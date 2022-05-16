Тревожный звоночек по поводу работы карт «Мир» за границей: что случилось?

Что случилось?

В РБК привели комментарий Национальной системы платежных карт (НСПК), которая является оператором «Мира». Компания пояснила, что некоторые иностранные банки сами могут принимать решение о приостановке обслуживания карт тех российских банков, которые попали под блокирующие санкции.

То есть, видимо, на сайте Turkish Airlines не могли расплатиться владельцы карт «Мир» санкционных банков. Напоминаю, что некоторые банки находятся под более жесткими санкциями, некоторые — под более мягкими. Вот как раз первая категория карт и не проходила.

Почему это интересно не только клиентам Turkish Airlines?

Люди пытались расплатиться на сайте, сидя у себя дома. Но если какие-то банки не принимают онлайн-оплату некоторыми российскими картами «Мир», то в самой Турции тоже вряд ли с таких карт можно снять наличные в банкомате или расплатиться.

Турция причем не вводила против России никаких санкций. Видимо, отдельные банки приняли решение из опасения вторичных санкций США и ЕС за сотрудничество с санкционными организациями.

ЦБ сообщает, что более 10 стран уже принимают карту «Мир» и взаимодействие по этому направлению расширяется. Но ситуация с оплатой Turkish Airlines — своего рода прецедент, ведь точно так же могут отказаться и другие банки. Тогда нельзя будет расплачиваться «санкционными» карточками «Мир» и в других государствах.

К сожалению, есть большая вероятность, что все больше российских банков будут попадать под санкции. Ведь этот круг уже с февраля расширялся. Сюда же относится и оплата в тех немногочисленных иностранных магазинах, которые принимают «Мир».

Так что, если поедете за границу, не полагайтесь на «Мир» как на единственный источник средств. Возьмите как минимум наличные. Конкретно про Турцию еще известно, что там по системе переводов «Золотая корона» можно самому себе отправить доллары, а потом их поменять на лиры.