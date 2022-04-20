Что нужно сделать после погашения ипотеки или кредита: пошаговая инструкция

Последний платеж по кредиту — еще не конец отношений с банком. Рассказываем, что нужно сделать и какие справки оформить после погашения ипотеки, потребительского кредита и микрозайма.

Ипотека

Проверьте, дошел ли платеж

После того, как вы внесли последний платеж по ипотеке, убедитесь, что он дошел до банка. Это можно сделать в офисе кредитора или в мобильном приложении, проверив график выплат.

«Если последний платеж вы планируете внести досрочно, заранее предупредите банк и подайте соответствующее заявление. В противном случае он не спишет внесенную сумму и продолжит начислять проценты за пользование кредитом, а ваши деньги будут лежать на счете до следующей даты ежемесячного платежа», — говорит ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

Закажите в банке справки

Возьмите в банке следующие документы:

Справку о полном погашении кредита.

Выписку о состоянии кредитного счета, которая подтверждает нулевой остаток.

Закладную с пометкой об исполнении обеспеченного ипотекой обязательства в полном объеме — она нужна чтобы снять обременение с недвижимости.

Снимите обременение

Подайте в МФЦ заявление о погашении регистрационной записи об ипотеке. С собой возьмите паспорт, закладную, договор ипотеки, свидетельство о праве собственности. То же самое можно сделать в личном кабинете на сайте Росреестра. Спустя несколько дней информация в ЕГРН будет обновлена. Чтобы убедиться в этом, закажите выписку.

«Некоторые банки (например, СберБанк) самостоятельно подают закладную в МФЦ и снимают обременение без участия заемщика. Аналогичным образом кредитные организации поступают, когда по ипотечному договору не была предусмотрена закладная или она оформлялась в электронной форме. В редких случаях может практиковаться совместная подача заявления банком и заемщиком через МФЦ», — говорит Инна Солдатенкова.

Выделите доли членам семьи

Если для погашения ипотеки вы использовали материнский капитал, нужно в течение шести месяцев выделить доли в жилье всем членам семьи и оповестить об этом Росреестр.

Верните страховку

Если вы оформляли договор ипотеки после 1 сентября 2020 года, можете вернуть часть страховки. Вернется сумма за неиспользованный период действия полиса в том случае, если вы оплачивали его единовременно, а также досрочно погасили кредит.

Потребительский кредит

Как и в случае с ипотекой, убедитесь, что последний платеж дошел до банка. Подайте заявление на закрытие счета и закажи справку об отсутствии задолженности по кредиту. В ней должны быть:

Исходящий номер и дата ее формирования.

Печать кредитной организации.

Подпись банковского сотрудника, уполномоченного подписывать такие документы.

Сумма кредита и дата его погашения.

Кроме того, откажитесь от платных услуг, оформленных вместе с открытием кредитного счета. Это может быть, например, смс-информирование.

Когда в залоге автомобиль

Если вы брали автокредит и оставляли ПТС в банке, заберите документ.

После погашения кредита банк сам должен снять обременение с автомобиля, находящегося в залоге. Это прописано в статье 103.3 Основ о нотариате. Информация отражается на официальном сайте Реестра залогов ФНП. Также кредитная организация по вашему запросу может предоставить справку о снятии машины с залога.

Микрозайм

Краткосрочные займы часто погашают одним платежом. Прежде чем это сделать, ознакомьтесь с условиями системы платежей, которой пользуетесь. Возможно, с внесенной суммы у вас спишется комиссия и, следовательно, денег на полное погашение займа не хватит — останется долг.

Эксперт отдела анализа банковских услуг Банки.ру Ольга Станчак советует сначала убедиться в отсутствии задолженности в вашем личном кабинете, а потом обратиться за справкой о полном погашении займа.

«Позже, чтобы еще раз удостовериться в отсутствии долгов, проверьте свою кредитную историю», — говорит Ольга Станчак.

Направьте запрос в Центральный каталог кредитных историй через сайт ЦБ или единый портал госуслуг. Информация о ваших займах хранится в бюро кредитных историй. Сейчас их семь, перечень есть на сайте Банка России. Финансовые организации сами решают, с какими из них работать. Дважды в год данные в каждом БКИ можно запрашивать бесплатно, дальше придется платить.