Как открыть юрлицо в Казахстане за день

Сейчас расскажу, как сделать то же самое столь же быстро.

Перед вылетом нужно

Получить ИИН

Это не совсем аналог нашего ИНН, но похоже. Можно получить и в Казахстане, но тогда вам придется ждать пару дней,, и до этого вы не сможете ничего оформить.

Я получил его через онлайн-сервис @Robokazakh_bot (они и с картой помогают, но юрлица вам не откроют). Советую его распечатать — банки обычно требуют распечатанный.

Сделать ПЦР-тест

Въезд в страну только по ПЦР, не старше 3 дней. Важно сделать его по данным загранпаспорта, а не российского.

Купить телефон

Казахстанские сим-карты лочатся на IMEI, так что нужно взять с собой тот телефон, в котором в дальнейшем планируете использовать местный номер.

Купить флешку

ЭЦП может работать и с локального компа, но выпускать его вам будут на флешку

Снять рубли

Так как наши карты там не работают (до $5000 в долларовом эквиваленте, больше вывозить нельзя).

По прилету

Въезжать нужно строго по заграну. У вас спросят штамп о прилете для открытия карты. Передвигаться по городу можно на Яндекс-такси,

Поменять деньги

Деньги менять лучше в обменниках, а не в аэропорту (там неадекватный курс, у меня был например 5.3 против 6.4 в обменнике).

Купить сим-карту

Идете в любой офис оператора (именно в офис, потому что там специальная процедура идентификации нерезидентов). Покупаете сим-карту, вставляете в телефон, оператор активирует привязку к IMEI.

Открыть счет

Идете в офис банка. Не все банки открывают счета русским (сбербанк, например, нет). Я открыл в Kaspi.kz. Карту печатают при вас за минуту.

Для выпуска карты нужны:

ИИН (распечатанный); штамп о прилете; местный номер.

Карта в тенге, но при оплате все конвертируя как надо и по вменяемому курсу.

Советую тут же открыть депозит в долларах (управлять им можно удаленно, а вот открыть удаленно нельзя). Вообще важно запомнить, что в Казахстане нельзя открыть счет удаленно и / или по доверенности.

Выпустить ЭЦП

Теперь можно ехать в Astana hub и искать там Expat Centre. Говорите, что вы айтишник, вас ведут в местный филиал госуслуг и за 15 минут выпускают ЭЦП физлица.

Теперь можно и регистрировать компанию

Теперь вам нужно где-то. С ним регистрируете юрлицо (на сайте egov.kz по ЭЦП физлица за 15 минут). Снова идете в экспат центр и получаете ЭЦП уже юрлица.

Со свидетельством о регистрации и ЭЦП едете в любую компанию по изготовлению печатей, делаете печать, просите подготовить и распечатать типовой устав, приказ о назначении директора и решение собственника.

Со всем этим пакетом едете в дружественный к русским банк (для меня это был Jusan bank), там менеджер (найдите Ирину в отделе продаж на 2 этаже) сканирует ваши документы и открывает счет. На открытие счета уйдет пара дней, тк юрлицо тоже не сразу прогружается в банковские базы, но ваше присутствие уже будет не нужно.

Советую открыть счета сразу в четырех валютах: