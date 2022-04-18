Как отражать задолженность подотчетных лиц в бухгалтерском балансе

Счет учета расчетов с подотчетными лицами

Для учета расчетов с подотчетными лицами используется активно-пассивный счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами». По дебету этого счета проходят суммы, выданные работнику:

авансом на основании его заявления или распоряжения руководителя на определенные цели;

вследствие перерасхода, когда сотрудник потратил больше, чем взял под отчет.

Важно! Если сотрудник не брал деньги под отчет, а потратил свои собственные, то он уже не является подотчетным лицом. Взаиморасчет с ним по счету 71 не проводится.

По кредиту счета отражаются суммы, которые были:

израсходованы работником согласно авансовым отчетам;

возвращены работником в организацию.

Соответственно, дебетовое сальдо по 71-му счету отражает общую сумму долга подотчетных лиц перед предприятием (дебиторскую задолженность), а кредитовое сальдо, наоборот, показывает долг организации перед работниками (кредиторскую задолженность).

Отражение задолженности подотчетных лиц в балансе

В бухгалтерском балансе (форма 1) задолженность по подотчетным суммам, как и всякая иная задолженность, отражается либо в активе баланса (если она дебиторская), либо в его пассиве (если она кредиторская). Сворачивать такое сальдо нельзя. То есть в активе баланса отображайте дебетовое сальдо, если работник не отчитался по выданной сумме, а в пассиве сумму, которую сотрудник излишне израсходовал из собственных средств.

Срок погашения задолженности по подотчетным суммам, как правило, не превышает года, поэтому обычно она учитывается как краткосрочная, попадающая в балансе в строки:

1230 «Дебиторская задолженность» — в активе;

1520 «Кредиторская задолженность» — в пассиве.

Обратите внимание! C 2020 года бухгалтерская отчетность сдается исключительно в электронном виде. Бумажный бланк больше не примут.

В упрощенной форме баланса дебетовое сальдо по счету 71 попадет в строку «Финансовые и другие оборотные активы», а кредитовое — в строку «Кредиторская задолженность».

Итоги

По расчетам с каждым из подотчетных лиц на отчетную дату может иметь место как дебиторская, так и кредиторская задолженность. Как правило, она является краткосрочной и в балансе показывается в составе долгов, подлежащих погашению в ближайшие 12 месяцев, — как в активе, так и в пассиве. Аналогичное правило действует и для организаций, имеющих право на составление упрощенной отчетности.