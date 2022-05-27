Как взносы будут пересчитывать в пенсионные баллы в 2023 году после объединения ПФР и ФСС

Что случилось
С 2023 года объединят ПФР и ФСС. В Госдуму внесены несколько законопроектов.
Среди них — поправки в НК и в пенсионные законы (№ 27-ФЗ о персучете, № 167-ФЗ об ОПС, № 400-ФЗ о пенсиях.
О том, что поменяется по взносам (тарифы, предельная база, база для начисления), мы рассказывали здесь.
О новшествах в отчетах читайте тут.
В этом материале разберем вопрос зачисления взносов на ИЛС.
Единый тариф. Сколько из него пойдет на ИЛС
Как взносы пересчитают в баллы
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