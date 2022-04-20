Оформляем правильные чеки коррекции, чтобы не попасть на штрафы + чек-лист, как исправить ошибку в чеке

Конечно, чтобы не оштрафовали за нарушение правил применения ККТ. Согласно примечанию к ст. 14.5 КоАП РФ лицо, добровольно заявившее в налоговую в письменной форме о нарушениях в применении ККТ, освобождается от ответственности, если соблюдены в совокупности следующие условия:

Когда и как его оформить

Чек коррекции можно оформить в любой день. Например, если неприменение ККТ выявлено самостоятельно в течение смены, то чек коррекции сделайте до формирования отчета о закрытии смены. Если факт неприменения ККТ обнаружен после формирования отчета о закрытии смены, то чек коррекции можете пробить на следующий день после формирования отчета об открытии смены.

Оформлять чек коррекции следует отдельно по каждой операции, совершенной без применения ККТ, либо данные о которой не были переданы ОФД. Сделать один чек коррекции на общую сумму непроведенных операций разрешено только в случае массового технического сбоя в работе ККТ.

Формировать чек коррекции, например, при возврате товара покупателем не нужно. Для этого случая применяется чек с признаком расчета «возврат прихода».

Корректировку расчетов можно сделать как с использованием ККТ, которая ранее не была применена (при применении которой был совершен некорректный расчет), так и другой единицы ККТ.