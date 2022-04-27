Чем сейчас грозит регистрация ребенка в квартире для ее владельца?

Очевидно, что их право владеть, пользоваться и распоряжаться своим жильем ограничивается: появляется новый член семьи, который имеет равное с ними право на это жилое помещение. А если оно еще не приватизировано, то вдобавок он может получить свою долю в праве собственности на него.

Легко ли выписать ребенка из квартиры?

Выписать самого родителя можно в судебном порядке — если доказать, что он добровольно выехал в другое постоянное место жительства, отказавшись тем самым от своих прав на спорную жилплощадь (ст. 83 ЖК, п. 32 ПП ВС от 02.07.2009 № 14). До недавнего времени считалось, что таким образом можно выписать и ребенка: раз его право на жилье производно от аналогичного права его родителя, то вслед за родителем суды выписывали и детей.

Но последняя практика Верховного суда показывает, что этот подход остался в прошлом. До высшей судебной инстанции дошел такой спор.

Суть спора

Наниматель квартиры по договору соцнайма подал иск о снятии с регистрационного учета своей несовершеннолетней внучки. Когда-то его сын, который имел регистрацию в этой квартире, прописал туда же и своего ребенка. Но спустя несколько лет он развелся с женой, выписался из квартиры и переехал в другое место жительства.

Бывшая супруга с ребенком стала жить у своих родителей (где она была зарегистрирована), но при этом отказалась выписать дочь из дедушкиной квартиры, хотя и не давала денег на оплату коммунальных услуг. Тогда дедушка подал иск в суд о снятии внучки с регистрационного учета, ссылаясь на то, что ее отец утратил право на жилое помещение, выписавшись оттуда.

Все судебные инстанции его требование удовлетворили, посчитав, что ребенок не может быть зарегистрирован по адресу, где не прописаны его родители. Но мать дошла до Верховного суда — и там дело пересмотрели.

Мнение ВС

Суд отметил следующее:

1. Дети приобретают право на жилую площадь, которую определили его местом жительства его родители, по своему соглашению.

Одним из доказательств наличия этого соглашения как раз является регистрация девочки в спорной квартире.

2. Будучи вселенным в квартиру в качестве члена семьи своего отца, ребенок получил самостоятельное право пользоваться этим жильем.

Поэтому оно не зависит от прав его родителей на это жилое помещение — и девочка может пользоваться квартирой дедушки по-прежнему, даже при том, что ее мать и отец оттуда съехали.

3. Не влечет утрату этого права и тот факт, что после развода родителей внучка съехала из этой квартиры и стала жить с матерью.

Суд напомнил, что дети, в силу возраста, не могут самостоятельно реализовывать свои жилищные права — значит, нельзя их лишать права на жилье только из-за того, что они не живут фактически в спорном помещении (определение ВС РФ № 4-КГ22-3-К1).

Как видно, практика выселения несовершеннолетних детей кардинально изменилась. Теперь выписать ребенка из квартиры не удастся, даже если оба его родителя съедут оттуда в другое место жительства (до тех пор, пока у ребенка не появится право на другое жилье по соглашению его родителей или по решению суда об определении места его жительства).

В данном случае предметом спора являлась неприватизированная квартира — т. е. суд фактически признал за ребенком право участвовать в ее приватизации и получить свою долю в праве собственности.

Будет ли аналогичное решение, если речь пойдет о выселении ребенка из квартиры, принадлежащей частному собственнику, пока неизвестно. Но та логика, которую привел Верховный суд, вполне применима и к этим случаям. Тогда собственнику грозит постоянный жилец в его квартире, которого невозможно будет выселить (как минимум, до совершеннолетия ребенка).