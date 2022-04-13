Платежные системы

Где открыть карту UnionPay: банки и тарифы

Карты UnionPay пользуются у россиян повышенным спросом. Выяснили, где сейчас можно открыть карту UnionPay и сколько придется за это заплатить.

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Иллюстрация: Banki.ru

Зачем нужна карта UnionPay?

После ухода Visa и Mastercard карты китайской платежной системы UnionPay стали для россиян чуть ли не единственной альтернативой для использования за границей и в иностранных интернет-магазинах и сервисах. На сайте платежной системы говорится, что эти карты принимаются в 180 странах мира.

На практике наиболее распространена UnionPay, конечно, в самом Китае и в странах Юго-Восточной Азии. Также эта платежная система довольно популярна в ОАЭ, странах Персидского залива, в Турции и в ряде стран СНГ (Узбекистан, Таджикистан).

В Европе и в США платежная инфраструктура UnionPay менее развита.

Стоит ли открывать карту UnionPay прямо сейчас?

Из-за ажиотажа вокруг UnionPay банки установили «драконовские» комиссии за выпуск и обслуживание карт этой платежной системы. Так, Газпромбанк берет за выпуск карт UnionPay 15 тыс. рублей, Россельхозбанк — минимум 7 500 рублей. Кроме того, имеет место дефицит пластика.

Например, банки «Солидарность» и «Зенит» выпускают карты UnionPay только по предзаказу (обычно не менее двух недель).

Есть и еще один серьезный минус — карты UnionPay, выпущенные российскими банками, работают за границей с ограничениями. В частности, владельцы карт жалуются, что не могут расплатиться карточкой в популярных интернет-сервисах (Amazon, Booking, eBay, Spotify, Netflix и др.). В банкоматах за границей карты тоже работают нестабильно. Чаще всего клиенты жалуются на невозможность снять наличные в банкоматах на территории США, Израиля и стран Прибалтики. По отзывам клиентов, меньше всего проблем возникает с картами UnionPay банка «Солидарность».

В общем, перед тем как обращаться в банк за картой UnionPay, подумайте, так ли она вам нужна. В ряде заграничных стран можно использовать карту Мир, которая стоит значительно дешевле, кобейджинговые карты «Мир» — UnionPay, также можно открыть карту непосредственно за рубежом.

Можно ли платить картой UnionPay через приложение на смартфоне?

Карты UnionPay российских банков не работают в сервисах Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay. Привязать карту можно только к сервису Huawei Pay, который поддерживают аппараты Huawei и Honor.

Где можно открыть карту UnionPay?

До недавнего времени карты китайской платежной системы предлагало только очень ограниченное число российских банков, но теперь многие организации начали добавлять их в свою продуктовую линейку. Для удобства собрали информацию в виде таблицы.

 

Карта/банк

Стоимость выпуска

Стоимость обслуживания

Снятие наличных за границей

Валюта счета

«Умная карта»

Газпромбанк

пластиковая — 15 000 рублей, виртуальная — бесплатно

бесплатно

бесплатно первые три операции в месяц в пределах 100 тыс. руб.,

далее — 1,5% (мин. 200 руб.)

рубли

«Своя карта»

Россельхозбанк

7 500 руб. — моментальная карта,

9 500 руб. — именная карта

бесплатно

1% (мин. 150 руб., 3 доллара США, 2 евро)

рубли, доллары США, евро

«Вездеход»

Почта Банк

5 000 руб., виртуальная — бесплатно

399 руб./мес.,

бесплатно при сумме покупок от 10 000 руб./мес.

1% (мин. 100 руб.)

рубли

«UnionPay Кредитная»

«Русский Стандарт»

бесплатно

499 руб./мес. или 4900 руб./год

4,9% 490 руб.

рубли

UnionPay (по предзаказу от двух недель)

«Солидарность»

бесплатно

2000 руб./ 20 евро/ 30 юаней

1,7% (мин. 250 руб.)

рубли, евро, юани

UnionPay

«Санкт-Петербург»

10 000 руб.

срочный выпуск — 50 000 руб.

5 000 руб./год

1% (мин. 300 руб.)

рубли, доллары США, евро

Union Pay

МТС Банк

10 000 руб.

99 руб./мес.

Бесплатно первые 2 месяца и далее при тратах от 10 000 руб./мес. или при остатке на счетах от 30 000 руб.

бесплатно до 600 руб./мес. (не более 50 000 руб. в сутки)

рубли

«Карта привилегий» (по предзаказу)

«Зенит»

1 200 руб./ 20 долларов США/ 20 евро

299 руб./мес., 4,5 долларов США/ 4,5 евро

Бесплатно при тратах от 30 000 руб./ 450 долларов США/ 450 евро в мес.

бесплатно до 100 тыс. руб./мес.,

далее — 1% (мин. 100 руб.)

рубли, доллары США, евро

UnionPay

Примсоцбанк

7 000 руб./ 420 юаней

6000 руб./год,

360 юаней/год

3% (мин. 300 руб.)

рубли, юани

В ближайшее время к системе UnionPay планируют присоединиться и другие банки. О работе в этом направлении уже сообщили Сбер, Альфа-Банк, «Тинькофф», Райффайзенбанк, Совкомбанк, МКБ и Росбанк.

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