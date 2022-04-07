Иностранные компании должны сами платить НДС с электронных услуг. Но ФНС хочет, чтобы это делал российский бизнес

Вышло письмо ФНС № СД-4-3/3807@ от 30.03.2022 , в котором бизнесу даны рекомендации платить самостоятельно НДС за своих иностранных поставщиков электронных услуг. Однако это письмо противоречит нормам НК.

Реализация (передача прав на использование) программ для ЭВМ, баз данных на материальных носителях не облагается «налогом на Google».

Место оказания электронных услуг

Если покупатель услуг — организация или ИП, то считается, что услуга реализована в России при любом из этих условий:

организация (ИП) зарегистрирована в РФ;

в учредительных документах в качестве места нахождения организации или ее филиала (представительства) указана Россия;

место управления организацией либо место ее постоянно действующего исполнительного органа находится в России;

постоянное представительство организации, через которое приобретаются услуги, находится в России;

ИП проживает в России.

Если покупатель — физлицо (не ИП), то считается, что услуга реализована в России при любом из условий: