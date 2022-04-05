Изменения по административным штрафам-2022: когда вынесут предупреждение вместо штрафа или уменьшат сумму

Для кого смягчили правила по штрафам

Федеральный закон от 26.03.2022 № 70-ФЗ вступит в силу с 06.04.2022 года. Он внет множество изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях. Их основная цель — усовершенствовать назначение административного наказания в виде штрафа и предупреждения, а также снижение в целом административной нагрузки на бизнес.

Закон № 70-ФЗ в новой ст. 4.1.2 КоАП установил особенности назначения административного наказания в виде административного штрафа:

юридическим лицам из малого и среднего бизнеса, отнесённым к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям;

социально ориентированным некоммерческим организациям.

Чтобы рассмотренные далее правила о штрафах действовали, указанные организации должны состоять на момент нарушения в соответствующих госреестрах — МСП и СОНКО.

Штраф меньше минимального

С 2022 года установлены правила назначения указанным лицам административного штрафа в размере меньше его минимального размера, предусмотренного соответствующей статьёй КоАП или регионального закона об административных правонарушениях.

Это произойдёт, когда по соответствующей статье штраф для ИП предусмотрен как для юрлица. То есть назначат штраф как ИП-шнику.

Для справки: разница между размерами штрафов по КоАП РФ на ИП и юрлиц достигает по их верхнему пределу в среднем 500 — 900%.

Штраф как для ИП

С 2022 года в КоАП определены случаи назначения указанным выше лицам административного штрафа в размере, установленном для ИП. Это должно защитить микро-, малые предприятия и социальные НКО от непосильных штрафов.

Исключение составляют ситуации, когда бизнес, социальная НКО ставит под угрозу общественную безопасность: если в статье нет наказания для ИП, штраф назначат в диапазоне не более половины от максимальной и не менее половины от минимальной суммы штрафа, указанного в санкции статьи для юрлица (если предусматривает штраф в фиксированном размере).

При этом размер штрафа не может быть меньше предусмотренного для должностного лица.

Когда нет ответственности для юрлица

Предусмотрено, что организация не подлежит административной ответственности в случаях, если за те же действия (бездействие) привлечены к ней (новые ч. 4 и 5 ст. 2.1 КоАП):

её должностное лицо;

иной работник данного юрлица;

единоличный орган управления, имеющий статус юрлица (например, управляющая компания).

Речь идёт про ситуации, когда фирма сделала всё, что требует закон, чтобы не допустить правонарушения. Тогда наказание несет сам сотрудник. Это, например, когда работодатель купил защитные маски, выпустил инструкцию, ознакомил с ней всех работников, но при этом за не надетую маску конкретным сотрудником получил штраф до 300 000 рублей.

Таким образом, фактически введён запрет на одновременное привлечение к ответственности бизнеса и его работников.

Исключение — составы со штрафами, размеры сумм которых зависят от оборота (за нарушение антимонопольного законодательства), исходя из суммы выручки, расходов на приобретение товаров или начальной (максимальной) цены по госконтракту (п. 3 и 5 ч. 1 ст. 3.5 КоАП). Тогда платит такой крупный штраф только юрлицо.

Если нарушений несколько

С 6 апреля 2022 года установлены правила назначения административного наказания для МСП и социальных НКО, если при проведении одного контрольного (надзорного) мероприятия в ходе госконтроля и надзора/муниципального контроля выявлены 2 или более административных правонарушения (новые ч. 5 и 6 ст. 4.4 КоАП).

Так, с 2022 года, если ответственность предусмотрена одной и той же статьей (её частью), наказание будет как за совершение одного административного правонарушения. По сути, это запрет на суммирование штрафов. Назначат одну, но максимальную санкцию.

До 06.04.2022 решение наказать однократно или за каждый факт нарушения было отдано на откуп органу контроля, надзора.

То есть частично введён принцип «одна проверка — одна санкция», когда штрафы не суммируются в рамках одной проверки.

Когда же за несколько нарушений, которые выявили тем же образом, ответственность предусматривают хотя бы две статьи (их части), грозит одно наиболее строгое наказание. Могут назначить и дополнительные санкции. До 06.04.2022 так наказывали за несколько нарушений, совершённых путём одного действия или бездействия.

Предупреждение

Отметим, что с 2017 года по отдельным статьям КоАП появилась альтернатива штрафу — возможность (но не обязанность) назначать предупреждение за впервые совершенное правонарушение. По инициативе Минэкономразвития эта норма для органов контроля и судов с 2022 года переведена из факультативной в обязательную.

Для справки: на начало 2022 года в КоАП административное наказание в виде предупреждения прямо предусмотрено лишь в 56 статьях (их частях), а штраф — в 1273 составах правонарушений.

По сути, бизнесу и его должностным лицам, работникам дали «право на ошибку» — вынося предупреждение при первом нарушении вместо штрафа. При условии, что не было причинено вреда или его угрозы здоровью людей, окружающей среде, имущественного ущерба (новая ред. ч. 3 ст. 3.4 КоАП).

Это принцип: «предупреждение как первая мера административной ответственности».

Заключение

Рассмотренные поправки в КоАП с 6 апреля 2022 года частично смягчают ответственность в виде штрафа для малого бизнеса и в том числе позволяют применять предупреждение вместо штрафа.

В общем и целом, это направлено на то, чтобы у бизнеса была сначала возможность исправить то или иное нарушение, а не сразу платить штрафы, которые зачастую ставят субъектов малого и среднего предпринимательства на грань банкротства.