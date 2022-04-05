Чем заменить Zoom: шесть российских сервисов для онлайн-совещаний и вебинаров

Большинство совпадают по основным функциям: можно сделать групповой звонок, пригласить пользователя, отправив ему ссылку, на встрече показать свой экран и записать беседу. В подборке российские разработки, бесплатные для небольших команд и платные для крупных созвонов.

Pruffme

Стоимость : от 3 910 Р в месяц.

: от 3 910 Р в месяц. Лимит участников : до 1 000 человек.

: до 1 000 человек. Бесплатный доступ: без ограничений.

Ведущий может запускать онлайн-тесты и делить зрителей на команды. В разделе с аналитикой видно, сколько людей подключилось, из каких городов и как долго они слушали спикера.

VideoMost

Стоимость : по запросу.

: по запросу. Лимит участников : до 300 человек.

: до 300 человек. Бесплатный доступ: без ограничений.

Сервис видеоконференций, который устанавливают на сервера заказчика. Обещают качество трансляции в формате 4К. Можно рассылать приглашения на звонок сотрудникам на почту.

Virtual Room

Стоимость : от 2 093 Р в месяц.

: от 2 093 Р в месяц. Лимит участников : до 1 000 человек.

: до 1 000 человек. Бесплатный доступ: 10 дней.

В сервисе есть электронная доска — на ней рисуют или пишут во время созвона. Можно провести опрос среди участников и включить музыку со своего компьютера. Запись хранится в облаке.

VK Звонки

Стоимость : бесплатно.

: бесплатно. Лимит участников : до 128 человек.

: до 128 человек. Бесплатный доступ: без ограничений.

Для участия во встрече регистрироваться в соцсети необязательно. Лимита по времени нет. Чтобы записать разговор, звонок нужно запускать из приложения для компьютера.

Webinar

Стоимость : от 12 500 Р в месяц.

: от 12 500 Р в месяц. Лимит участников : до 10 000 человек.

: до 10 000 человек. Бесплатный доступ: без ограничений.

На встрече можно показывать презентации, проводить опросы и онлайн-тесты.

Яндекс-телемост

Стоимость : бесплатно.

: бесплатно. Лимит участников : до 35 человек.

: до 35 человек. Бесплатный доступ: без ограничений.

Встречи не ограничены по времени. Все участники могут переписываться в чате, включать камеру и микрофон. Запись сохраняется на компьютер.