Стоит ли открывать бизнес в 2022 году

«Покупай, когда все продают и продавай, когда все покупают» — Уоррен Баффет.

Открывать бизнес в период нестабильности все-таки актуально? Давайте разбираться вместе с экспертами компании Лирейт.

Что происходит?

Опыт пандемии показал, как одни предприятия потеряли прибыль, а другие вышли на новый уровень, находясь в одинаковых условиях. Не бывает одновременного спада по всем отраслям. Пандемия, например, подняла рынок удаленной работы и заставила перейти магазины и торговые точки в онлайн. А снижение покупательной способности дало перспективу развития дешевому ритейлу, возникшие проблемы со здоровьем, стрессы увеличили доход фармкомпаний и аптек.

Владельцы бизнеса и предприниматели, которые смогли быстро сориентироваться, сейчас находятся в самом выгодном положении. Те, кто не понял новые тенденции, потеряли бизнес еще в 2020-2021 году.

Санкции, на которые Запад сейчас не скупится, бьют по экономике страны, но дают простор для отечественного предпринимательства. Освобождаются ниши, которые необходимо заполнить, пока не вернулись иностранные компании. А они, вероятно, не оставят российский рынок навсегда.

Сейчас более 100 компаний приостановили деятельность на территории России. Поэтому действовать нужно быстро и эффективно. К тому же государство обещает поддержку отечественному бизнесу, особенно в IT-сфере, здравоохранении, авиастроении. Роструд отменил плановые проверки для снижения нагрузки на бизнес. Компании, выполняющие госзаказы не останутся без работы.

Роспатент создал Центр содействия опережающим технологиям, который будет содействовать позволят в ускорении вывода на российский рынок новой и улучшенной по отношению к санкционным образцам по технико-экономическим показателям продукции. Продукты с сильными характеристиками смогут занять свое место в опустевшей нише.

Важно ознакомиться с полным списком компаний, покинувших российский рынок, понять насколько серьезны их намерения, выделить освободившиеся ниши и разрабатывать план в этом направлении.

Есть как минимум две причины действовать:

с озданный в условиях нестабильности бизнес становится «непотопляемым». «Прогорают» в кризис те компании, которые созданы в момент экономического подъема;

озданный в условиях нестабильности бизнес становится «непотопляемым». «Прогорают» в кризис те компании, которые созданы в момент экономического подъема; конкуренция падает, так как компании покидают рынок ввиду санкций и неспособности удержать позиции. Да и новых предприятий открывают меньше.

По данным статистики, более половины жителей России хотели бы открыть свое дело. А при условии, что работники зарубежных компаний в России потеряли рабочие места, возможно, доля решившихся на изменения возросла. Но есть проблемы:

заемные средства не так просто получить;

ставки по кредитам высоки;

стартовый капитал есть не у всех;

страшно вкладывать последние деньги в этой нестабильной ситуации при отсутствии работы.

Поэтому не все реализуют свои идеи. Так в январе 2022 года к нам поступило 739 заявок на регистрацию товарного знака, в феврале — 741 заявка, в марте — 253. Мы наблюдаем спад заинтересованности в регистрации новых товарных знаков. Бизнес не чувствует стабильности. Компании не спешат официально оформлять средства индивидуализации. Мы предлагаем разобраться, какие перспективы ждут бизнес, стоит ли откладывать проекты в долгий ящик.

Онлайн или офлайн? Свое дело или франшиза?

За 2021 год доля электронной торговли выросла до 44%. Сейчас можно использовать те возможности, которые дала пандемия. Онлайн-торговля продолжит развитие, поэтому стоит уделить этому внимание. Выходить на рынок лучше через онлайн. Это сокращает расходы на содержание помещения и прочие нужды офлайн-магазинов и офисов.

Перспективно и прибыльно выводить товары на маркетплейсы Ozon и Wildberries. Туда хлынул поток потребителей после закрытия некоторых магазинов и ограничения доступа к запрещенным социальным сетям.

Если боитесь совершить ошибки при запуске нового бизнеса, воспользуйтесь франшизой. Преимущество в том, что бизнес-модель уже используется франчайзером, бренд раскручен. Недостаток — необходимость выплаты процента от выручки. Выбирайте бренды с хорошей репутацией, маркетинговой стратегией. Обычно франчайзеры следят и помогают в работе франчайзи.

Востребованные и стабильные ниши в 2022 году

Рассмотрим востребованные и стабильные ниши, которые с высокой вероятностью приобретут клиентов в новых условиях.

Образование

Востребованными остаются курсы, которые позволяют получить новую профессию. Ведь в условиях санкций некоторые предприятия вынуждены сокращать штат. Значит, люди остаются без работы, ищут способы быстро переквалифицироваться. Образовательная ниша не потеряет клиентов. Но стоит изучить востребованные специальности и направления. Для выхода на рынок нужны:

экспертность;

домен;

платформа для ведения онлайн-уроков;

компьютер;

заинтересованная аудитория.

Психологическая помощь

Как и было в период пандемии, остается актуальной психологическая помощь. «На чужой беде состояние не построишь» — так не думают именитые психологи, которые в сложное время делают деньги. Спрос рождает предложение. К тому же, специалисты из этой сферы реально необходимы людям для поддержания психологического здоровья.

Удовлетворение базовых потребностей

Что бы ни происходило, люди будут стараться сохранить свой привычный уклад. Возможно, снизится спрос на вторичные услуги, но потребности останутся стандартными: еда, одежда, лекарства, бытовая химия, товары для ухода за собой. На эту базу и нужно опираться при выборе направления. Еда — главный приоритет. Удачно расположенный продуктовый магазин с необходимыми товарами по доступным ценам не останется без клиентов.

Точки по продаже фаст-фуда — тоже прибыльный бизнес. Макдональдс дал шанс компаниям проявить себя в этой сфере. Районы, в которых была эта точка питания, потеряли возможность быстро перекусить. Особенно если там есть офисы.

Кофейни и кондитерские — тоже вариант для стартапа, но уже более рисковый. Хотя выпечка хлеба актуальна во все времена. Это то, что останется даже в самых суровых условиях.

Бьюти-индустрия

Салоны красоты пока «на плаву», но если ситуация ухудшится, то дамам придется отказаться от привычного маникюра, педикюра, наращивания ногтей и ресниц, лазерной эпиляции и прочего. Бюджетные процедуры будут жить. Ориентир стоит делать на них.

Вносить в список услуг новомодные и дорогие процедуры не стоит, особенно если это затратно для компании. Социологический опрос показал, что отказаться от посещения салонов красоты в период кризиса готовы меньше 1% постоянных посетителей.

Ремонт техники, одежды и обуви

Ремонт техники, одежды и обуви также будет приносить доход. Пока цены на рынке будут поражать воображение, люди будут ремонтировать старые вещи в целях экономии.

Ломаться техника, гаджеты, смартфоны будут всегда. Мастерская — незатратный стартап с большими перспективами.

Одежда и обувь

Это тоже базовая потребность, но о ней стоит поговорить отдельно. Частично или полностью рынок покинули Nike, Adidas, Uniqlo, H&M и другие мировые марки. Что касается продажи новой одежды и обуви, рекомендуем формировать ассортимент из вещей повседневного пользования. Слишком вычурные и дорогие не будут иметь прежний спрос.

Детская одежда не потеряет востребованность, дети растут быстро, а родители не жалеют денег на своих чад. Пошив одежды тоже даст ощутимые «плоды», сырье беспрепятственно можно закупить на отечественном рынке, в Китае и Турции.

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство — отрасль, которая подает надежды. В России непростая ситуация с фруктами. Только около 40% производятся на территории страны. Санкции сократили поставки из других государств. Спрос остался на том же уровне, его надо удовлетворять. Это касается овощей, круп и других продуктов сельского хозяйства.

Продвижение в сети

В выигрышном положении компании, которые помогают создавать сайты, продвигать их. Ограниченный доступ к социальным сетям заставил предпринимателей заняться оформлением и раскруткой собственных сайтов, приложений. Все, что касается создания платформ в сети будет жить.

Прогнозы на вторую половину 2022 года

Вложение в российский бизнес не только поможет наконец создать свое дело, но и поддержит экономику страны в непростой период. Ведение бизнеса в 2022 году предполагает неопределенность. Но есть одно общее направление — импортозамещение.

Многие сферы пострадали из-за ограничения поставок заграничного сырья, товаров. Чтобы заполнить образовавшиеся пробелы, нужно создавать аналоговый продукт из отечественного сырья, который будет отвечать запросам потребителей.

Мы уверены, что в ближайший год на территории России станет больше производственных предприятий, изготавливающих запчасти, продукты питания, одежду и прочие товары. Нам придется заполнять опустевший рынок. Делать это будут рисковые, но целеустремленные люди. Именно такие становятся во главе успешных корпораций.

Внутренний туризм будет вынужден поменять ориентацию в сторону уменьшения стоимости жилья. Естественно, упадет уровень сервиса. Но пока население не захочет оплачивать «окно с видом на море» отдельно. В приоритете бюджетный отдых.

Внутри страны много направлений, которые пока не имеют достаточного уровня для приема потока туристов. В них стоит вкладываться. Нужно постараться за время кризиса привлечь россиян на свои курорты, пока вновь не активизировались зарубежные бизнесмены.

Отток населения в регионы стал заметен в начале апреля. Вероятно, это связано с потерей работы в столице. В регионах растет спрос на товары для косметического ремонта, благоустройства дома и придомовых территорий. Люди переезжают в частные дома для ведения подсобного хозяйства. Сбережения вкладывают в постройку недорогих домов в селах и деревнях.

Производители мебели комфортно чувствуют себя в нынешней ситуации, востребованность будет только расти. IKEA ушла с российского рынка. Значит, люди будут искать аналог. Отечественные компании в этом плане — единственный вариант. Конкурентов не так много, главное — успевать удовлетворять потребности клиентов.

Автосервисы укрепятся на рынке. Отсутствие в свободной продаже импортных запчастей, невозможность самостоятельного проведения ремонта, закрытые фирменные сервисные центры — причина повышения спроса на грамотных автомастеров. На территории страны перестали работать компании Volkswagen, Ford, Mercedes, Renault.

Вероятно, что в скором времени увеличится степень государственного участия в бизнесе. Хорошо это или плохо, пока непонятно. Выгодные для государства сферы получат поддержку, а остальные участники рынка вероятно столкнуться с проблемами.

Инфобизнес потеряет часть потребителей. Теперь продавать информацию станет сложнее, но, как и говорилось выше, онлайн-образование сохранит аудиторию.

По данным налоговой службы, в России зарегистрировано более 5 миллионов малых и средних предприятий. Будет рост или спад, зависит от ряда факторов. Увидеть динамику получится только в 2023 году.

Как избежать ошибок

Создать бизнес — непросто. Еще сложнее это сделать в кризис. Прислушайтесь к нашим рекомендациям:

следите за спросом. Сейчас вряд ли «взлетит» бизнес, основанный не на базовых потребностях людей;

учитывайте покупательную способность. Смогут и захотят ли люди тратить деньги на ваш продукт в нынешней ситуации;

оценивайте конкурентов. Зайти на рынок вовремя — важно. Мониторьте состояние конкурентов, если надо, ждите, пока они ослабнут;

консультируйтесь с бухгалтерами и юристами. Они быстро реагируют на изменения и следят за ними. Консультации помогут понять: насколько рентабельный у вас проект, как его оформить, стоит ли открывать ООО, нужна ли регистрация интеллектуальной собственности, получение лицензий.

Есть другая точка зрения: нельзя начинать бизнес в кризис. Но, на наш взгляд, дело в выбранном направлении. Ведь есть востребованные варианты. Кризис быстро не закончится. Стоит ли ждать? Или нужно подстраиваться? Каждый выбирает для себя.

Стоит напомнить, что многие крупные корпорации в стране были созданы в период с 1991 по 1998 год. Такого спада экономика России еще не испытывала, но предприимчивые бизнесмены верно просчитали тогда шансы на успех.

Нельзя обозначить однозначные перспективы будущего, бизнес — риск в любой ситуации. Только умение быстро перестраиваться поможет сделать устойчивый к внешним изменениям проект.