Нарушены интеллектуальные права: что делать?

Что такое нарушение интеллектуальных прав?

Прежде всего, под нарушением интеллектуальных прав понимают использование правонарушителем нематериальных объектов, принадлежащих другому лицу.

Мы ежедневно слушаем музыку, смотрим фотографии, изображения, фильмы, видеоролики, скачиваем файлы, приложения, программы. Предприниматели используют в производстве и маркетинге новые разработки, конструкторские решения, уникальные рецептуры, товарные знаки. Это объекты интеллектуальной собственности. Полный их перечень дан в статье 1225 ГК.

Если на совершение действий с каким-либо чужим объектом у вас нет прав, то при игнорировании этого факта вы становитесь правонарушителем. Это грозит неприятностями и привлечением к ответственности по нормам, установленным законом.

Если у вас нет прав собственности на мобильное приложение, сайт, который вы используете в работе, вы рискуете и ограничиваете себя. Ведь распоряжаться объектом законно вы не можете.

Если изобретения, полезные модели и товарные знаки имеют государственную защиту, то права на объекты авторского права нигде не закреплены. Их можно подтвердить.

Виды нарушений интеллектуальных прав

Объектов интеллектуальной собственности много. Поэтому разновидностей правонарушений тоже огромное количество.

Распространены:

Применение чужих технологий и внедрение их в производство. Не каждый предприниматель готов разрабатывать собственные технические решения, легче ведь воспользоваться уже готовыми моделями конкурентов. Пиратство. То есть незаконное распространение программного обеспечения, фильмов, музыки, мобильных игр, книг и других объектов. Кража данных, копирование, плагиат. Сюда относится любая деятельность по присвоению объектов интеллектуальной собственности. Производство и реализация продукции под товарным знаком другого правообладателя. Реже встречается ввоз контрафакта на территорию страны, использование чужого торгового обозначения в маркетинговых кампаниях и официальных документах. Регистрация доменного имени с использованием зарегистрированного товарного знака другой компании.

Способы судебной защиты интеллектуальных прав

Суд по заявлению правообладателя может:

пресечь действия правонарушителя;

признать права владельца;

опубликовать сведения о нарушении.

Помимо этого, правообладатель может рассчитывать на:

компенсацию вреда или возмещение убытков;

восстановление права, подвергшегося нарушению.

Суд может потребовать изъятия и уничтожения продукции, имеющей признаки контрафакта, а также объектов, которые используются или предназначены для совершения противоправных действий.

Какая ответственность ждет правонарушителей

За нарушения прав в сфере ИС предусмотрены три вида ответственности (уголовная, гражданская, административная).

Гражданская

Владелец прав на товарный знак, произведение, изобретения, полезную модель или промышленный образец может потребовать возмещения убытков или компенсации, а также изъятия из продажи и уничтожения продукции.

В 2021 году Шадринский районный суд Курганской области удовлетворил требования истца Carte Blanche Greetings Limited в компенсации 80 000 рублей за использование четырех товарных знаков и персонажа медвежонка «Tatty Teddy».

В 2019 году суд обязал ИП Забалканского И. А. прекратить нарушение прав Селиванова И. В. на промышленный образец по патенту и взыскал с ответчика двести тысяч рублей судебные расходы (девяносто тысяч рублей).

Грубые и неоднократные правонарушения могут повлечь ликвидацию юридического лица и прекращение деятельности ИП.

Административная и уголовная ответственность

За нарушение патентных, изобретательских, авторских и смежных прав нарушитель выплатит штраф, сумма зависит от категории и статуса нарушителя (гражданин, должностное лицо, ИП или юрлицо). Помимо штрафа, суд конфискует продукцию, созданную с нарушением, и средства для ее производства.

В 2020 году Шатойский районный суд Чеченской республики взыскал с правонарушителя штраф полторы тысячи рублей, постановил изъять и уничтожить DVD-диски.

Также административное наказание в виде штрафа и компенсации будет применено, если нарушитель:

разгласил сущность промышленного образца, полезной модели, изобретения без разрешения владельца до публикации;

присвоил авторство;

принуждает объявить его соавтором.

За незаконное использование средств индивидуализации Кодексом об административных нарушениях также предусмотрен штраф. Серьезное наказание ждет производителей и реализаторов продукции с чужим торговым обозначением. Помимо штрафа, могут быть применены обязательные, исправительные или принудительные работы. Реже встречается лишение свободы.

Использование предупредительной маркировки для незарегистрированного ТЗ или НМПТ, причинившее не менее одного раза крупный ущерб потерпевшему, влечет выплату штрафа, обязательные и исправительные работы.

Наказания за совершение указанных правонарушений по предварительной договоренности двумя и более лицами или группой влечет более внушительные суммы штрафов и сроки принудительных работ, лишения свободы (до 6 лет).

Особо опасным считается деяние, совершенное в крупном размере, с суммой ущерба свыше одного миллиона рублей.

Иногда правообладателю лучше требовать от правонарушителя возмещения убытков, потому как при определенных обстоятельствах сумма возмещения больше компенсации.

В 2021 году в суд обратилась компания «ШАНЕЛЬ САРЛ», правообладатель товарного знака — CHANEL. Егорова Е.Н. осуществляла продажу товаров, маркированных данным торговым обозначением, о чем стало известно правообладателю. Суд удовлетворил требования «ШАНЕЛЬ САРЛ» о возмещении ущерба в сумме 1 245 556 рублей. При этом стоимость товаров, которые продавала Егорова Е.Н. не более 1000 рублей за единицу. Расчет стоимости убытков был произведен на основании реальной стоимости товаров бренда.

Что делать, если ваше право нарушили?

Грамотные действия при обнаружении факта правонарушения положительно скажутся на исходе судебного разбирательства. Действуйте последовательно и основательно:

Соберите и зафиксируйте доказательства правонарушения. Обязательно сделайте это в первую очередь. Если нарушитель узнает, что вы готовитесь обратиться в суд, он может удалить спорный контент или изъять из продажи товары с незаконной маркировкой. Тогда доказать вину будет трудно. Что касается правонарушений, связанных с объектами промышленной собственности, можно сделать «контрольную закупку» образцов. Сохраните кассовый и товарный чек. Проанализируйте доказательства и оцените вероятность успеха в случае судебного разбирательства. Каждый конфликт требует своей стратегии, изучения деталей. На этом этапе можно обратиться к юристам за консультацией. Определите ответчика. Чтобы подать заявление или оформить досудебную претензию, необходимо понять, кто нарушил ваше право. Обычно этот шаг не вызывает трудностей. Направьте досудебную претензию. Если нарушены авторские права, вы можете потребовать у правонарушителя удалить ваш контент, перестать использовать спорные объекты. Если ваше требование игнорируют, переходите к следующему шагу. Определите юрисдикцию. Споры по ИС разрешаются в арбитражных судах и судах общей юрисдикции. Заявление подается по месту жительства ответчика. Подайте исковое заявление. Постарайтесь максимально полно изложить информацию о правонарушении, конкретно описать свои требования.

Нарушение исключительных прав — серьезное деяние, которое влечет за собой наказание вплоть до лишения свободы. Не стоит недооценивать риски.

Тщательно проверяйте наличие прав на объекты, которые собираетесь использовать, заключайте лицензионные и другие договоры в соответствии с нормами законодательства, регистрируйте ИС в Роспатенте. Нарушения могут принести бизнесу миллионные убытки.

Источник: Лирейт