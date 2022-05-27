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Страховые взносы

Как взносы будут пересчитывать в пенсионные баллы в 2023 году после объединения ПФР и ФСС

Со следующего года введут новую формулу для отражения взносов на индивидуальном лицевом счете (ИЛС), где они потом пересчитываются в пенсионные баллы. Из этих баллов складывается ваша будущая пенсия.

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Что случилось

С 2023 года объединят ПФР и ФСС. В Госдуму внесены несколько законопроектов.

Среди них — поправки в НК и в пенсионные законы (№ 27-ФЗ о персучете, № 167-ФЗ об ОПС, № 400-ФЗ о пенсиях.

О том, что поменяется по взносам (тарифы, предельная база, база для начисления), мы рассказывали здесь.

О новшествах в отчетах читайте тут.

В этом материале разберем вопрос зачисления взносов на ИЛС.

Единый тариф. Сколько из него пойдет на ИЛС

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