Наконец можно будет запретить выдавать себе кредиты и займы. Это хорошо или плохо?

Цель — защитить россиян от мошенников, которые могут без ведома человека оформить на него кредит и похитить эти средства.

Как это будет реализовано?

Предполагается, что можно будет установить запрет и внести эту информацию в кредитную историю. Причем можно будет запретить отдельные виды займов или кредитов — в зависимости от срока и типа, например.

Допустим, разрешить банковские кредиты и запретить займы МФО.

Банки и микрофинансовые организации перед выдачей средств взаймы будут обязаны проверить в кредитной истории, нет ли запрета на выдачу кредита или займа. Если запрет есть, то они не вправе будут требовать возврат денег.

Почему я советую всем оформить такой запрет, когда появится возможность?

Устанавливать и снимать запрет можно будет в любое время и бесплатно, уточнил ЦБ. Лучше тогда жить с постоянным запретом, а при необходимости его снимать.

В наше время постоянно происходят утечки персональных данных, а несколько моих знакомых сталкивались со взломом их профиля Госуслуг. А ведь там тоже можно и данные получить, а авторизоваться через этот профиль в финансовом сервисе.

Когда новые правила вступят в действие, обязательно напишу на своем канале инструкцию об установлении запрета. А пока что напомню, как можно проверить свою кредитную историю бесплатно. Это дает шанс обнаружить мошеннические кредиты, если таковые оформлены на вас.

Как узнать кредитную историю через Госуслуги и БКИ

Зайдите на сайт gosuslugi.ru, при необходимости авторизуйтесь. В поисковой строке по услугам наберите «кредитная история». Далее выберите необходимую нам услугу и нажмите на кнопку «Получить услугу». После выполнения задания отправьте результат себе на e-mail.

Теперь вы знаете, в каких бюро кредитных историй (БКИ) есть ваша кредитная история. Многие бюро позволяют бесплатно ее получить через сайт. Например, я так проверяла онлайн в НБКИ с авторизацией через Госуслуги.

Бесплатно можно получить свою кредитную историю два раза в год, чаще — за отдельную плату.