ЦБ предложил ввести механизм самозапрета на выдачу кредитов

Что такое механизм самозапрета на выдачу кредитов

Суть предложения ЦБ в том, что человек сможет устанавливать в своей кредитной истории специальный запрет на выдачу займов или кредитов. Это, по мнению Банка России, поможет обезопасить граждан от мошенников — снизить риск использования личных данных, включая копии паспортов, логины, пароли.

Как он будет работать

Гражданин должен будет обратиться в бюро кредитных историй и поставить специальную отметку «запрещаю выдавать мне кредит», говорит руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута:

«Это может быть запрет на выдачу только онлайн-кредита, чтобы не было мошенничества с интернет-займами. Либо полный запрет на выдачу кредита и займа».

То есть ограничения могут быть разные: по виду кредитора (банк или МФО), способу обращения (дистанционно или в офисе), а также на все или отдельные виды кредитов и займов.

Как банки узнают о запрете?

Банки и микрофинансовые организации перед выдачей кредитов и займов должны будут обращаться в бюро кредитных историй и проверять, есть ли ограничения у заемщика.

А если банк все же выдаст кредит на мое имя?

В сообщении Центробанка сказано:

«Если, несмотря на действующий в кредитной истории самозапрет, банк все равно выдаст деньги, он затем не сможет требовать погашения долга».

Можно ли отказаться от самозапрета?

От самозапрета можно отказаться в любой момент, а затем установить заново столько раз, сколько необходимо. Нужно будет обратиться в любое квалифицированное бюро кредитных историй (в том числе через сайт «Госуслуги»), банк или МФО.

«То есть, если заемщик действительно решит сам взять кредит, он сможет снять ограничения и через два дня получить необходимые ему деньги», — говорит Михаил Мамута.

Почему деньги можно будет получить только через два дня?

Действия мошенника направлены на то, чтобы подчинить человека своей воле и ввести его в заблуждение, говорит Михаил Мамута. Разрыв в два дня — период охлаждения, может помочь жертве одуматься, понять, что она идет на поводу у мошенника.

Что говорят эксперты

Предложения Центробанка должны помочь в борьбе с кредитным мошенничеством, говорит Владимир Кузнецов, вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству. Аналогичная мера действует в сфере недвижимости:

«Так, например, граждане имеют право зафиксировать запрет регистрационных действий с недвижимостью без их личного участия. Кроме того, определенное сходство есть и со сделками, где необходимо согласие супруга», — говорит эксперт.

Решение очевидно позитивное для клиентов, не желающих получать кредиты, считает Денис Саляхутдинов, основатель независимой финансово-консалтинговой компании DS Consulting. Но, по мнению эксперта, в остальных случаях существуют риски.

«Если клиент забыл, что устанавливал такую блокировку либо из-за системных ошибок она не была снята, придет отказ по заявке на кредит. Скоринговая система, в свою очередь, настроена таким образом: она видит, что было обращение к БКИ, был отказ, и автоматически снижает балл. Это может привести к отказу в выдаче кредита в будущем».

Ирина Калинина, адвокат, советник эксперта антикоррупционного комитета при президенте РФ, считает, что эта мера не спасет от мошенников.

«Если запреты можно будет снимать и устанавливать на „Госуслугах“, то и мошенники смогут. Такой закон был бы более действенным как обеспечительная мера: когда банки видят, что заемщик неблагонадежный или были неоднократные попытки мошенническим способом взять кредит, они могут обратиться в суд и поставить такой запрет».