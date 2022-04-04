Мораторий на банкротство: нужен ли он в новый кризис?

В 2020 году, в разгар пандемии коронавируса, при введении моратория на банкротство Правительство выделило наиболее пострадавшие отрасли бизнеса и запретило подавать против них иски о несостоятельности. И эта мера касалась не только кредитора в лице ФНС, но и всех остальных потенциальных взыскателей.

ДОЛГ.РФ выяснил у экспертов, нужен ли мораторий на банкротство в текущем санкционном кризисе.

Итоги моратория на банкротство в 2020 году

Напомним, что мораторий на банкротство из-за COVID-19 продлился с апреля 2020 по январь 2021 года. Согласно статистике ЕФРСБ, количество банкротств юридических лиц после моратория в период пандемии выросло, но все равно осталось ниже допандемийного уровня, отмечает генеральный директор Союза арбитражных управляющих СРО «Северная столица» Валерия Герасименко. В свою очередь, количество банкротств физлиц выросло значительно.

Более точные цифры привела учредитель, генеральный директор юридической компании ЮКО Юлия Иванова. С 2015 по 2019 гг. количество сообщений о признании банкротами юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств держалось примерно на одном уровне (12-13 тысяч в год). Действовавший около 9 месяцев в 2020 году мораторий способствовал уменьшению числа банкротов примерно на 20% по сравнению с 2019 годом.

Тем самым можно сказать, что пандемийный мораторий на банкротства приостановил возбуждение новых процедур несостоятельности и в то же время не спровоцировал волну банкротств в будущем.

О том, что мораторий на банкротство показал себя достаточно эффективной мерой, говорит и член Комиссии Ассоциации юристов России по правовым проблемам несостоятельности (банкротства) Илья Софонов. По его словам, бизнес смог договориться с банками о реструктуризациях — это помогло как-то поддержать текущие обороты. Также мораторий помог сдержать налоговое бремя, ведь одна из основных причин современного банкротства — это налоговая нагрузка.

В то же время адвокат, партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев уверен, что мораторий не только отложил, но и осложнил несостоятельность должников.

Нужен ли запрет на несостоятельность сейчас?

Нынешнее положение в экономике, вызванное санкциями зарубежных государств, может привести к куда более худшим последствиям для бизнеса и граждан, нежели пандемия коронавируса, уверена учредитель, генеральный директор юридической компании ЮКО Юлия Иванова. По ее мнению, рост числа банкротств в России в ближайшее время неотвратим, поскольку многие не смогут справиться с новой экономической реальностью. Ввиду этого требуются меры, которые помогут нестабильным должникам выйти из такого положения.

«Для достижения положительного эффекта недостаточно введения всеобщего моратория. Помимо моратория, на мой взгляд, необходимо пытаться решить проблему точечно путем предоставления должникам кредитных каникул, субсидий, отсрочки или рассрочки уплаты налога», — полагает Юлия Иванова.

Мораторий следует рассматривать как отсрочку банкротства, а не спасение от него, считает генеральный директор Союза арбитражных управляющих СРО «Северная столица» Валерия Герасименко.

«Долги, возникшие в результате негативного влияния санкций, смогут быть основанием для подачи заявления о банкротстве не раньше, чем через 4-6 месяцев, так как требуют отдельного судебного акта о взыскании. Соответственно мораторий, введенный сейчас, будет откладывать банкротство тех предприятий, чьи долги возникли ранее, то есть компаний, уже имеющих признаки неплатежеспособности. В этом смысле мораторий нельзя считать антисанкционной мерой», — указывает эксперт.

Мораторий на банкротство в подавляющем большинстве случаев не сможет помочь в восстановлении платежеспособности должников, отмечает адвокат, партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев. Должники активно противодействуют кредиторам в обращении взыскания на имущество, осуществляя сделки по его сокрытию и отчуждению. В случае введения моратория кредиторы еще минимум полгода будут лишены возможности взыскать имущество.

Банкротство, недоступное бизнесу

Как отмечает член Комиссии Ассоциации юристов России по правовым проблемам несостоятельности (банкротства) Илья Софонов, меры поддержки бизнеса в основном касаются компаний государственного сектора и социально-значимых предприятий. Малый бизнес под них почти не попадает.

«Статистику брошенных компаний (как альтернатива банкротству) никто не ведет. Именно по этому пути в основном следуют бизнесмены, когда у них нет средств оплачивать банкротство: фирму просто бросают. Рано или поздно ФНС ее исключит как недействующую», — указывает эксперт.

Отсутствие денежных средств является основанием для прекращения производства по делу о банкротстве, и должник остается «болтаться» в ЕГРЮЛ, по сути не имея никаких ограничений деятельности, отмечает адвокат, партнер ООО «Правовая группа» Владимир Шалаев. В то же время по общему правилу банкротство финансируется за счет кредиторов, и большинство судов требует внесения депозита на оплату процедуры несостоятельности.

Иногда оплата процедуры несостоятельности ложится на плечи владельцев организации, указывает учредитель, генеральный директор юридической компании ЮКО Юлия Иванова. В случае, если у юридического лица отсутствуют средства для финансирования банкротства, его учредители, действуя добросовестно и разумно, должны обеспечить такое финансирование путем внесения денежных средств на депозитных счет арбитражного суда.

В то же время кредиторы зачастую стали отказываться от предоставления финансирования банкротств, отмечает генеральный директор Союза арбитражных управляющих СРО «Северная столица» Валерия Герасименко.

Итоги

Хотя мораторий на банкротство показал себя эффективной мерой, чтобы бизнес мог адаптироваться к новым экономическим реалиям, в ряде случаев он лишь продлевал неизбежную несостоятельность.

Недобросовестным должникам указанный запрет играл на руку, и они успевали вывести свои активы. Если и вводить мораторий на банкротство в 2022 году, то это нужно делать выборочно, желательно, с условием, что у компании есть какой-то план по стабилизации собственного финансового состояния.