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Кадровый учет

Как провести сокращение работников и не оказаться в суде

Работодатель пришел к выводу, что работников у него больше, чем нужно, придется кого-то сократить. Этот процесс не такой простой и может привести к судебным спорам с увольняемыми сотрудниками, поэтому надо внимательно соблюдать все правила и процедуры.

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Вы сами решаете, есть ли у вас необходимость сократить численность работников. Ведь решение о том, делать это или нет — это ваше право и исключительная компетенция (ч. 1 ст. 22 ТК РФ, п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2, Определение Конституционного Суда РФ от 15.07.2008 № 413-О-О).

Кого вообще нельзя сокращать

Сначала надо определиться, кого нельзя сократить:

  • беременных женщин;
  • женщин, имеющих ребенка в возрасте до трех лет;
  • одиноких матерей, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или ребенка в возрасте до 14 лет;
  • лиц, воспитывающих без матери ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет);
  • единственных кормильцев ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или ребенка в возрасте до трех лет в семье, где трое и более малолетних детей, если второй родитель (законный представитель) не работает;
  • работников, которых нельзя увольнять по итогам оценки преимущественного права;
  • находящихся на больничном или в отпуске на день увольнения (дату увольнения в таком случае необходимо перенести).

Что такое оценка преимущественного права? Когда есть несколько работников на однотипных позициях, попавших под сокращение и все они не попадают под запрет на сокращение, нужно определить, кого оставить на работе. Например, оставить работников с более высокой производительностью труда и квалификацией.

Оценивает преимущественный права комиссия, созданная работодателям. Но законом не запрещено и принятие решения руководителем организации.

Кого нельзя уволить, если производительность труда и квалификация равные

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