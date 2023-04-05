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Проверки ККТ в 2023 году: виды, правила
Мораторий на проведение плановых и внеплановых проверок продлен – можно выдохнуть? Нет. Нужно быть всегда начеку и соблюдать правила применения ККТ – налоговые инспекторы все также могут прийти. Разбираемся в правилах.
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