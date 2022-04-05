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Чем заменить Zoom: шесть российских сервисов для онлайн-совещаний и вебинаров

На случай, если не получится или больше не захочется платить за подписку на Zoom, мы собрали шесть его аналогов.

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Большинство совпадают по основным функциям: можно сделать групповой звонок, пригласить пользователя, отправив ему ссылку, на встрече показать свой экран и записать беседу. В подборке российские разработки, бесплатные для небольших команд и платные для крупных созвонов.

Pruffme

  • Стоимость: от 3 910 Р в месяц.
  • Лимит участников: до 1 000 человек.
  • Бесплатный доступ: без ограничений.

Ведущий может запускать онлайн-тесты и делить зрителей на команды. В разделе с аналитикой видно, сколько людей подключилось, из каких городов и как долго они слушали спикера.

VideoMost

  • Стоимость: по запросу.
  • Лимит участников: до 300 человек.
  • Бесплатный доступ: без ограничений.

Сервис видеоконференций, который устанавливают на сервера заказчика. Обещают качество трансляции в формате 4К. Можно рассылать приглашения на звонок сотрудникам на почту.

Virtual Room

  • Стоимость: от 2 093 Р в месяц.
  • Лимит участников: до 1 000 человек.
  • Бесплатный доступ: 10 дней.

В сервисе есть электронная доска — на ней рисуют или пишут во время созвона. Можно провести опрос среди участников и включить музыку со своего компьютера. Запись хранится в облаке.

VK Звонки

  • Стоимость: бесплатно.
  • Лимит участников: до 128 человек.
  • Бесплатный доступ: без ограничений.

Для участия во встрече регистрироваться в соцсети необязательно. Лимита по времени нет. Чтобы записать разговор, звонок нужно запускать из приложения для компьютера.

Webinar

  • Стоимость: от 12 500 Р в месяц.
  • Лимит участников: до 10 000 человек.
  • Бесплатный доступ: без ограничений.

На встрече можно показывать презентации, проводить опросы и онлайн-тесты.

Яндекс-телемост

  • Стоимость: бесплатно.
  • Лимит участников: до 35 человек.
  • Бесплатный доступ: без ограничений.

Встречи не ограничены по времени. Все участники могут переписываться в чате, включать камеру и микрофон. Запись сохраняется на компьютер.

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

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