Параллельный импорт: что это такое?

Сейчас возможен ввоз некоторых товаров по перечню Минпромторга без согласия правообладателей. Разберемся, что значит это понятие, как параллельный импорт регулировался в России раньше и почему легализован сейчас.

Что такое параллельный импорт

Параллельный импорт представляет собой ввоз импортерами из-за рубежа в страны Евразийского экономического союза оригинальных товаров, маркированных товарным знаком правообладателя, но без его разрешения. Это порождает конфликт интересов импортеров и правообладателей, претендующих на абсолютные правомочия по контролю параллельного импорта (абз. 14 введения к ГОСТ Р 58223-2018, утвержденного приказом Росстандарта от 13.09.2018 № 597-ст).

Отметим, что в настоящее время в состав ЕАЭС входят пять стран: Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Армения, Республика Казахстан и Кыргызская Республика.

Если же говорить проще, то под понятиями «параллельный» или «серый» импорт имеют в виду ввоз оригинального товара, содержащего объект интеллектуальных прав, лицами, у которых нет на это документального разрешения правообладателя. Продукцию импортируют не через аккредитованного дистрибьютора, а через альтернативные каналы.

На территориях всех стран — членов ЕАЭС предусмотрен принцип исчерпания, то есть прекращения исключительного права на товарный знак, товарный знак Союза. В соответствии с ним нарушением исключительного права не является использование товарного знака, товарного знака ЕАЭС в отношении продуктов труда, которые были правомерно введены в гражданский оборот на территории любой из стран-членов непосредственно правообладателем или другими лицами с его согласия. Это правило установлено п. 16 приложения № 26 к Договору о Евразийском экономическом союзе, подписанному 29.05.2014 в Астане.

Статья 1487 Гражданского кодекса предусматривает, что нарушением исключительного права на товарный знак не будет считаться использование этого знака другими лицами в отношении тех товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории РФ непосредственно правообладателем или с его согласия.

Ограничение серого импорта направлено на защиту прав правообладателя товарного знака. Вместе с тем, недобросовестные действия последнего могут привести к ограничению конкуренции или завышению цен на реализуемый товар. С учетом этого в целях развития в нашей стране конкуренции был предусмотрен комплекс мер, направленных на защиту прав «параллельных импортеров» при ввозе в Россию оригинальной продукции правообладателя товарного знака.

К числу таких мер можно отнести:

формирование правовых подходов к оценке недобросовестности правообладателей при реализации и защите интеллектуальных прав в отношении «параллельных импортеров»;

содействие введению в РФ и ЕАЭС международного принципа исчерпания прав на товарные знаки (пп. 3.2.2 п. 3.2 плана мероприятий, утвержденного приказом ФАС от 18.03.2020 № 289/20).

Гражданско-правовая ответственность за незаконное использование товарного знака в России установлена ст. 1515 Гражданского кодекса. Правообладатель вправе потребовать, в частности:

изъятия из оборота и уничтожения контрафактных товаров;

возмещения убытков или выплаты компенсации.

В судебной практике в отношении ввоза оригинального товара в отсутствие разрешения правообладателя был выработан следующий подход (постановление Конституционного Суда от 13.02.2018 № 8-П, абз. 4 п. 75 постановления Пленума Верховного Суда от 23.04.2019 № 10):

национальный принцип прекращения исключительного права на товарный знак применяется во взаимосвязи с регулированием принципа исчерпания прав международными договорами, участником которых является Российская Федерация, в том числе п. 16 приложения № 26 к Договору о Евразийском экономическом союзе; судебные органы могут полностью или частично отказать в применении последствий импорта на территорию нашего государства без согласия правообладателя товарного знака конкретной партии товара, на котором товарный знак размещен правообладателем или с его согласия и который законно выпущен в оборот за пределами РФ. Происходит это в тех случаях, когда в силу недобросовестности поведения правообладателя применение по его требованию таких последствий может создать угрозу для жизни и здоровья населения, иных публично значимых интересов; товар, ввозимый при параллельном импорте, не является поддельным, поэтому меры гражданско-правовой ответственности в таком случае не могут быть такими же, как и при ввозе поддельного товара, если по обстоятельствам конкретного дела это не влечет для правообладателя убытков, сопоставимых с убытками от введения в оборот поддельного товара; товар, ввезенный при параллельном импорте, может быть изъят из оборота и уничтожен в порядке применения последствий нарушения исключительного права на товарный знак лишь в случае его ненадлежащего качества или для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей.

Таким образом, хотя законодательно параллельный импорт в России в общем порядке не разрешен, но в случае возникновения спора суд, с учетом конкретных обстоятельств спора, вправе отказать в применении последствий такого импорта.

Легализация параллельного импорта — 2022

В связи с принятием против России санкций недружественными странами и разрывом вследствие этого существовавших ранее логистических цепочек, кабмин был вынужден легализовать ввоз в РФ без согласия правообладателей отдельных оригинальных иностранных товаров, введенных в оборот за рубежом. Председатель Кабмина Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление от 29.03.2022 № 506. Целью введенного в действие механизма председатель правительства назвал удовлетворение спроса на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности.

Согласно постановлению Кабмина от 29.03.2022 № 506 Минпромторг по предложениям федеральных органов исполнительной власти утвердил перечень товаров или их групп, в отношении которых не применяются положения пп. 6 ст. 1359, ст. 1487 Гражданского кодекса. При этом должно быть соблюдено условие о введении указанных товаров или их групп в оборот за пределами территории нашей страны правообладателями или с их согласия.

Кабмин РФ отметил, что в отношении данных товаров будут проводиться все необходимые таможенные и контрольные процедуры. Также продукция будет подлежать гарантированному обслуживанию.

Теперь ввоз определенных товаров на территорию Российской Федерации и введение их в гражданский оборот без разрешения правообладателя или его уполномоченного представителя не будет считаться нарушением исключительных прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Одновременно вносятся изменения в установленный принцип исчерпания исключительных прав на товарный знак. Теперь использование товарного знака третьим лицом не будет являться нарушением исключительных прав, если товары были введены в гражданский оборот в России без разрешения правообладателя. Предполагается, что в условиях внешних ограничений принятое кабмином решение поможет обеспечить внутренний рынок востребованными товарами и позволит стабилизировать цены на них.

В связи с легализацией параллельного импорта Минцифры предложило не штрафовать за продажу техники без предустановленного отечественного софта, установив, таким образом, мораторий на административную ответственность за реализацию смартфонов, планшетов, ноутбуков, на которые не предустановили российское ПО. Не наказывать планируют только продавцов. Новая мера при этом не затронет производителей.

Напомним, что за продажу электроники с нарушением требования о предустановке сейчас должностным лицам грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей, а юрлицам — от 50 до 200 тыс. рублей.

Согласно информации Минцифры от 04.04.2022 предложение о моратории на административную ответственность за реализацию техники без предустановленного отечественного ПО уже подготовлено.

Перечень товаров для параллельного импорта

С 7 мая 2022 года действует приказ Минпромторга от 19.04.2022 № 1532, содержащий перечень товаров для параллельного импорта. Данный документ 6 мая 2022 года был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Утвержденный перечень продукции, которую можно ввозить в РФ без согласия правообладателей, достаточно широк, в него на данный момент входит 56 групп товаров. Речь идет об оригинальной продукции, которая, к примеру, была введена в оборот за рубежом.

Данный список может корректироваться министерством в зависимости от решения компаний остаться работать в России. Таможенные органы должны будут сверять коды ТН ВЭД, утвержденные Решением Совета Евразийской экономической комиссией от 14 сентября 2021 года № 80 и наименования брендов с приказом Минпромторга.

«Параллельный» ввоз одежды, головных уборов, обуви, зонтов, тканей, меха и кожаных изделий разрешен министерством вне зависимости от брендов. Также в перечне продукции присутствуют: бумага и картон, химическая продукция, резина, пластмасса и изделия из них.

Сюда вошли и некоторые автомобильные комплектующие, запчасти, шины (в том числе Michelin), материалы для автомобилей и техники. Всё это касается большого числа западных автомобильных марок, таких как: Suzuki, Honda, Tesla, Toyota, Land Rover, Volkswagen, Jeep, Isuzu, Jaguar, Chrysler, Bentley, Mitsubishi, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rolls-Royce, Bugatti, Mitsubishi, Renault и других.

В списке можно увидеть музыкальные инструменты и комплектующие, игровые приставки Playstation, Xbox, и Nintendo. Разрешено ввозить технику, в том числе телефоны, смартфоны и аксессуары к ним, компьютеры и ноутбуки, все виды часов, это относится и к смарт-часам. В перечень вошли бренды Apple, Samsung, Nokia, Canon, HP, Xerox, Zyxel, Toshiba, D-Link, Asus, Motorola, Panasonic, Philips, Siemens и другие, а также производители полупроводников, накопителей и других электронных изделий.

Бытовая техника тоже попала в списки «параллельного» ввоза: стиральные и швейные машины, холодильники, вентиляторы, электробритвы таких брендов, как Electrolux, Miele, Siemens, Dyson, Philips. В перечне присутствуют аэропортовое оборудование (Thyssenkrupp), звукозаписывающая и телеаппаратура, железнодорожные локомотивы, суда, лодки.

В список включена фармацевтическая продукция брендов O.B. и Carefree.

Кроме того, Минпромторг разрешил импортировать в РФ без разрешения правообладателей оружие: артиллерийское огнеметы, гранатометы, револьверы, винтовки, пневматические ружья и прочее, а также комплектующие к ним.