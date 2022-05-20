Как выжить в кризис: оптимизация налогов и новые льготы для бизнеса с интеллектом в 2022 году

К интеллектуальной собственности многие предприниматели относятся невнимательно. В поисках инструментов налоговой оптимизации бизнесмены упускают из виду важный момент — использование объектов интеллектуальной собственности для уменьшения налогового бремени — это безопасно и эффективно для любых субъектов предпринимательства.

Налоговая поддержка со стороны государства в 2022 году

Государственная политика с 2020 года направлена на поддержание бизнеса и развитие института интеллектуальной собственности. Организации любого уровня могут воспользоваться предоставленными возможностями. Среди основных мер поддержки:

сниженный НДС, в некоторых случаях равный нулю;

субсидии на регистрацию интеллектуальной собственности;

гранты;

инвестиционные налоговые кредиты;

ускоренная амортизация для средств, участвующих в научных исследованиях.

В 2021 году приняли Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ, который закрепил два вида дополнительных льгот для интеллектуальной собственности:

бессрочная льгота с 1 января текущего года об учете в составе расходов на НИОКР расходов на приобретение исключительных прав по договору об отчуждении, по лицензионному договору в случае использования прав в НИОКР;

со 2 августа 2021 года введена пониженная ставка налога на прибыль для тех, кто предоставляет исключительные права по лицензионному договору, снижению подлежит та часть, которая должна уплачиваться в бюджет региона, 3% федеральной составляющей не затрагиваются.

В кризисный период господдержка актуальна особенно, а в связи с санкционным давлением российский рынок нуждается в отечественных брендах. Поэтому разработано два законопроекта.

Первый уже полностью одобрен, но вступит в силу только 1 июля (начало очередного периода по НДС), а второй принят в первом чтении:

Федеральный закон от 16.04.2022 № 97-ФЗ предусматривает освобождение от НДС по договору франшизы. Это значит, что теперь при передаче РИД по договору коммерческой концессии НДС взиматься не будет. Сейчас такой подход применяется только к лицензионным соглашениям. Ввиду популярности договора коммерческой концессии, данное нововведение поможет снизить налоговое бремя тех, кто предоставляет исключительные права. Уход с рынка иностранных компаний заставил государство поддержать франчайзеров. Однако это мера поддержки не касается софта, товарных знаков, коммерческих обозначений.

Законопроект № 71616-8 предусматривает освобождение от ННП дохода от исключительных прав на РИД, выявленных в ходе инвентаризации. Данная мера будет признана действующей с 1 января 2022 года в течение 3 лет, а для средних и малых предприятий — 5 лет.

Ранее, в 2018-2019 году, благодаря этой мере был зафиксирован рост объемов нематериальных активов на балансе компаний. Эта льгота простимулирует предпринимателей оформлять РИД, ставить их на баланс. Сейчас налоговое бремя заставляет многих отказаться от регистрации и корректного учета.

Помимо нововведений, действуют следующие льготы и субсидии:

Налоговая ставка для передачи прав на ПО и базы данных, внесенных в госреестр Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и зарегистрированных в реестре Роспатента — 0%.

Освобождение от налогов сделок по договорам отчуждения и лицензионным договорам на изобретения, промышленные образцы, полезные модели, ноу-хау, ТИМС.

Гранты — это компенсация для возмещения затрат на международную регистрацию. Получить можно 100% от размера пошлины и 70% на услуги по оформлению заявки и дальнейшему делопроизводству.

Перенос срока погашения налоговой задолженности на 1-5 лет компаниям, которые осуществляют инновационную деятельность, с помощью инвестиционного налогового кредита. Сумма кредита — от 30% до 100% от стоимости научно-исследовательских работ. Ставка — 6,5-13% годовых.

Учет и оценка НМА

Интеллектуальная собственность — это фактически нематериальный актив компании. Однако ввиду старой практики, когда ИС считалась достоянием народа, многие предприниматели не воспринимают ее, как инструмент для получения прибыли.

Снисхождения, которые были в 2018-2019 годах, сейчас уже не действуют. С 2020 года нематериальные активы должны быть отражены в финотчетности. Если сумма налогов занижена более чем на 10%, предприниматель будет привлечен к административной ответственности. Но в связи с тем, что штраф за данное правонарушение не превышает 10 тысяч, это не мотивирует предпринимателей ставить на учет свои РИД.

Однако повторное нарушение уже выглядит серьезнее. Предпринимателя могут дисквалифицировать на срок до двух лет и заставить выплатить штраф до 20 тысяч рублей. При обнаружении задолженности в крупном размере могут привлечь к уголовной ответственности.

Нематериальным активом, исходя из налогового законодательства, считается только та интеллектуальная собственность, стоимость которой превышает 100 тысяч рублей, а срок использования — более одного года. Тогда РИД можно поставить на налоговый учет и начислять на него амортизацию.

Плюсы постановки РИД на бухгалтерский учет

преимущество перед конкурентами на рынке;

инвесторы более охотно инвестируют;

увеличивается кредитоспособность за счет повышения EBITDA и чистой прибыли;

кредит можно взять под залог ИС (первые случаи в практике зафиксированы в 2020 году);

можно внести ИС в уставный капитал другого предприятия;

можно передать права на ИС по лицензионному договору, договору коммерческой концессии и договору отчуждения по увеличенной стоимости;

субсидирование от 50% до 70% расходов, связанных с проведением НИР по приоритетным направлениям гражданской промышленности;

начисления по амортизации НМА, поставленных на учёт по реальной рыночной стоимости, вносятся в расход, уменьшая налоги на прибыль.

При постановке РИД на бухгалтерский учет компании проводится оценка по разным методам:

затратный метод предполагает не только оплату пошлины и патентного бюро, но и другие расходы, связанные с разработкой объекта интеллектуальной собственности, часто собственники забывают об этом;

доходный метод предполагает, что в качестве основы для расчета стоимости актива будет предполагаемая прибыль, которую получит владелец за использование его ИС другим лицом;

сравнительный подход практически не используется, так как сравнить РИД трудно, однако если есть аналоги, то оценивается тип и объём правообладания, технические, функциональные и технологические особенности и прочее;

рыночный метод базируется на анализе продаж на рынке, экономической обстановке.

Получение дохода при применении схемы с участием ИП

Владелец после регистрации РИД может получать доход в виде роялти. В этом случае объект нужно оформить на собственника организации, иногда требуется зарегистрировать ИП на УСН 6%. Затем передать по договору коммерческой концессии объекты ИС и уплачивать от имени ООО на ОСН фиксированную сумму за использование в счет ИП. Прибыль ООО уменьшается за счет увеличения расходов, ННП становится меньше.

Разумеется, Роспатент и налоговые органы обратят внимание на то, что компания заключила лицензионное соглашение на использование РИД за вознаграждение с собственником. Ведь эти действия отражаются в базах Роспатента. Судебная практика в данном случае неоднозначна. Налоговая, как правило, обращает внимание на стороны сделки. В этом случае юридическое лицо могут признать виновным в уклонении от уплаты налогов. Тогда не избежать штрафов и доначисления налогов.

К тому же нужно учесть следующее:

РИД должны реально использоваться компанией для получения прибыли;

желательно установить размер роялти в пределах 5-7% от выручки (рыночный диапазон — 0,9-9%).

Зарегистрировать товарный знак можно на знакомого ИП, затем провести оценку по рыночной стоимости и передать по лицензионному договору или франшизе своей организации торговое обозначение. Вы сможете выплачивать фиксированную сумму ИП, выводить через него наличные и сокращать базу по налогу на прибыль на сумму роялти. Для каждой организации сумма рассчитывается индивидуально, в зависимости от стоимости интеллектуальной собственности, сумм, которые вы хотите вывести, оборота.

Оформление прав на объекты интеллектуальной собственности — безопасность вашего бизнеса. Чем успешнее компания, тем больше конкурентов, желающих воспользоваться вашими идеями. Ноу-хау крадут, ключевые сотрудники уходят к конкурентам со своими разработками, клиентские базы утекают по неизвестным каналам.

Чтобы этого не допустить, объекты ИС должны быть защищены. Регистрация в Роспатенте занимает время, но это того стоит. Несвоевременное оформление прав может привести к серьезным последствиям бизнес. К тому же при продаже компании, у которой имеются НМА, стоимость можно увеличить на 30-50% в зависимости от объектов ИС.

Итог

Регистрация результатов интеллектуальной деятельности и постановка их на бухгалтерский учет — это возможность законно снизить расходы и налоговое бремя. Мы не рекомендуем регистрировать интеллектуальную собственность только для того, чтобы снизить налоги — это неверный шаг. Налоговики часто обращаются в суд, чтобы оспорить действия, связанные со снижением налогового бремени. Судебная практика показывает, что споры в основном заканчиваются победой ответчика, но это не значит, что так будет всегда.

Источник: Лирейт