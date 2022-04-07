Иностранные компании должны сами платить НДС с электронных услуг. Но ФНС хочет, чтобы это делал российский бизнес

Что случилось
Вышло письмо ФНС № СД-4-3/3807@ от 30.03.2022, в котором бизнесу даны рекомендации платить самостоятельно НДС за своих иностранных поставщиков электронных услуг. Однако это письмо противоречит нормам НК.
Какие услуги попадают под налог
Российским НДС облагаются электронные услуги иностранных компаний, перечисленные в п. 1 ст. 174.2 НК РФ, например:
- предоставление через интернет прав на использование программ для ЭВМ (в том числе компьютерных игр) и баз данных;
- рекламные услуги в интернете и предоставление рекламной площади в интернете;
- услуги по размещению предложений о приобретении и реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) в интернете;
- услуги по предоставлению технических, организационных, информационных и других возможностей в интернете для установления контактов и заключения сделок между продавцами и покупателями. Например, электронные торговые площадки;
- предоставление доменных имен, услуги хостинга;
- услуги по управлению информационными системами и сайтами в интернете;
- предоставление прав на использование в интернете электронных книг, изданий, других публикаций, изображений, музыки и видео;
- услуги по поиску информации о потенциальных покупателях;
- предоставление доступа к поисковым системам в интернете;
- ведение статистики на сайтах в интернете.
Реализация (передача прав на использование) программ для ЭВМ, баз данных на материальных носителях не облагается «налогом на Google».
Место оказания электронных услуг
Если покупатель услуг — организация или ИП, то считается, что услуга реализована в России при любом из этих условий:
- организация (ИП) зарегистрирована в РФ;
- в учредительных документах в качестве места нахождения организации или ее филиала (представительства) указана Россия;
- место управления организацией либо место ее постоянно действующего исполнительного органа находится в России;
- постоянное представительство организации, через которое приобретаются услуги, находится в России;
- ИП проживает в России.
Если покупатель — физлицо (не ИП), то считается, что услуга реализована в России при любом из условий:
- человек живет в России;
- использует для оплаты услуг счет, который открыт в банке на территории РФ, либо счет оператора электронных денег, который находится на территории РФ;
- использует при покупке услуг сетевой адрес, который зарегистрирован в РФ;
- использует при покупке услуг номер телефона с международным кодом РФ.
Кто платит налог
А если иностранец не платит налог?
О чем свежее письмо ФНС
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