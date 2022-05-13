Мораторий на банкротство по инициативе кредиторов: как это работает

Причины и цели введения моратория

По статистике, около 90% всех дел о банкротстве в отношении юридических лиц инициируются кредиторами, а в случае с физическими лицами — по их собственной инициативе.

По мнению авторов постановления с учетом сложившейся непростой ситуации, такая мера позволит должникам, в особенности юридическим лицам, избежать давления со стороны кредиторов и даст время, чтобы в условиях введенных иностранных санкций преодолеть трудности, найти новые источники дохода, не увольнять персонал и не закрывать бизнес.

Отличие моратория 2022 от моратория 2020

Лица, на которых распространяется действие моратория

Мораторий, введенный правительством в 2020 году, затрагивал либо представителей наиболее пострадавших в пандемию отраслей, либо стратегические и системообразующие предприятия.

Сегодняшний мораторий обусловлен санкциями, массовым уходом иностранных компаний из российской экономики и, как следствие, кризисом в связи с разрывом традиционных цепочек поставок и взаимодействий с зарубежными контрагентами.

Поэтому во время пандемии он действовал только в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сейчас — также и в отношении физических лиц.

Отрасли, попавшие под действия моратория

Мораторий в этом году носит всеобъемлющий характер — распространяется на всех юридических и физических лиц, за исключением только застройщиков многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, внесенных в реестр проблемных объектов, в то время как «ковидный» мораторий касался только наиболее пострадавших отраслей и стратегических предприятий — было принято отдельное постановление Правительства, которое утвердило перечень пострадавших отраслей.

Таким образом, новый мораторий предусматривает более широкую сферу действия в сравнении с мораторием, существовавшим во время ковида. Это объясняется тем, что во времена ковидного локдауна было намного легче определить круг пострадавших лиц, чем сейчас, когда компания из любой сферы может неожиданно столкнуться с потерей клиентов и поставщиков, иным негативным воздействием санкций.

Суть моратория для физических и юридических лиц

Введенная мера поддержки предусматривает как послабления, так и некоторые ограничения для лиц, на которых она распространяется.

Льготы, предусмотренные мораторием

Самым важным аспектом моратория, как уже отмечалось ранее, является запрет на подачу кредиторами заявлений о банкротстве должника в течение срока действия моратория.

То есть заявления будут возвращены судом, даже если они были поданы до начала действия моратория, но на момент его введения еще не были приняты судом к производству. Все новые заявления, соответственно, тоже будут возвращены.

Кроме этого, в отношении должников не начисляются неустойки, штрафы, пени, приостанавливаются исполнительные производства по имущественным взысканиям по требованиям, возникшим до 1 апреля 2022 (за исключением требований о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о выплате заработной платы и выходного пособия, об уплате алиментов). Но вместе с тем, сохраняется возможность применения обеспечительных мер, в том числе арестов и иных ограничений, в отношении имущества должника, однако обращение взыскания на заложенное имущество не допускается.

Также руководители организаций не обязаны в этот период подавать заявления о банкротстве при наличии признаков несостоятельности или неплатежеспособности юрлица под угрозой привлечения их к субсидиарной ответственности. Эта обязанность снимается и с граждан. Однако право должников на подачу заявления о собственном банкротстве сохраняется.

Ограничения, введенные мораторием

Самое значимое — они не могут прибегнуть к механизму зачета и не вправе распределять прибыль или выплачивать дивиденды.

Таким образом, на должников распространяются все защитные механизмы и ограничения, предусмотренные п. 3 ст. 9.1 Закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Учитывая перечисленные последствия, введенный мораторий крайне невыгоден для некоторых юридических или физических лиц. Например, для крупных корпораций невозможность распределить прибыль или выплатить дивиденды может быть существенной проблемой.

В таком случае лицо может выйти из-под действия моратория, заявив об отказе от применения моратория путем публикации уведомления в Едином Федеральном реестре сведений о банкротстве. В случае такого отказа ограничения на распределение прибыли и использование зачета будут сняты, но также не будут применяются и защитные меры моратория, а значит, кредиторы смогут инициировать процедуру банкротства компании.

Некоторые крупные компании уже опубликовали сведения об отказе от применения моратория — в их числе, например, МТС, который 13 апреля заявил о принятом решении, или Нижегородский «СИБУР- Нефтехими», отказавшийся от моратория 14 апреля.

Мнение юридического сообщества о последствиях введенного моратория

Среди юристов, как это довольно часто происходит, единого мнения о последствиях и целесообразности введенного моратория на банкротство по инициативе кредиторов не сложилось.

Мораторий — обоснованное решение

Некоторые считают, что введение моратория вполне обоснованно и не принесет никаких серьезных последствий ни для должников, ни для кредиторов. Предоставление должнику дополнительного времени для поиска выхода из сложной ситуации и принятия решений может спасти бизнес, что в конечном итоге поможет обеспечить возврат денег кредиторам. Это будет явно лучше банкротства, где вернуть деньги практически невозможно.

Существенным преимуществом введения моратория юристы считают и приостановление исполнительных производств по имущественным требованиям, поскольку это также позволит пострадавшим предпринимателям спокойно перестроить схему ведения бизнеса и найти способы для его продолжения.

Мораторий — слишком рискованная мера

Не без причин существуют и опасения по поводу последствий моратория. Юристы отмечают, что мораторий сильнее всего ударит по компаниям, которые нуждаются в постоянном притоке денежных средств для того, чтобы осуществлять оборот — это, в первую очередь, промышленные предприятия. Невозможность использования механизм взыскания задолженностей в виде процедуры банкротства может привести к тому, что компании не получат денежные средства от своих контрагентов, в результате чего не смогут в полной мере финансировать бизнес.

Кроме этого, поскольку угроза инициирования процедуры банкротства является довольно эффективным механизмом понуждения должника к исполнению обязательств, в отсутствие такого механизма стимулы исполнения обязательств могут снижаться.

Кредиторы также лишаются права на получение денежных средств в исполнительном производстве, ограничиваются в возможности обращения взыскания на предмет залога, что в свою очередь, также существенно затронет интересы кредиторов.

Также юристы советуют кредиторам пристально следить за действиями должника:

Во-первых, задолжавший бизнесмен может отказаться от действия моратория по собственной инициативе. Тогда все процедуры по инициированию и проведению банкротства будут вновь разрешены.

Во-вторых, законом не запрещается кредиторам обращаться в суд с требованиями к должнику (кроме возбуждения дел о банкротстве). Это можно использовать для обеспечения сохранности имущества должника, предотвращения вывода активов, возбуждения исполнительного производства по уже принятым решениям и наложения ареста на имеющееся имущество лица.

Выводы

Подводя итоги, стоит сказать, что введение моратория вряд ли приведет к серьезным проблемам у кредиторов. Срок моратория не настолько продолжительный, чтобы сильно навредить имущественному положению и интересам кредиторов. Даже в том случае, если мораторий будет продлен, проблемы во многих случаях могут возникнуть только с действительно недобросовестными должниками, которые и без того планировали затягивать процедуры.

Источник: юридическая компания Milton Legal