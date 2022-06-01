С июля 2022 года для гостиниц будет НДС 0%

Что случилось
С 1 июля заработает новая льгота по НДС для турбизнеса и гостиниц.
Поправки в НК внесены Федеральным законом № 67-ФЗ от 26.03.2022.
ФНС выпустила письмо № СД-4-3/4214@ от 07.04.2022, в котором разъяснила нюансы новой нормы и рассказала, как гостиницам заполнять декларацию по НДС.
Ростуризм подготовил проект с правилами ведения реестра объектов туристской индустрии.
Кому дали льготу
Условия для льготы
Декларация по НДС
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