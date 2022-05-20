Как корректировать стоимость права пользования активом арендатором в случае увеличения арендных платежей

На дату увеличения размера арендных платежей арендатору необходимо:

осуществить пересчет приведенной стоимости будущих арендных платежей исходя из будущих измененных арендных платежей с применением ставки дисконтирования, определенной на дату такого пересчета;

увеличение величины обязательства по аренде отнести на увеличение стоимости права пользования активом (Дт 01 ППА — Кт 76 Аренда).

Обоснование

В соответствии с пунктом 10 ФСБУ 25/2018 арендатор признает предмет аренды на дату предоставления предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде, если иное не установлено настоящим Стандартом. Согласно пункту 14 ФСБУ 25/2018, обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма приведенной стоимости будущих арендных платежей на дату этой оценки.

На основании пункта 15 ФСБУ 25/2018 приведенная стоимость будущих арендных платежей определяется путем дисконтирования их номинальных величин. Дисконтирование производится с применением ставки, при использовании которой приведенная стоимость будущих арендных платежей и негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды становится равна справедливой стоимости предмета аренды. При этом негарантированной ликвидационной стоимостью предмета аренды считается предполагаемая справедливая стоимость предмета аренды, которую он будет иметь к концу срока аренды, за вычетом сумм, указанных в подпункте «е» пункта 7 настоящего Стандарта, которые учтены в составе арендных платежей.

В случае если ставка дисконтирования не может быть определена в соответствие с первым абзацем настоящего пункта, применяется ставка, по которой арендатор привлекает или мог бы привлечь заемные средства на срок, сопоставимый со сроком аренды.

Из приведенных норм следует, что на дату получения предмета аренды арендатор признает в учете актив в качестве права пользования и обязательство по аренде в размере приведенной стоимости будущих арендных платежей. Приведенная стоимость будущих арендных платежей определяется путем дисконтирования их номинальных величин с применением ставки, по которой Организация привлекает или могла бы привлечь заемные средства на срок, сопоставимый со сроком аренды.

Согласно пункту 21 ФСБУ 25/2018 фактическая стоимость права пользования активом и величина обязательства по аренде пересматриваются в случаях:

изменения условий договора аренды;

изменения намерения продлевать или сокращать срок аренды, которое учитывалось ранее при расчете срока аренды;

изменения величины арендных платежей по сравнению с тем, как они учитывались при первоначальной оценке обязательства по аренде.

Изменение величины обязательства по аренде относится на стоимость права пользования активом. Уменьшение обязательства по аренде сверх балансовой стоимости права пользования активом включается в доходы текущего периода. При изменении величины обязательства по аренде ставка дисконтирования пересматривается исходя из пункта 15 настоящего Стандарта (пункт 22 ФСБУ 25/2018).

Таким образом, при изменении величины арендных платежей (увеличении арендных платежей) Организацией пересматривается фактическая стоимость права пользования и величина обязательства по аренде.

В таком случае Организацией на дату модификации договора аренды (увеличении размера арендных платежей) пересчитывается приведенная стоимость будущих арендных платежей путем дисконтирования измененных номинальных величин (измененных будущих арендных платежей). Дисконтирование измененных арендных платежей производится с применением пересмотренной ставки дисконтирования, определенной на основании пункта 15 ФСБУ 25/2018 на дату пересчета.

Увеличение в результате такого пересчета размера обязательства по аренде относится на увеличение стоимости права пользования активом (Дт 01 ППА — Кт 76 Аренда).

Иными словами на дату увеличения размера арендных платежей арендатору необходимо: