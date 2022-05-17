Помогут ли кредитные каникулы, если нет денег платить по долгам?

После того как в России стартовала программа очередных кредитных каникул, многие клиенты банков и МФО получили право на отсрочку по кредитам и займам, выданным до 1 марта 2022 года.

Заявку на предоставление кредитных каникул можно подать до 30 сентября и отложить погашение долга на срок до 6 месяцев. Максимальные лимиты по кредитным картам составляют 100 тыс. рублей, по потребительским кредитам и займам — 300 тыс. рублей, по ипотечным кредитам в Москве — 6 млн рублей, в других регионах — от 3 млн до 4 млн рублей.

Похожая мера поддержки уже вводилась правительством в 2020 году на фоне кризиса, связанного с антиковидными ограничениями. Тогда, по данным Банка России, заявки на оформление кредитных каникул подали свыше 4 млн россиян. Под реструктуризацию попали 2,1 млн ссуд на 1,05 трлн рублей.

Сейчас запрос на кредитные каникулы гораздо ниже. В частности, в ВТБ за полтора месяца поступили 10 тыс. заявок, тогда как два года назад их было 40 тыс. за первые 10 дней действия программы. Количество кредитных каникул, оформленных в некоторых других финансовых организациях, по моим данным, также сократилось по сравнению с 2020 годом в разы.

Почему люди стали реже обращаться за кредитными каникулами

Дело не в том, что условия кредитных каникул за два года стали менее привлекательными. По некоторым параметрам они даже улучшились — например, увеличились лимиты по ипотечным кредитам.

Настоящая причина меньшей популярности каникул-2022 заключается в том, что сами финансовые организации — банки и МФО — извлекли опыт из коронакризиса и сегодня предлагают собственные программы по рефинансированию или пролонгации задолженности для клиентов, попавших в затруднительное положение. Причем зачастую корпоративные программы более выгодны и для финансистов, и для потребителей.

Например, согласно закону № 46-ФЗ от 4 марта 2022 года, претендовать на каникулы можно лишь тогда, когда доход заемщика снизился на 30% и более, причем человек должен официально подтвердить это. В качестве такого доказательства подойдет справка с работы по форме 2-НДФЛ. Но, к сожалению, клиенты с серой зарплатой предоставить ее не могут, что становится основной причиной для отказа в кредитных каникулах. По информации депутатов Госдумы, из-за этого сегодня удовлетворяются лишь около 40% заявок от граждан.

Между тем банки могут пересмотреть условия по выплате кредита и без официального подтверждения о потере дохода. А в некоторых МФО, работающих онлайн, пролонгировать займ можно вообще в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении буквально за пару кликов. При этом кредитная история заемщика не ухудшается.

Так же, как и большинство корпоративных программ, кредитные каникулы не освобождают от выплаты процентов. Проценты продолжают начисляться в течение всего периода кредитных каникул, просто платить за них придется позже. Например, если в марте клиент банка взял потребительский кредит на 100 тыс. рублей под 20% годовых (такова примерно средневзвешенная ставка по рынку) и оформил каникулы на полгода, через полгода ему все равно надо будет доплатить 10 тыс. рублей в виде процентов.

В случае с ипотекой многое зависит от того, на каком этапе клиент запросил отсрочку. Как известно, сначала выплачивается в основном тело долга, а на заключительных этапах — уже проценты по кредиту. По десятилетнему ипотечному кредиту, допустим, на 6 млн рублей под 8% годовых сумма накопленных процентов за полгода при аннуитетных платежах составит от 200 тыс. рублей в первые шесть месяцев с момента получения кредита до 10 тыс. рублей в последние месяцы. А в среднем проценты по такому кредиту за полгода составят 130–140 тыс. рублей.

Буквально в начале мая стало известно о еще одном неприятном сюрпризе, который ожидает людей, подавших заявки на кредитные каникулы. Для многих банков, включая крупнейший Сбербанк, факт подобного обращения — это повод заблокировать ранее одобренные лимиты по кредитным картам. Логика ясна: таким образом кредитные организации пытаются обезопасить себя и клиентов от дальнейшего роста задолженности. С другой стороны, многие люди воспринимают средства на кредитке как ресурс, на который они могут рассчитывать. Вплоть до того, что некоторые рефинансируют из этих средств более горящие долги.

Как лучше поступить заемщикам?

Попав в затруднительное положение, чего делать точно не стоит, так это переставать выходить на связь с кредитором, рассчитывая на введенные правительством кредитные каникулы и на то, что проблема каким-то образом решится сама собой. Банк, коллекторское агентство или МФО найдут способ напомнить о долгах, а факт просрочки серьезно подпортит кредитную историю. Даже если долг в итоге будет полностью погашен, финансовые организации в будущем станут гораздо придирчивее оценивать проштрафившегося клиента — повысится риск получить отказ либо ухудшатся сами условия кредита. Исправить кредитную историю при этом весьма непросто.

Не стоит также надеяться на помощь юристов, которые обещают списать долги. Как правило, они отправляют в банки и МФО письма о якобы допущенных ошибках при оформлении кредитов и займов.

Подобные претензии ни к чему не приводят хотя бы потому, что у всех нормальных финансовых организаций давно выверенные типовые договоры, ошибок в которых нет. В итоге клиент только потратит лишние деньги на услуги нечистоплотных юристов и допустит еще большую просрочку, за которую все равно придется заплатить.

Лучший совет при возникновении риска просрочки — немедленно обратиться в финансовую организацию, выдавшую кредит или займ. Прежде чем подавать заявление на оформление кредитных каникул, стоит изучить условия, по которым банк или МФО готовы пролонгировать или рефинансировать проблемный долг.