Интернет-реклама готовится к новому закону: нюансы

Что за закон

Закон о единой системе учета всей интернет-рекламы в России был принят 17 июня 2021 года и вступает в силу с 1 сентября 2022 года. Он предусматривает создание системы, отвечающей за сбор и обработку информации, ее разработкой и ведением займется Роскомнадзор.

В конце 2021 года Минцифры разработало проект постановления правительства, который детализирует, какую информацию необходимо передавать в систему: сведения о рекламодателе, распространителе и операторе рекламы, а также информацию об объемах, стоимости, параметрах целевой аудитории, саму рекламу.

После начала спецоперации на Украине участники рынка предложили отложить вступление в силу новых требований закона минимум на полгода.

Дело в том, что ни регулятор, ни участники рынка не готовы к исполнению требований: нормативные акты находятся на доработке, из-за санкций отсутствует легальная возможность закупки серверного оборудования для хранения информации обо всех показах рекламы в интернете за пять лет, а рекламодатели не имеют доступа в интерфейсы и кабинеты оператора рекламных данных для обучения работе с ними.

Перенос позволит сэкономить ресурсы разработчиков для поддержания текущих сервисов.

Отказ

Роскомнадзор в ответном письме отказал участникам рекламного рынка, отметив, что «закон делает рынок более прозрачным и конкурентоспособным».

Финансирование реализации закона не предусмотрено из бюджета страны, и эти деньги лягут на рынок. Объем российского рынка интернет-рекламы в 2021 году достиг 323,6 млрд руб. По прогнозу, падение рынка в 2022 году составит 50–70%, до примерно 150 млрд руб.

Допускаем, что запуск системы учета рекламы одновременно для всего рынка без подготовки приведет к коллапсу индустрии. Было бы логично установить тестовый период в год.

Роскомнадзор не наделен правом законодательной инициативы. Соответственно, в теории добиться изменения сроков вступления норм в законную силу можно и без его участия, обратившись к органам государственной власти, обладающим законодательной инициативой. Хотя на практике в отсутствие поддержки со стороны органа исполнительной власти, разработавшего поправки, это сделать крайне сложно.