Как взносы будут пересчитывать в пенсионные баллы в 2023 году после объединения ПФР и ФСС

Что случилось

С 2023 года объединят ПФР и ФСС. В Госдуму внесены несколько законопроектов.

Среди них — поправки в НК и в пенсионные законы (№ 27-ФЗ о персучете, № 167-ФЗ об ОПС, № 400-ФЗ о пенсиях.

О том, что поменяется по взносам (тарифы, предельная база, база для начисления), мы рассказывали здесь. О новшествах в отчетах читайте тут.

В этом материале разберем вопрос зачисления взносов на ИЛС.