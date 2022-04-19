Еще больше компаний теперь могут возместить НДС в ускоренном порядке

Что случилось
Федеральным законом № 67-ФЗ от 26.03.2022 внесены поправки в статью 176.1 НК о заявительном порядке возмещения НДС.
Вышли письма ФНС:
- № СД-4-3/3993@ от 01.04.2022 о порядке заполнения декларации по НДС при заявительном порядке по новому основанию;
- № ЕА-4-15/3971@ от 01.04.2022 с разъяснением по новой норме.
Заявительный порядок
Заявительный порядок возмещения НДС регламентируется статьей 176.1 НК. Это возврат налога по декларации до того, как будет завершена камеральная проверка.
То есть компания сдает декларацию с заявленной суммой налога к возмещению в разделе 1 — налоговики перечисляют деньги на расчетный счет фирмы.
Кому вернут НДС в ускоренном порядке
Перечень случаев, когда применяется заявительный порядок возмещения, приведен в п.2 статьи 176.1 НК.
До недавнего времени такое право имели:
- компании, которые за 3 предыдущих года заплатили не менее 2 млрд руб. налогов;
- предоставившие банковскую гарантию, поручительство;
- резиденты ТОСЭР и СПВ, предоставившие поручительский договор;
- компании, производящие вакцины от ковида;
Теперь перечень этих случаев расширился. Добавился пп. 8 п. 2 ст. 176.1 НК.
Право на ускоренный вычет в 2022 — 2023 годах получат все налогоплательщики, которые соответствуют определенным условиям.
Условия такие:
- не быть в процессе реорганизации или ликвидации;
- не быть в процессе банкротства;
- не нарушать нормы НК по НДС (и в предыдущие кварталы тоже).
Сколько вернут
Как вернуть
«Клерк.Разборы» - эксклюзивные и полезные статьи от редакции
Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах. Вышел новый закон или письмо ФНС? Не ищите в инете, мы все разберем для вас.