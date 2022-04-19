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НДС

Еще больше компаний теперь могут возместить НДС в ускоренном порядке

Можно возместить НДС быстро и просто: без банковской гарантии и поручительства. Максимальная сумма к возмещению = все налоги за прошлый год.

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Что случилось

Федеральным законом № 67-ФЗ от 26.03.2022 внесены поправки в статью 176.1 НК о заявительном порядке возмещения НДС.

Вышли письма ФНС:

Заявительный порядок

Заявительный порядок возмещения НДС регламентируется статьей 176.1 НК. Это возврат налога по декларации до того, как будет завершена камеральная проверка.

То есть компания сдает декларацию с заявленной суммой налога к возмещению в разделе 1 — налоговики перечисляют деньги на расчетный счет фирмы.

Кому вернут НДС в ускоренном порядке

Перечень случаев, когда применяется заявительный порядок возмещения, приведен в п.2 статьи 176.1 НК.

До недавнего времени такое право имели:

  • компании, которые за 3 предыдущих года заплатили не менее 2 млрд руб. налогов;
  • предоставившие банковскую гарантию, поручительство;
  • резиденты ТОСЭР и СПВ, предоставившие поручительский договор;
  • компании, производящие вакцины от ковида;

Теперь перечень этих случаев расширился. Добавился пп. 8 п. 2 ст. 176.1 НК.

Право на ускоренный вычет в 2022 — 2023 годах получат все налогоплательщики, которые соответствуют определенным условиям.

Условия такие:

  • не быть в процессе реорганизации или ликвидации;
  • не быть в процессе банкротства;
  • не нарушать нормы НК по НДС (и в предыдущие кварталы тоже).

Сколько вернут

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