Импорт

Параллельный импорт: проводим тест-драйв возможных проблем

Российские ритейлеры начали тестировать параллельный импорт. Пока результаты экспериментов неоднозначные. Давайте разберемся, смогут ли люди увидеть на полках все товары ушедших брендов?

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Ввозить товары через третьи страны (параллельный импорт) стали некоторые магазины электроники, представители фэшн-индустрии и автодилеры. В мае использовать такие схемы поставок им разрешил Минпромторг.

Скоро «зеленый свет» может дать и Госдума — в нижней палате парламента законопроект о параллельном импорте приняли в первом чтении.

Логистика

В теме про импорт без согласия правообладателя есть много параллельных линий. Одна из них — историческая. Говоря о российском законопроекте, эксперты приводят пример других стран, напоминая, что в США и Японии некоторые серые схемы поставок продукции уже давно легализованы.

Более того, благодаря им Вашингтону и Токио удается удешевлять иностранные товары — это условие для неофициальных поставщиков.

Но в случае с Россией все иначе — из-за западных ограничений для наших импортеров слишком дорожает логистика. И более длинный маршрут поставок через третьи страны лишь увеличивает расходы байеров, и, как следствие, на десятки процентов растет стоимость продукции.

Спрос

Кроме того, с помощью параллельного импорта с трудом можно удовлетворить весь спрос. Компании пробуют, как и откуда они могут привезти товары. Это небольшие поставки — 100 штук на пробу.

Дефицит на внешних рынках, безусловно, тоже присутствует, что ограничивает поставки — все-таки они идут не напрямую от производителя.

Контрафакт

Еще проблема серых схем — вместе с оригинальным товаром в страну может попасть продукция из параллельного, нелегального мира, то есть контрафакт.

Незащищенные марки не входят в реестр, который охраняется непосредственно при ввозе в Российскую Федерацию. Поэтому, да, конечно, это увеличивает риск возможного попадания контрафактных товаров.

Вместе с тем, надо понимать, что вне зависимости от таможенного реестра, существует внутренний, который также защищает авторские права.

Впрочем, трудности не пугают тех импортеров, которым параллельные поставки еще не разрешили.

В Федерации рестораторов и отельеров, например, попросили включить в список Минпромторга алкоголь. Бизнес заявил, что иначе уже осенью заведениям придется покупать напитки не в третьих странах, а в гаражах.

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