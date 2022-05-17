Как оформить кредитные каникулы, если вы потеряли доход из-за санкций

Рассказываем, как это сделать.

Что такое кредитные каникулы и как их получить?

Кредитные каникулы — это отсрочка платежей на льготный период, который может длиться до полугода. По закону их вправе получить люди, а также малый и средний бизнес, которые оказались в тяжелой финансовой ситуации.

Каникулы — временная мера. За ними можно обратиться до 30 сентября 2022 года, но правительство может продлить этот срок.

Аналогичные каникулы действовали в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.

По каким кредитам дают каникулы?

Они подходят для всех видов кредитов и займов в банках, микрофинансовых организациях (МФО) и кредитных потребительских кооперативах (КПК)— кредитных карт, потребительских кредитов и займов наличными, автокредитов и ипотеки. Но только в том случае, если их выдали до 1 марта 2022 года.

При этом установлен максимальный размер кредитов, по которым можно получить отсрочку:

по кредитным картам — 100 000 рублей ;

; по потребительским кредитам наличными — 300 000 рублей для физлиц и 350 000 рублей для индивидуальных предпринимателей (ИП);

для физлиц и для индивидуальных предпринимателей (ИП); по автокредитам — 700 000 рублей ;

; по ипотеке лимиты зависят от региона: 6 млн рублей в Москве, 4 млн в Московской области, Санкт-Петербурге и Дальневосточном федеральном округе, 3 млн в остальных регионах.

Причем, в расчет принимают размер выданного кредита и лимита по карте, а не текущую задолженность.

Если сумма вашего ипотечного кредита больше, вы можете обратиться за ипотечными каникулами — возможность их оформить появилась в 2019 году.

По кредитам для бизнеса лимиты не установлены, но определен перечень отраслей, которые особенно пострадали из-за санкций. На кредитные каникулы могут претендовать только индивидуальные предприниматели (ИП) и малые и средние предприятия (МСП) из этих секторов бизнеса.

Причем ИП могут выбрать — оформить каникулы по правилам для физлиц или для бизнеса. Воспользоваться и тем, и другим вариантом нельзя.

По кредитам и займам, которые не соответствуют условиям каникул по закону, банки, МФО и КПК могут предложить реструктуризацию.

В каком случае можно рассчитывать на кредитные каникулы?

Уйти на каникулы можно, если доход за предыдущий месяц упал больше чем на 30% по сравнению с вашим среднемесячным доходом за 2021 год, и вы готовы это подтвердить.

В качестве доказательств подойдут подтверждение работодателя, что вас отправили в неоплачиваемый отпуск, справка о ваших доходах из налоговой службы, больничный лист на срок больше месяца, уведомление о регистрации на бирже труда и другие документы. Стоит сразу уточнить в банке, МФО или КПК, какие бумаги их устроят.

ИП и МСП не обязаны подтверждать снижение доходов, но код их деятельности по ОКВЭД должен соответствовать списку пострадавших отраслей.

Как оформить кредитные каникулы?

Подать заявление можно в офисе кредитора, а также через личный кабинет на его сайте или мобильное приложение — стоит уточнить в самом банке, МФО или КПК, какой способ лучше выбрать.

Обязательно укажите в заявлении, что хотите взять каникулы по закону № 106-ФЗ от 3 апреля 2020 года. Иначе вам могут реструктурировать кредит на других условиях — по собственной программе банка, МФО или КПК.

Кредитор должен рассмотреть вашу заявку в течение пяти дней. Он не имеет права отказать в каникулах, если вы доказали снижение дохода или ваш бизнес попал в список пострадавших отраслей.

При этом кредитор не может требовать оплату за рассмотрение вашего заявления или за изменение графика платежей. Взимание комиссии за эти услуги незаконно.

Если я возьму каникулы, это испортит мою кредитную историю?

Нет. Когда вы берете кредитные каникулы или оформляете ипотечные каникулы, эта информация попадает в кредитную историю, но не портит ее. Если после каникул вы продолжите исправно вносить платежи по новому графику, то по-прежнему будете считаться надежным заемщиком.

Каникулы выдают только на полгода?

Полгода — это максимальный срок каникул, но вы вправе запросить и меньший срок льготного периода.

Можно попросить, чтобы каникулы начали отсчитываться даже раньше, чем вы обратились к кредитору: за 30 дней до даты подачи заявления, если нужна отсрочка по ипотечному кредиту, и за 14 дней — если по потребительскому.

Но установить льготный период раньше, чем с 1 марта 2022 года, не получится. Оформить каникулы по кредиткам задним числом нельзя.

Вы вправе в любой момент прервать каникулы. Нужно просто сообщить об этом кредитору. А можно ничего не прерывать и при этом вносить посильные платежи — они пойдут на погашение основного долга, и после окончания каникул вам начислят меньше процентов.

Однако если сумма ваших платежей в течение льготного периода достигнет суммы платежей по обычному графику — как будто вы не брали каникулы, то отсрочка автоматически прекратится. В таком случае кредитор получит сигнал, что ваше финансовое положение улучшилось, и льготный период завершится. В течение пяти рабочих дней вам направят новый график платежей.

Каникулы — это значит, что вообще ничего не надо платить?

На время льготного периода вы освобождаетесь от всех платежей по кредиту. Если у вас уже была просрочка по кредиту или займу и вам начислили неустойку, штрафы или пени, на время каникул их заморозят — расти они не будут. В это время кредитор также не имеет права продать квартиру или машину, которые находятся у него в залоге по кредиту.

Но проценты на сумму долга продолжат начисляться — просто их нужно будет заплатить позднее.

По потребительским кредитам и кредитным картам на время каникул установлена специальная ставка. Ее размер равен 2/3 среднерыночной ставки, которая была по такому же виду кредита, как у вас, в IV квартале 2021 года. Перечень среднерыночных ставок по всем видам потребительских кредитов и займов можно найти на сайте Банка России — смотрите данные, которые были опубликованы 14 февраля 2022 года.

По ипотечным кредитам в течение льготного периода продолжают начислять тот процент, который прописан в вашем договоре. При этом банк будет рассчитывать сумму процентов так, как если бы вы продолжали гасить кредит по прежнему графику и сумма вашего основного долга постепенно уменьшалась бы.

По бизнес-кредитам проценты начисляются по той ставке, которая значится в договоре. После окончания льготного периода эту переплату включат в сумму основного долга, и затем на нее тоже будут капать проценты.

Как придется платить после каникул?

До окончания льготного периода кредитор направит вам новый график платежей.

Основной долг по всем видам кредитов и кредитным картам вы должны будете погашать так, как это написано в вашем договоре. Просто срок платежей автоматически сдвинется приблизительно на время каникул.

Проценты, которые набегут на сумму основного долга за время льготного периода, выделят в отдельный долг (к нему приплюсуют штрафы и пени, если они у вас были еще до начала каникул). Правила погашения этого долга различаются для разных видов кредитов.

По кредитной карте вы должны будете выплатить этот долг в течение 720 дней (около 2 лет) равными ежемесячными платежами.

По потребительскому, ипотечному или автокредиту «каникулярный» долг нужно будет погасить уже после того, как закончатся все ваши плановые выплаты. Его также могут разбить на несколько ежемесячных взносов.

Для представителей бизнеса проценты, которые начислят за время каникул, добавят к основному долгу: размер ежемесячных платежей останется прежним, но увеличится срок выплат.

Сколько раз можно брать кредитные каникулы?

По одному и тому же кредиту можно приостановить платежи только один раз. Но есть исключения.

Если вы уже брали ипотечные каникулы и они закончились, то вы вправе обратиться за новым льготным периодом. И наоборот, после окончания кредитных каникул у вас сохранится право на ипотечные каникулы.

Те, кто уже уходил на кредитные каникулы из-за пандемии коронавируса в 2020 году, могут оформить льготный период повторно, но на новом основании — из-за санкций.

Когда у вас несколько кредитов, можно запросить отсрочку по каждому из них.

Если вы уже использовали кредитные каникулы, а решить финансовые проблемы так и не удалось, стоит попытаться договориться с банком об индивидуальных условиях реструктуризации вашего долга.