п. 28, 29, ФСБУ 5/2019). Сам резерв отражается по счету 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей».

Фактическая стоимость запасов, из которой нужно вычитать резерв, отражена по дебету следующих счетов:

по счету 10 «Материалы»;

счету 11 «Животные на выращивании и откорме»;

счету 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», если используете этот счет;

счетам учета затрат на производство (20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» и др.); с

чету 21 «Полуфабрикаты собственного производства»;

счету 43 «Готовая продукция»;

счету 41 «Товары»;

счету 45 «Товары отгруженные»;

счету 97 «Расходы будущих периодов» в части расходов будущих периодов, которые относятся к активам в виде запасов.

Некоторые запасы можно отражать в балансе не по фактической, а по другой стоимости. Так, товары в розничной торговле можно показать по продажной стоимости (п. 20, 35 ФСБУ 5/2019). Стоимость корректируется на резерв под обесценение и на сумму наценок, отраженных по счету 42 «Торговая наценка».

Стоимость товаров, материалов или незавершенки, учитываемую по плановым или нормативным затратам (подп. «б» п. 27 ФСБУ 5/2019) корректируют на суммы отклонений от фактической стоимости, и на резерв под обесценение.

Продукцию сельского, лесного и рыбного хозяйства собственного производства, а также товаров, торгуемых на организованных торгах, отражают по справедливой стоимости (п. 19 ФСБУ 5/2019). Их стоимость не требуется корректировать.

Стоимость отдельных видов запасов можно детализировать, если значения существенны. То есть общая стоимость будет отражена по строке 1210, а ниже, с пометкой «в том числе», можно указать отдельно, к примеру, стоимость сырья, готовой продукции или незавершенки.

Отчет о финансовых результатах

После перехода на ФСБУ 5/2019 правила заполнения отчета о финансовых результатах изменились:

Доход от продажи любых запасов включается в выручку, а стоимость запасов формирует себестоимость продаж (п. 43 ФСБУ 5/019). Ранее эти суммы включались в прочие доходы и расходы.

включается в выручку, а стоимость запасов формирует себестоимость продаж (п. 43 ФСБУ 5/019). Ранее эти суммы включались в прочие доходы и расходы. Изменились правила переоценки запасов . Оценку проводят по чистой цене продажи (п. 28, 29 ФСБУ 5/2019). Ранее сравнивали с рыночной стоимостью.

. Оценку проводят по чистой цене продажи (п. 28, 29 ФСБУ 5/2019). Ранее сравнивали с рыночной стоимостью. Резерв на обесценение запасов относится на себестоимость продаж (п. 31, 35 ФСБУ 5/2019). Ранее он относится в состав прочих расходов.

относится на себестоимость продаж (п. 31, 35 ФСБУ 5/2019). Ранее он относится в состав прочих расходов. Управленческие расходы относятся на себестоимость продаж, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с производством (п. 26 ФСБУ 5/2019). Ранее эти суммы по выбору компании могли формировать полную себестоимость.

Получается, что операции с запасами нужно указать в отчете о финансовых результатах по строке 2110 «Выручка» и строке 2120 «Себестоимость продаж». Информацию об отдельных показателях тоже можно детализировать по критерию существенности.

Резерв на обесценение запасов увеличивает себестоимость продаж, а суммы восстановленного резерва уменьшают себестоимость (п. 31, 35 ФСБУ 5/2019). Резерв отражается по кредиту счета 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей» в корреспонденции с дебетом счета 90-2 «Себестоимость продаж».

Отчет о движении денежных средств

Порядок раскрытия данных о запасах в отчете о движении денежных средств с 2021 года тоже изменился. До 2021 года выручка от продажи запасов учитывалась как прочие доходы и отражалась по строке 4119 «прочие поступления».

Теперь доход от продажи запасов отражается на счете 90 «Продажи», то есть в составе выручки (п. 43 ФСБУ 5/2019). Такие доходы можно отразить по строке 4111 «от продажи продукции, товаров, работ и услуг» или по дополнительной строке, например, 4114 «от продажи иного имущества».

Плата за отсрочку и рассрочку при приобретении запасов учитывается аналогично процентам по кредитам и займам — по строке 4123, уменьшая стоимость оплаты за приобретенные запасы по строке 4121 (п. 1, 7 ПБУ 15/2008, п. 13 ФСБУ 5/2019).

Отчет об изменениях капитала

Если вы приняли решение перейти на применение ФСБУ 5/2019 перспективно, что позволяют пункт 47 ФСБУ 5/2019 и пункт 14 ПБУ 1/2008, то вы вправе новые правила применять только к фактам хозяйственной жизни, происходящим после 1 января 2021 года. Сравнительные показатели за два предшествующих года пересчитывать не нужно.

Главное, о выбранном способе перехода на ФСБУ 5/2019 нужно прописать в учетной политике.

Пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах

Также в пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах раскройте такую информацию:

причина изменения способов учета запасов — начало применения ФСБУ 5/2019;

порядок учета малоценных объектов: в составе запасов или как расходы текущего периода;

способы расчета себестоимости;

суммы авансов и задатков, уплаченных в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов, если отражаете их по строке 1210;

порядок перехода на ФСБУ 5/2019: в нашем случае — перспективно.

Суммы авансов и задатков, уплаченных в связи с приобретением, созданием или переработкой запасов, можно раскрыть по строке 1210 «Запасы» баланса, что соответствует требованиям ФСБУ 5/2019. Но можно и в составе показателя по строке 1230 «Дебиторская задолженность».

При перспективном переходе дополнительно нужно указать:

стоимость имущества, которое не относится к запасам по новым правилам, стоимость которого отражена в составе запасов в прошлые периоды;

порядок списания стоимости малоценных предметов, принятых на учет и введенных в эксплуатацию до 2021 года: равномерно или единовременно.

Для раскрытия информации о запасах заполните разделы пояснений «Запасы» и «Затраты на производство». Если в отношении каких-либо запасов существуют оценочные обязательства по утилизации, потребуется заполнить раздел «Оценочные значения». Переоценку запасов учитывают в себестоимости запасов (подп. «г» п. 11 ФСБУ 5/2019). Ее здесь отражать не нужно.