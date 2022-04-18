Кто может стать ветераном труда в 2022 году

Основания для присвоения почетного звания «ветеран труда» в законе неоднократно менялись.

Федеральное звание «ветеран труда» (которое дает право на льготы по всей территории России) сейчас полагается в том случае, когда помимо длительного трудового стажа имеется особая награда (ст. 7 закона № 5-ФЗ).

Условия о стаже вполне себе выполнимые: для мужчин требуется не менее 25 лет, для женщин — 20 лет (учитывается стаж для назначения страховой пенсии), либо нужно выработать льготный стаж, необходимый для досрочной пенсии по старости (ст. 30 — 32 закона № 400-ФЗ).

Намного сложнее выполнить второе условие — о награде. Безусловное право на ветеранское звание имеют обладатели государственных наград — это ордена, медали и почетные звания СССР и РФ, почетные грамоты и благодарности Президента РФ.

Перечень орденов, медалей и почетных званий, имеющих действующий статус государственных, приводится в указе Президента от 07.09.2010 № 1099. Это, например, орден «За заслуги перед Отечеством», орден «Родительская слава», Орден Почета, медаль Пушкина и т. д.

Между тем, если орден или медаль на момент их вручения имели статус государственной награды, а после их исключили из соответствующего перечня, в судебном порядке можно добиться ветеранского звания (принципиальное значение имеет статус ордена или медали на дату награждения — например, Свердловский областной суд, дело № 33-13469/2018).

Но все-таки чаще удается стать «ветераном труда» по т. н. ведомственной награде. Это различные знаки отличия за трудовые заслуги и продолжительную работу, учрежденные федеральными органами власти для своих сотрудников.

Начиная с 1 июля 2016 года награда дает право на ветеранское звание при условии, что она утверждена соответствующим ведомством в качестве таковой.

Например, для работников системы здравоохранения единственной наградой, позволяющей стать ветераном труда, сейчас является Почетная грамота Минздрава (приказ Минздрава от 15.02.2017 № 54н). И в 2022 году обладатель такой грамоты может получить статус «ветеран труда», если у него будет необходимый для этого трудовой стаж (о котором говорилось вначале).

Но если награда была получена раньше (по 30 июня 2016 г. включительно), и тогда, на момент вручения она была ведомственной (а сейчас уже нет), по ней все равно можно получить ветеранское звание. Например, почетная грамота Министерства образования и науки России сейчас не входит в список ведомственных наград для присвоения звания «ветеран труда» (включен только знак «Отличник просвещения» — приказ Минпросвещения от 10.01.2019 № 5).

Однако тот, кто получил ее до июля 2016 года, тем не менее, может стать «ветераном труда» даже в этом году, при соблюдении условия о стаже.

Без награды, но с большим стажем работы

Звание «ветеран труда» может быть присвоено на уровне не России в целом, а только одного ее региона — пользоваться льготами обладатель такого звания может лишь в пределах этого субъекта России.

Не во всех, но во многих регионах присваиваются ветеранские звания не по награде, а только на основании длительного трудового стажа.

В их числе можно отметить Курскую, Орловскую, Рязанскую, Нижегородскую, Омскую, Тамбовскую области и многие другие. Полный перечень на 2022 года приводится здесь

С этого года перечень дополнился Вологодской областью, где предоставили право на ветеранское звание мужчинам со стажем 45 лет и женщинам со стажем 40 лет, если не менее половины из него они отработали на территории этой области (закон от 26.11.2021 № 4961-ОЗ). Поэтому жители таких регионов могут сейчас воспользоваться возможностью стать ветераном труда хотя бы на местном уровне.