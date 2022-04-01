1 апреля запускается СБПэй: что это такое, как работает и безопасно ли пользоваться?

Что такое СБПэй?

Несколько крупных банков подтвердили, что уже с 1 апреля откроют возможность для своих клиентов подключать расчетные счета к приложению СБПэй. СБПэй разработано и выпущено национальной платежной системой НСПК и работает на основе СБП — системы быстрых платежей.

В отличие от других мобильных платежных систем вроде Apple Pay и Google Pay, которые прекратили работу в России, в приложение СБПэй придется добавлять не банковскую карту, а расчетный счет — привязав реквизиты, пользователь сможет оплачивать товары и услуги прямым перечислением через принятые в СБП способы, такие как QR-коды и специальные кнопки на сайтах.

Отметим, что приложение дублирует функциональность, которая уже заложена во многих мобильных клиентах банков: распознавать QR-код с помощью камеры и обрабатывать кнопку «заплатить с помощью СБП» умеют и Сбербанк, и Тинькофф, и многие другие.

СБПэй — это СберБанк?

Несмотря на некое сходство аббревиатур, СБПэй не имеет отношения к СберБанку и открыт для подключения всех российских банков, которые обслуживают розничных клиентов. В настоящий момент в списке есть около трех десятков банков, среди которых широко известны лишь Русский Стандарт и МКБ. Однако к 1 апреля ожидается приход ВТБ, ПСБ, Почта Банка, Росбанка, Тинькофф Банка и других.

В чем выгода?

Для российских владельцев iPhone, на которых недоступны сторонние платежные системы вроде MirPay, необходимость эквайеров обеспечить поддержку СБПэй станет основным способом выйти из дома без кошелька и все же смочь рассчитаться в магазине или кафе с помощью смартфона.

Популяризация нового способа оплаты выгодна торговым точкам — для них комиссии по СБП-платежам намного ниже (не более 0,7%, и не более 1 500 рублей в абсолютном значении). Кроме того, это позволяет маленьким точкам принимать безналичные платежи без дорогостоящего оборудования — отобразив код на экране кассы или установив специальную программу на смартфон.

Впрочем, энтузиастам бонусных программ и кэшбэков стоит помнить — при оплате через СБП баллы/рубли не начисляются.

Это безопасно?

Поскольку списание идет напрямую с расчетного счета, НСПК рекомендует при утере телефона немедленно обратиться в банк и «заблокировать возможность несанкционированного использования». Такой прямой доступ к расчетному счету, на который у многих начисляется зарплата, выглядит более рискованным, чем ситуация, в которой нужно просто перевыпустить карту.

На странице системы также рекомендуется обязательно защищать телефон пин-кодом, отпечатком пальца или идентификацией по лицу. Отметим здесь, что вход в приложение при этом дополнительно защищается еще одной проверкой кода/лица/отпечатка, что прибавляет уверенности.

Также при оплате в малознакомых торговых точках следует сверять название магазина и реквизиты, которые отображаются на экране.

Экспертное мнение

Комментарий руководителя вертикали «Карты» Банки.ру Антона Сергунова:

«У покупателей сейчас нет уверенности и четкого понимания, в каких магазинах сейчас можно расплатиться с помощью QR-кода. Списка нет, но есть уверенность, что он будет расширяться — по сути, ЦБ сейчас делает работу по техническому развитию проекта именно со стороны банков. Торговым точкам и их техническим партнерам предстоит оперативно обновить свои кассы и терминалы.

А пока мы находимся в переходном этапе, можем посоветовать клиентам все же не забывать карту дома и носить ее в кошельке. В тех точках, где QR-коды поддерживаются, рекомендуем использовать возможность освоить новую технологию. России предстоит взять пример с КНР, где полтора миллиарда человек могут расплатиться с помощью QR-кода практически повсеместно.»