Самоходные машины: что это такое, как их поставить или снять с учета

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Новое правовое регулирование
Федеральный закон от 02.07.2021 № 297-ФЗ «О самоходных машинах и других видах техники» вступил в силу с 3 июля 2022 года. Помимо прочего, он устанавливает правовые и организационные основы государственного учета самоходных машин и других видов техники.
Такой учёт представляет собой ряд действий, связанных с:
- учетом и допуском техники к эксплуатации;
- внесением в федеральную государственную информационную систему учета и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним — ФГИС УСМТ — регистрационных данных и их изменением.
Указанная система функционирует на основе Положения, утверждённого постановлением Правительства от 12.05.2022 № 854. За исключением отдельных положений оно действует с 1 сентября 2022 года.
Закон № 297-ФЗ касается следующих видов техники:
Вид
Что относится
Самоходные машины
Тракторы
Самоходные дорожно-строительные машины
Коммунальные, сельскохозяйственные машины
Внедорожные автомототранспортные средства и другие наземные безрельсовые механические т/с, имеющие двигатель внутреннего сгорания объемом свыше 50 куб. см или электродвигатель максимальной мощностью более 4 киловатт, на которые оформляются паспорта самоходных машин и других видов техники (в т. ч. электронные)
Другие виды техники
Прицепы и полуприцепы к самоходным машинам, на которые оформляют паспорта самоходных машин и других видов техники (в т. ч. электронные)
Агрегаты, орудия и оборудование, необходимые для выполнения основных и/или дополнительных функций самоходных машин
Технические устройства, применяемые при производстве и переработке сельскохозяйственной продукции (кроме применяемых на опасных производственных объектах).
Прицеп
Транспортное средство, не оборудованное двигателем, приводящим его в движение, и предназначенное для движения в составе самоходной машины.
Понятие «прицеп» включает в себя понятия «полуприцеп» и «прицеп-роспуск».
Что нужно регистрировать
По Закону № 297-ФЗ государственный учет самоходных машин и других видов техники обязателен. Она может принадлежать юрлицу, ИП, зарегистрированным в РФ, а также физическому лицу, зарегистрированному по месту жительства или по месту пребывания.
Государственному учету в органе гостехнадзора подлежат самоходные машины и другие виды техники:
- на которые оформляются паспорта (в т. ч. электронные);
- на которые оформляются паспорта, в т. ч. электронные, и которые в целом или в качестве основных компонентов в виде кузова, рамы или шасси используются для создания другой машины, перегоняются, перевозятся к конечным производителям или вывозятся из РФ;
- являющиеся опытными или испытательными образцами, предназначенными для испытаний, связанных с движением по автодорогам общего пользования.
Если самоходные машины и другие виды техники — это товары к продаже юрлицами и ИП, то ставить их на учёт не нужно.
Система учёта
Государственный учет самоходных машин и других видов техники основан на реестрах ФГИС УСМТ. Оператор этой системы — Министерство сельского хозяйства РФ.
ФГИС УСМТ представляет собой совокупность реестров, содержащих информацию о:
- зарегистрированных тракторах, самоходных машинах и прицепах к ним;
- их техническом состоянии и владельцах;
- выданных удостоверениях тракториста-машиниста;
- временных удостоверениях на право управления самоходными машинами.
Указанная система учёта содержит следующую информацию:
- сведения о государственном учете самоходных машин и прицепов к ним;
- регистрационные данные самоходных машин и прицепов к ним;
- сведения о госрегистрации самоходных машин и прицепов к ним;
- информация о собственниках;
- сведения о лицах, допущенных к управлению самоходными машинами;
- выданные удостоверения тракториста-машиниста (тракториста);
- сведения о техосмотре самоходных машин и прицепов к ним;
- данные о временных удостоверениях на право управления самоходными машинами.
В обязательном порядке из ФГИС УСМТ можно получить следующие сведения:
- о государственной регистрации самоходных машин и прицепов к ним;
- техническом осмотре;
- собственниках;
- лицах, допущенных к управлению самоходными машинами;
- выданных удостоверениях тракториста-машиниста (тракториста).
Запрещена эксплуатация самоходных машин и других видов техники, не поставленных на государственный учет.
В ФГИС УСМТ находит отражение следующий состав сведений о самоходных машинах и прицепах к ним:
- Похищена.
- Списана (утилизирована).
- Дата регистрации.
- Дата снятия с учета.
- Тип регистрации (постоянная, временная).
- Регистрационные действия (дата, причина отказа, причина приостановления, дата отмены приостановления).
- Запрет на регистрационные действия.
- Дата наложения (снятия) запрета на регистрационные действия.
- Арест, дата наложения (снятия) ареста.
- Сведения о государственном учете самоходных машин и прицепов к ним, отражённые в системе, включают:
- Код региона, серия, номер государственного регистрационного знака.
- Серия, номер свидетельства о госрегистрации самоходной машины и других видов техники.
- Орган гостехнадзора, выдавший регистрационный знак, свидетельство о регистрации, дата выдачи.
- Ф.И.О. (при наличии), должность инженера-инспектора органа гостехнадзора, выдавшего регистрационный знак, свидетельство о регистрации.
- Сдано старое (выдано новое).
- Похищено (утеряно) (регистрационный знак, свидетельство о регистрации).
- Особые отметки свидетельства о регистрации.
- Основания выдачи регистрационного знака, свидетельства о государственной регистрации самоходной машины.
Страхование
Постановка на государственный учет самоходных машин и других видов техники невозможна, если владельцы не сделали обязательное страхование своей гражданской ответственности (случаи установлены законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»).
В свою очередь, обязательное страхование гражданской ответственности владельцев самоходных машин и других видов техники возможно только при условии проведения технического осмотра такой техники.
Сроки
Правила государственной регистрации самоходных машин и других видов техники утверждены постановлением Правительства от 21.09.2020 № 1507.
Согласн п. 5, владелец техники обязан изменить регистрационные данные в органах гостехнадзора в течение 10 календарных дней со дня снятия с учета.
Срок рассмотрения заявления о госрегистрации техники/внесении изменений в рег. данные/снятии с учета техники — один рабочий день со дня получения органом гостехнадзора полного комплекта документов (п. 65 Правил № 1507).
На осмотр техники выделено до восьми рабочих дней, а для выдачи документов или направления информации о принятом решении — один рабочий день.
Таким образом, вся процедура занимает максимум 10 рабочих дней.
Материалы, ставшие основанием для госрегистрации, изменения рег. данных и снятия с учета техники, хранятся в органе гостехнадзора 5 лет.
Сама система учета органа гостехнадзора обеспечивает хранение информации о госрегистрации, внесении изменений в рег. данные, снятии с учета в течение 75 лет.
Документы
Для постановки и снятия (прекращения) с учёта нужен действительный паспорт техники — электронный или бумажный.
По желанию заявителя свидетельство о госрегистрации техники в дополнение к электронному документу может быть распечатано на бумажном носителе из системы учета.
Когда снимать с учёта
Владельцы обязаны снять технику с государственного учета в случае (п. 49 Правил № 1507):
- прекращение права собственности либо владения техникой на праве хозяйственного ведения или оперативного управления;
- списания (утилизации) техники;
- вывоза её из РФ (кроме временного вывоза).
Заявление о снятии техники с госучета прежний владелец может подать через Госуслуги и подписать простой или усиленной неквалифицированной электронной подписью.
Техника, на которую судами, следственными, таможенными органами были наложенные запреты или ограничения на совершение регистрационных действий, может быть снята с учета после представления:
- документов, свидетельствующих об отсутствии таких запретов или ограничений;
- решений судов об отчуждении данной техники и ее передаче в собственность иных лиц или обращении в собственность государства.