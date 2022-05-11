Новые правила заполнения формы П-4

Предоставлять информацию по статистической форме П-4 обязаны все компании вне зависимости от применяемой системы налогообложения. Исключением являются малые предприятия. Статистическую форму не предоставляют индивидуальные предприниматели, малые предприятия, политические партии, общественные объединения.

Особенности, которые необходимо учитывать при заполнении статистической формы П-4 в 2022

Следует учитывать договоры ГПХ с даты его заключения и до того момента, пока работы, услуги будут сданы;

в графу 10 не нужно включать выплаты по самозанятым;

не нужно включать выплаты по самозанятым; при расчете среднесписочной численности, необходимо учитывать беременных сотрудниц, которые освобождены от работы в связи с неблагоприятными производственными факторами.

Жел Если среднесписочная численность работников не превышает 15 человек, то предоставлять информацию по статистической форме П-4 необходимо ежеквартально. Если же среднесписочная численность работников свыше 15 человек, то отчет по данной форме подается ежемесячно.

Следует отметить, что ежемесячно предоставляют отчет по данной форме организации, у которых годовой оборот свыше 800 млн. рублей, также организации, которые имеют лицензию на добычу полезных ископаемых.

Сроки сдачи отчетности

Срок сдачи статистической формы П-4 в 2022 г. при численности свыше 15 человек

Средняя численность работников Период сдачи формы Сроки предоставления в 2022 Свыше 15 человек Ежемесячно За месяц январь — не позднее 15 февраля За месяц февраль — не позднее 15 марта За месяц март — не позднее 15 апреля За месяц апрель — не позднее 15 мая За месяц май — не позднее 15 июня За месяц июнь — не позднее 15 июля За месяц июль — не позднее 15 августа За месяц август — не позднее 15 сентября За месяц сентябрь — не позднее 15 ноября За месяц ноябрь — не позднее 15 декабря

Срок сдачи формы при численности менее 15 человек

Средняя численность работников Период сдачи формы Сроки предоставления в 2022 Менее 15 человек Ежеквартально За первый квартал — не позднее 15 апреля За второй квартал — не позднее 15 июля За третий квартал не позднее 15 октября

Обратите внимание: при заполнении статистической формы П-4 необходимо учитывать то, что данные не могут иметь какие-либо отрицательные значения, отражение отрицательных значений не предусмотрено.

Обособленные подразделения

Если у учреждения есть обособленные подразделения, то статистическая форма П-4 должна заполняться отдельно по каждому подразделению.

Сведения о численности работников

В среднюю численность работников учреждения входит:

среднесписочная численность работников;

средняя численность внешних совместителей;

средняя численность тех работников, которые выполняли работы по договорам гражданского и правового характера.

Численность, начисленная зарплата работников и отработанное время

В табличной части формы П-4 в строке 01 приводят сведения в целом по компании, а в свободных строках с 02 по 11 — сведения по каждому из видов деятельности.

Сведения о численности работников и начисленной зарплате указывают за отчетный месяц или за период с начала года. Информацию о количестве отработанных человеко-часов и выплатах социального характера — ежеквартально, за период с начала года.

Заполнение сведений в графах 1-10 ежемесячно за отчетный период говорит о том, что статистическая форма П-4 ежемесячная. Если же сведения по всем графам заполняются за период с начала года, то статистическая форма П-4 является ежеквартальной.

Отмечается, что те компании, которые изменили свое место деятельности, так как был изменен субъект РФ, соответственно, приводят показатели за период с начала года с момента начала работы в другом субъекте РФ.

Расчет средней численности сотрудников

В форме отчета П-4 должны быть внесены все трудоустроенные сотрудники. Данные заполняются в графу 1 согласно табелям рабочего времени. Совместителям рассчитывают численность пропорционально фактически отработанному времени. Количество сотрудников по ГПХ учитывают за каждый день срока действия договора.

Отношение суммы количества сотрудников на каждый день месяц к количеству дней в месяце определяется средней численностью. Для сдающих отчет поквартально показатель рассчитывают нарастающим итогом.

Средняя численность внешних совместителей

Средняя численность внешних совместителей исчисляется в соответствии с порядком определения средней численности лиц, работавших неполное рабочее время. Поскольку сведения о средней численности внешних совместителей по видам экономической деятельности могут составлять незначительную величину, данные приводятся с одним десятичным знаком.

Средняя численность внешних совместителей за период с начала года и год определяется путем суммирования средней численности за все месяцы, истекшие с начала года, и деления полученной суммы на число месяцев отчетного периода

Средняя численность сотрудников, выполнявших работу по договорам ГПХ

Средняя численность всех работников, в том числе и работников, которые являются иностранными или лицами без гражданства, выполнявших работу по договорам ГПХ, предметом которых считается выполнение работ и оказание услуг, за месяц исчисляется по методологии определения среднесписочной численности.

В течении всего периода работники учитываются как целые единицы за все календарные дни в период действия договора. Если в определенный календарный день предусмотрен праздничный или же выходной, т. е. нерабочий день, то численность работников принимается за предшествующий рабочий день

Применительно к форме договора ГПХ, в тексте которого указан конкретный период выполнения работ (оказания услуг) и дата заключения договора не совпадает с датой начала работ (оказания услуг), периодом действия считается период выполнения задач (к примеру, проведение каких-либо мероприятий по соревнованию), являющихся предметом договора (п. 81 Указаний). То есть именно в течение периода выполнения задач работники учитываются за каждый календарный день как целые единицы.

С помощью суммирования средней численности за все месяцы, которые истекли с начала года и деления полученной суммы на число месяцев отчетного периода определяется средней численностью работников, которые указаны за период с начала года.

Если работник, который состоит в списочном составе, заключил договор ГПХ с этой же организацией, он не включается в среднюю численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера.

Отработанные человеко-часы: что включать и не включать

Что необходимо включать: отработанные работником часы, которые он отработал как в основном месте работы, так и по совместительству, так же учитываются праздничные, выходные дни и командировка.

Что не включается:

не включаются дополнительные, учебные или же ежегодные отпуска;

время, когда работник находится на повышении квалификации, так как происходит отрыв от работы; не включается время болезни;

время, когда у сотрудника перерыв для кормления ребенка;

по определенным сотрудникам может быть установлено сокращенное рабочее время;

время участия в забастовках.

За отчетный период фонд заработной платы должен охватывать все начисления по зарплате.

Что включается и не включается в фонд начисленной зарплаты

В фонд начисленной зарплаты необходимо включать:

отпускные сотрудника;

оплату труда;

различные доплаты и надбавки;

премии;

выплаты поощрительного характера;

оплата питания и проживания.

Не включается в фонд начисленной зарплаты:

больничные, пособие по беременности и родам, при рождении ребенка, по уходу за ребенком, оплата дополнительных выходных по уходу за ребенком-инвалидом;

материальная помощь;

дивиденды;

выходное пособие при расторжении трудового договора.

Сведения о фонде заработной платы

Начисления, которые учитываются при заполнении статистической формы П-4 (п. 83.1 Указаний):

производится учет сумм оплаты труда как в денежных, так и в неденежных формах за отработанное и неотработанное время;

согласно условиям труда и режиму работы учитываются различные компенсационные выплаты;

предусмотрены доплаты, надбавки, премии, единовременные поощрительные выплаты согласно трудовым и коллективным договорам.

Кроме того, в состав фонда заработной платы включаются суммы, уплаченные в порядке возмещения расходов работников по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, если указанные начисления имеют систематический характер и их производит организация (п. 84 Указаний).

Средняя заработная плата

Средняя заработная плата работников отражает фактически начисленную работникам оплату труда до вычета налогов и других удержаний и в целом по организации является расчетным показателем, исчисляемым в среднем на одного работника или на единицу отработанного им времени (п. 87 Указаний).

На уровне учреждения средняя заработная плата может исчисляться отдельно по каждой категории работников:

среднесписочной численности работников;

средней численности внешних совместителей;

средней численности работников, выполнявших работы по договорам ГПХ.

Средняя заработная плата рассчитывается путем деления фонда начисленной заработной платы соответствующей категории работников на среднюю численность той же категории работников (среднемесячная заработная плата) или на количество отработанных ими человеко-часов (среднечасовая заработная плата) за определенные периоды времени (период с начала года, год).

При определении среднемесячной заработной платы на одного работника с начала года, за год необходимо полученное число разделить на количество месяцев в периоде.

Выплаты социального характера

В данную выплату включаются суммы средств, которые связаны с льготами социального характера, которые представлены работнику, так же относится льгота на лечение, трудоустройство, отдых, проезд.

Выплаты социального характера: (п. 88 Указаний):

выходное пособие при расторжении трудового договора;

суммы, начисленные при увольнении работникам на период трудоустройства в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников;

выплаты единовременного характера, выплачиваемые при выходе на пенсию увольняемого сотрудника;

страховые премии, уплаченные организацией по договорам личного, имущественного и иного добровольного страхования в пользу работников (кроме обязательного государственного страхования работников);

оплата путевок (компенсации) работникам и членам их семей на курортно-санаторное лечение, отдых, экскурсии, путешествия;

предоставление материальной помощи определенным сотрудникам в связи с семейными обстоятельствами, на рождение ребенка, на медицинские препараты.

единовременные и ежемесячные выплаты при первом трудоустройстве специалистам государственных и муниципальных учреждений (организаций), предусмотренные законодательством субъекта РФ.

Отмечается, что страховые взносы не относятся к выплатам социального характера, которые учитываются с гл. 34 НК, расходы на командировки, полевое довольствие в пределах и сверх норм, установленных законодательством РФ, компенсация работнику материальных затрат за использование личного транспорта и другого имущества в служебных целях (п. 89 Указаний).