Где открыть карту UnionPay: банки и тарифы

Зачем нужна карта UnionPay?
После ухода Visa и Mastercard карты китайской платежной системы UnionPay стали для россиян чуть ли не единственной альтернативой для использования за границей и в иностранных интернет-магазинах и сервисах. На сайте платежной системы говорится, что эти карты принимаются в 180 странах мира.
На практике наиболее распространена UnionPay, конечно, в самом Китае и в странах Юго-Восточной Азии. Также эта платежная система довольно популярна в ОАЭ, странах Персидского залива, в Турции и в ряде стран СНГ (Узбекистан, Таджикистан).
В Европе и в США платежная инфраструктура UnionPay менее развита.
Стоит ли открывать карту UnionPay прямо сейчас?
Из-за ажиотажа вокруг UnionPay банки установили «драконовские» комиссии за выпуск и обслуживание карт этой платежной системы. Так, Газпромбанк берет за выпуск карт UnionPay 15 тыс. рублей, Россельхозбанк — минимум 7 500 рублей. Кроме того, имеет место дефицит пластика.
Например, банки «Солидарность» и «Зенит» выпускают карты UnionPay только по предзаказу (обычно не менее двух недель).
Есть и еще один серьезный минус — карты UnionPay, выпущенные российскими банками, работают за границей с ограничениями. В частности, владельцы карт жалуются, что не могут расплатиться карточкой в популярных интернет-сервисах (Amazon, Booking, eBay, Spotify, Netflix и др.). В банкоматах за границей карты тоже работают нестабильно. Чаще всего клиенты жалуются на невозможность снять наличные в банкоматах на территории США, Израиля и стран Прибалтики. По отзывам клиентов, меньше всего проблем возникает с картами UnionPay банка «Солидарность».
В общем, перед тем как обращаться в банк за картой UnionPay, подумайте, так ли она вам нужна. В ряде заграничных стран можно использовать карту Мир, которая стоит значительно дешевле, кобейджинговые карты «Мир» — UnionPay, также можно открыть карту непосредственно за рубежом.
Можно ли платить картой UnionPay через приложение на смартфоне?
Карты UnionPay российских банков не работают в сервисах Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Привязать карту можно только к сервису Huawei Pay, который поддерживают аппараты Huawei и Honor.
Где можно открыть карту UnionPay?
До недавнего времени карты китайской платежной системы предлагало только очень ограниченное число российских банков, но теперь многие организации начали добавлять их в свою продуктовую линейку. Для удобства собрали информацию в виде таблицы.
Карта/банк
Стоимость выпуска
Стоимость обслуживания
Снятие наличных за границей
Валюта счета
«Умная карта»
Газпромбанк
пластиковая — 15 000 рублей, виртуальная — бесплатно
бесплатно
бесплатно первые три операции в месяц в пределах 100 тыс. руб.,
далее — 1,5% (мин. 200 руб.)
рубли
«Своя карта»
Россельхозбанк
7 500 руб. — моментальная карта,
9 500 руб. — именная карта
бесплатно
1% (мин. 150 руб., 3 доллара США, 2 евро)
рубли, доллары США, евро
«Вездеход»
Почта Банк
5 000 руб., виртуальная — бесплатно
399 руб./мес.,
бесплатно при сумме покупок от 10 000 руб./мес.
1% (мин. 100 руб.)
рубли
«UnionPay Кредитная»
«Русский Стандарт»
бесплатно
499 руб./мес. или 4900 руб./год
4,9% 490 руб.
рубли
UnionPay (по предзаказу от двух недель)
«Солидарность»
бесплатно
2000 руб./ 20 евро/ 30 юаней
1,7% (мин. 250 руб.)
рубли, евро, юани
UnionPay
«Санкт-Петербург»
10 000 руб.
срочный выпуск — 50 000 руб.
5 000 руб./год
1% (мин. 300 руб.)
рубли, доллары США, евро
Union Pay
МТС Банк
10 000 руб.
99 руб./мес.
Бесплатно первые 2 месяца и далее при тратах от 10 000 руб./мес. или при остатке на счетах от 30 000 руб.
бесплатно до 600 руб./мес. (не более 50 000 руб. в сутки)
рубли
«Карта привилегий» (по предзаказу)
«Зенит»
1 200 руб./ 20 долларов США/ 20 евро
299 руб./мес., 4,5 долларов США/ 4,5 евро
Бесплатно при тратах от 30 000 руб./ 450 долларов США/ 450 евро в мес.
бесплатно до 100 тыс. руб./мес.,
далее — 1% (мин. 100 руб.)
рубли, доллары США, евро
UnionPay
Примсоцбанк
7 000 руб./ 420 юаней
6000 руб./год,
360 юаней/год
3% (мин. 300 руб.)
рубли, юани
В ближайшее время к системе UnionPay планируют присоединиться и другие банки. О работе в этом направлении уже сообщили Сбер, Альфа-Банк, «Тинькофф», Райффайзенбанк, Совкомбанк, МКБ и Росбанк.