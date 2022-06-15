Самоходные машины: что это такое, как их поставить или снять с учета

Всё о последних изменениях в учете и отчетности для бухгалтера разложит по полочкам легенда бухгалтерии — Альмин Рабинович, кандидат наук, руководитель Управления бухгалтерского и налогового консалтинга Международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Записаться на вебинар 4 июля можно тут>>>

Новое правовое регулирование

Федеральный закон от 02.07.2021 № 297-ФЗ «О самоходных машинах и других видах техники» вступил в силу с 3 июля 2022 года. Помимо прочего, он устанавливает правовые и организационные основы государственного учета самоходных машин и других видов техники.

Такой учёт представляет собой ряд действий, связанных с:

учетом и допуском техники к эксплуатации;

внесением в федеральную государственную информационную систему учета и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним — ФГИС УСМТ — регистрационных данных и их изменением.

Указанная система функционирует на основе Положения, утверждённого постановлением Правительства от 12.05.2022 № 854. За исключением отдельных положений оно действует с 1 сентября 2022 года.

Закон № 297-ФЗ касается следующих видов техники:

Вид Что относится Самоходные машины Тракторы Самоходные дорожно-строительные машины Коммунальные, сельскохозяйственные машины Внедорожные автомототранспортные средства и другие наземные безрельсовые механические т/с, имеющие двигатель внутреннего сгорания объемом свыше 50 куб. см или электродвигатель максимальной мощностью более 4 киловатт, на которые оформляются паспорта самоходных машин и других видов техники (в т. ч. электронные) Другие виды техники Прицепы и полуприцепы к самоходным машинам, на которые оформляют паспорта самоходных машин и других видов техники (в т. ч. электронные) Агрегаты, орудия и оборудование, необходимые для выполнения основных и/или дополнительных функций самоходных машин Технические устройства, применяемые при производстве и переработке сельскохозяйственной продукции (кроме применяемых на опасных производственных объектах). Прицеп Транспортное средство, не оборудованное двигателем, приводящим его в движение, и предназначенное для движения в составе самоходной машины. Понятие «прицеп» включает в себя понятия «полуприцеп» и «прицеп-роспуск».

Что нужно регистрировать

По Закону № 297-ФЗ государственный учет самоходных машин и других видов техники обязателен. Она может принадлежать юрлицу, ИП, зарегистрированным в РФ, а также физическому лицу, зарегистрированному по месту жительства или по месту пребывания.

Государственному учету в органе гостехнадзора подлежат самоходные машины и другие виды техники:

на которые оформляются паспорта (в т. ч. электронные);

на которые оформляются паспорта, в т. ч. электронные, и которые в целом или в качестве основных компонентов в виде кузова, рамы или шасси используются для создания другой машины, перегоняются, перевозятся к конечным производителям или вывозятся из РФ;

являющиеся опытными или испытательными образцами, предназначенными для испытаний, связанных с движением по автодорогам общего пользования.

Если самоходные машины и другие виды техники — это товары к продаже юрлицами и ИП, то ставить их на учёт не нужно.

Система учёта

Государственный учет самоходных машин и других видов техники основан на реестрах ФГИС УСМТ. Оператор этой системы — Министерство сельского хозяйства РФ.

ФГИС УСМТ представляет собой совокупность реестров, содержащих информацию о:

зарегистрированных тракторах, самоходных машинах и прицепах к ним;

их техническом состоянии и владельцах;

выданных удостоверениях тракториста-машиниста;

временных удостоверениях на право управления самоходными машинами.

Указанная система учёта содержит следующую информацию:

сведения о государственном учете самоходных машин и прицепов к ним; регистрационные данные самоходных машин и прицепов к ним; сведения о госрегистрации самоходных машин и прицепов к ним; информация о собственниках; сведения о лицах, допущенных к управлению самоходными машинами; выданные удостоверения тракториста-машиниста (тракториста); сведения о техосмотре самоходных машин и прицепов к ним; данные о временных удостоверениях на право управления самоходными машинами.

В обязательном порядке из ФГИС УСМТ можно получить следующие сведения:

о государственной регистрации самоходных машин и прицепов к ним;

техническом осмотре;

собственниках;

лицах, допущенных к управлению самоходными машинами;

выданных удостоверениях тракториста-машиниста (тракториста).

Запрещена эксплуатация самоходных машин и других видов техники, не поставленных на государственный учет.

В ФГИС УСМТ находит отражение следующий состав сведений о самоходных машинах и прицепах к ним:

Похищена. Списана (утилизирована). Дата регистрации. Дата снятия с учета. Тип регистрации (постоянная, временная). Регистрационные действия (дата, причина отказа, причина приостановления, дата отмены приостановления). Запрет на регистрационные действия. Дата наложения (снятия) запрета на регистрационные действия. Арест, дата наложения (снятия) ареста. Сведения о государственном учете самоходных машин и прицепов к ним, отражённые в системе, включают: Код региона, серия, номер государственного регистрационного знака. Серия, номер свидетельства о госрегистрации самоходной машины и других видов техники. Орган гостехнадзора, выдавший регистрационный знак, свидетельство о регистрации, дата выдачи. Ф.И.О. (при наличии), должность инженера-инспектора органа гостехнадзора, выдавшего регистрационный знак, свидетельство о регистрации. Сдано старое (выдано новое). Похищено (утеряно) (регистрационный знак, свидетельство о регистрации). Особые отметки свидетельства о регистрации. Основания выдачи регистрационного знака, свидетельства о государственной регистрации самоходной машины.

Страхование

Постановка на государственный учет самоходных машин и других видов техники невозможна, если владельцы не сделали обязательное страхование своей гражданской ответственности (случаи установлены законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»).

В свою очередь, обязательное страхование гражданской ответственности владельцев самоходных машин и других видов техники возможно только при условии проведения технического осмотра такой техники.

Сроки

Правила государственной регистрации самоходных машин и других видов техники утверждены постановлением Правительства от 21.09.2020 № 1507.

Согласн п. 5, владелец техники обязан изменить регистрационные данные в органах гостехнадзора в течение 10 календарных дней со дня снятия с учета.

Срок рассмотрения заявления о госрегистрации техники/внесении изменений в рег. данные/снятии с учета техники — один рабочий день со дня получения органом гостехнадзора полного комплекта документов (п. 65 Правил № 1507).

На осмотр техники выделено до восьми рабочих дней, а для выдачи документов или направления информации о принятом решении — один рабочий день.

Таким образом, вся процедура занимает максимум 10 рабочих дней.

Материалы, ставшие основанием для госрегистрации, изменения рег. данных и снятия с учета техники, хранятся в органе гостехнадзора 5 лет.

Сама система учета органа гостехнадзора обеспечивает хранение информации о госрегистрации, внесении изменений в рег. данные, снятии с учета в течение 75 лет.

Документы

Для постановки и снятия (прекращения) с учёта нужен действительный паспорт техники — электронный или бумажный.

По желанию заявителя свидетельство о госрегистрации техники в дополнение к электронному документу может быть распечатано на бумажном носителе из системы учета.

Когда снимать с учёта

Владельцы обязаны снять технику с государственного учета в случае (п. 49 Правил № 1507):

прекращение права собственности либо владения техникой на праве хозяйственного ведения или оперативного управления;

списания (утилизации) техники;

вывоза её из РФ (кроме временного вывоза).

Заявление о снятии техники с госучета прежний владелец может подать через Госуслуги и подписать простой или усиленной неквалифицированной электронной подписью.

Техника, на которую судами, следственными, таможенными органами были наложенные запреты или ограничения на совершение регистрационных действий, может быть снята с учета после представления: