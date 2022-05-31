Как открыть юрлицо в Казахстане за день

Сейчас расскажу, как сделать то же самое столь же быстро.
Перед вылетом нужно
Получить ИИНЭто не совсем аналог нашего ИНН, но похоже. Можно получить и в Казахстане, но тогда вам придется ждать пару дней, пока данные прогрузятся во все базы, и до этого вы не сможете ничего оформить.
Я получил его через онлайн-сервис @Robokazakh_bot (они и с картой помогают, но юрлица вам не откроют). Советую его распечатать — банки обычно требуют распечатанный.
Сделать ПЦР-тестВъезд в страну только по ПЦР, не старше 3 дней. Важно сделать его по данным загранпаспорта, а не российского.
Купить телефонКазахстанские сим-карты лочатся на IMEI, так что нужно взять с собой тот телефон, в котором в дальнейшем планируете использовать местный номер.
Купить флешкуЭЦП может работать и с локального компа, но выпускать его вам будут на флешку
Снять рублиТак как наши карты там не работают (до $5000 в долларовом эквиваленте, больше вывозить нельзя).
По прилетуВъезжать нужно строго по заграну. У вас спросят штамп о прилете для открытия карты. Передвигаться по городу можно на Яндекс-такси, русские карты при этом работают.
Поменять деньгиДеньги менять лучше в обменниках, а не в аэропорту (там неадекватный курс, у меня был например 5.3 против 6.4 в обменнике).
Купить сим-картуИдете в любой офис оператора (именно в офис, потому что там специальная процедура идентификации нерезидентов). Покупаете сим-карту, вставляете в телефон, оператор активирует привязку к IMEI.
Открыть счетИдете в офис банка. Не все банки открывают счета русским (сбербанк, например, нет). Я открыл в Kaspi.kz. Карту печатают при вас за минуту.
Для выпуска карты нужны:
- ИИН (распечатанный);
- штамп о прилете;
- местный номер.
Советую тут же открыть депозит в долларах (управлять им можно удаленно, а вот открыть удаленно нельзя). Вообще важно запомнить, что в Казахстане нельзя открыть счет удаленно и / или по доверенности.
Выпустить ЭЦПТеперь можно ехать в Astana hub и искать там Expat Centre. Говорите, что вы айтишник, вас ведут в местный филиал госуслуг и за 15 минут выпускают ЭЦП физлица.
Теперь можно и регистрировать компаниюТеперь вам нужно где-то взять юрадрес. С ним регистрируете юрлицо (на сайте egov.kz по ЭЦП физлица за 15 минут). Снова идете в экспат центр и получаете ЭЦП уже юрлица.
Со свидетельством о регистрации и ЭЦП едете в любую компанию по изготовлению печатей, делаете печать, просите подготовить и распечатать типовой устав, приказ о назначении директора и решение собственника.
Со всем этим пакетом едете в дружественный к русским банк (для меня это был Jusan bank), там менеджер (найдите Ирину в отделе продаж на 2 этаже) сканирует ваши документы и открывает счет. На открытие счета уйдет пара дней, тк юрлицо тоже не сразу прогружается в банковские базы, но ваше присутствие уже будет не нужно.Советую открыть счета сразу в четырех валютах:
- доллары;
- евро;
- тенге;
- рубли.