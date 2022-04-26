Штраф за костры и шашлыки в 2022 году

Костер в лесу

Прежде чем разводить костер в лесном массиве нужно убедиться, что на этой территории разведение костров разрешено. Большинство лесных массивов принадлежат заповедникам, и жарить шашлыки в таких местах категорически запрещено.

Кроме заповедников, есть места, в которых согласно постановлению Правительства от 30 июня 2007 г. № 417 разведение костров любого размера запрещено.

Запрещено разводить костры в местностях:

с молодым хвойным лесом;

с поврежденным лесом или на гарях;

с остатками древесины либо сухой травы;

непосредственно под кронами.

Если вы уверены, что находитесь на территории, где разведение костров разрешено, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Жарить шашлыки лучше всего на мангале, это безопаснее.

Обратите внимание, если вы разжигаете костер, площадка для его разведения должна быть отгорожена от леса специальной минерализованной полосой защитного типа, ширина которой составляет минимум 0,4 м.

Штрафы за разведение костров в лесу

За костер в лесу могут наказать по статье 8.32 КоАП. Размер штрафа зависит от многих факторов:

где разведен костер;

введен ли в регионе особый противопожарный режим;

какой ущерб причинен разведением костра;

кого наказывают: компанию или обычного гражданина.

Размеры штрафов за незаконное разведение костра в Москве предусмотрены КоАП города Москвы.

Костры на дачном и садовом участке

За безопасную жарку шашлыка на участке штраф не назначат. Но нужно соблюдать меры противопожарной безопасности.

Кстати, не всегда на своем дачном участке у вас есть право развести костер. Любой костер и даже в мангале запрещено разводить, если:

в регионе введен особый противопожарный режим;

вы находитесь на торфяной почве;

на улице сильный ветер — более 5 м/с.

Ни при каких обстоятельствах нельзя разводить костер:

ближе, чем в пяти метрах от дома;

непосредственно под кронами деревьев.

Если разводите костер на участке, понадобится, как минимум, углубление в земле глубиной 30 см — 1 м. Можно разжигать открытый огонь в мангалах, бочках и других металлических емкостях на открытой местности.

Если огонь разводится в мангале или металлической емкости, площадка рядом в ним должна быть расчищена в радиусе двух метров. Рядом с открытым огнем в радиусе 10 метров не должно быть сухой травы, воспламеняющегося мусора, сухой древесины и т. п.

Не лишним будет иметь рядом с костром огнетушитель для своей же безопасности. Или хотя бы емкость с водой. За костер на даче с нарушением правил пожарной безопасности могут наказать по статье 20.4 КоАП.

А нанесенный ущерб придется возмещать.

Костер в городе

Если не хочется выезжать за город ради костра, важно знать, что разведение открытого огня прямо в городской черте — не законно. На улицах города, парках и дворах разводить костры запрещено, даже если это частный сектор.

Пожарить шашлык или наблюдать за огнем можно только в специально отведенных для этого местах, которые есть на окраинах больших парковых зон. Как правило, это уже стационарно установленные столы, мангалы и боксы для мусора.

Если позволить себе вольности, можно получить штраф по статье 20.4 КоАП, размеры штрафов приведены выше.

Сжигание мусора

Сжигать мусор, траву, листву и другие отходы можно не менее чем в 50 метрах от ближайшей постройки. Сжигать мусор можно на специально оборудованном месте, которое:

расположено на расстоянии не ближе, чем 100 м от хвойного леса или отдельно стоящих елей и сосен и не ближе 50 м от лиственных деревьев;

очищено от сухой травы, остатков древесины, легко воспламеняющихся предметов в радиусе 25-30 метров;

окружено защитными полосами шириной 1,4 м от лиственного леса либо 2,6 м — от хвойного леса.

Ну и совсем нельзя сжигать мусор недалеко от леса, если в регионе введен особый противопожарный режим.