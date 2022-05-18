Как провести сокращение работников и не оказаться в суде

Вы сами решаете, есть ли у вас необходимость сократить численность работников. Ведь решение о том, делать это или нет — это ваше право и исключительная компетенция (ч. 1 ст. 22 ТК РФ, п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2, Определение Конституционного Суда РФ от 15.07.2008 № 413-О-О).

Кого вообще нельзя сокращать Сначала надо определиться, кого нельзя сократить: беременных женщин;

женщин, имеющих ребенка в возрасте до трех лет;

одиноких матерей, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или ребенка в возрасте до 14 лет;

лиц, воспитывающих без матери ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет);

единственных кормильцев ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или ребенка в возрасте до трех лет в семье, где трое и более малолетних детей, если второй родитель (законный представитель) не работает;

работников, которых нельзя увольнять по итогам оценки преимущественного права;

находящихся на больничном или в отпуске на день увольнения (дату увольнения в таком случае необходимо перенести). Что такое оценка преимущественного права? Когда есть несколько работников на однотипных позициях, попавших под сокращение и все они не попадают под запрет на сокращение, нужно определить, кого оставить на работе. Например, оставить работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. Оценивает преимущественный права комиссия, созданная работодателям. Но законом не запрещено и принятие решения руководителем организации.

Кого нельзя уволить, если производительность труда и квалификация равные

Процедура увольнения

Какие органы власти надо уведомить

Массовое увольнение

Уведомление сотрудников

Оформление увольнения