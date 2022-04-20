Оформляем правильные чеки коррекции, чтобы не попасть на штрафы + чек-лист, как исправить ошибку в чеке

Когда нужен чек коррекции?
Чек коррекции формируется в случае:
- осуществления расчета без применения ККТ;
- применения ККТ с нарушением требований законодательства (при использовании ФФД версии 1.1 и выше).
Реквизиты чека коррекции утверждены Приказом ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@.
Зачем оформлять чек коррекции?
Конечно, чтобы не оштрафовали за нарушение правил применения ККТ. Согласно примечанию к ст. 14.5 КоАП РФ лицо, добровольно заявившее в налоговую в письменной форме о нарушениях в применении ККТ, освобождается от ответственности, если соблюдены в совокупности следующие условия:
- на момент обращения лица с заявлением налоговый орган не располагал соответствующими сведениями и документами о совершенном административном правонарушении;
- представленные сведения и документы являются достаточными для установления события административного правонарушения.
Поэтому правильно заполненный чек коррекции поможет избежать штрафа.
Когда и как его оформить
Чек коррекции можно оформить в любой день. Например, если неприменение ККТ выявлено самостоятельно в течение смены, то чек коррекции сделайте до формирования отчета о закрытии смены. Если факт неприменения ККТ обнаружен после формирования отчета о закрытии смены, то чек коррекции можете пробить на следующий день после формирования отчета об открытии смены.
Оформлять чек коррекции следует отдельно по каждой операции, совершенной без применения ККТ, либо данные о которой не были переданы ОФД. Сделать один чек коррекции на общую сумму непроведенных операций разрешено только в случае массового технического сбоя в работе ККТ.
Формировать чек коррекции, например, при возврате товара покупателем не нужно. Для этого случая применяется чек с признаком расчета «возврат прихода».
Корректировку расчетов можно сделать как с использованием ККТ, которая ранее не была применена (при применении которой был совершен некорректный расчет), так и другой единицы ККТ.
Реквизиты чека коррекции
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