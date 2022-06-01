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НДС

С июля 2022 года для гостиниц будет НДС 0%

Под льготу подпадают как новые гостиницы, введенные в эксплуатацию после 01.01.2022, так и старые, которые уже работают. Но период применения льготы у них разный.

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Что случилось

С 1 июля заработает новая льгота по НДС для турбизнеса и гостиниц.

Поправки в НК внесены Федеральным законом № 67-ФЗ от 26.03.2022.

ФНС выпустила письмо № СД-4-3/4214@ от 07.04.2022, в котором разъяснила нюансы новой нормы и рассказала, как гостиницам заполнять декларацию по НДС.

Ростуризм подготовил проект с правилами ведения реестра объектов туристской индустрии.

Кому дали льготу

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