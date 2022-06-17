ЦБ предложил ввести механизм самозапрета на выдачу кредитов

Что такое механизм самозапрета на выдачу кредитов
Суть предложения ЦБ в том, что человек сможет устанавливать в своей кредитной истории специальный запрет на выдачу займов или кредитов. Это, по мнению Банка России, поможет обезопасить граждан от мошенников — снизить риск использования личных данных, включая копии паспортов, логины, пароли.
Как он будет работать
Гражданин должен будет обратиться в бюро кредитных историй и поставить специальную отметку «запрещаю выдавать мне кредит», говорит руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута:
То есть ограничения могут быть разные: по виду кредитора (банк или МФО), способу обращения (дистанционно или в офисе), а также на все или отдельные виды кредитов и займов.
Как банки узнают о запрете?
Банки и микрофинансовые организации перед выдачей кредитов и займов должны будут обращаться в бюро кредитных историй и проверять, есть ли ограничения у заемщика.
А если банк все же выдаст кредит на мое имя?
В сообщении Центробанка сказано:
«Если, несмотря на действующий в кредитной истории самозапрет, банк все равно выдаст деньги, он затем не сможет требовать погашения долга».
Можно ли отказаться от самозапрета?
От самозапрета можно отказаться в любой момент, а затем установить заново столько раз, сколько необходимо. Нужно будет обратиться в любое квалифицированное бюро кредитных историй (в том числе через сайт «Госуслуги»), банк или МФО.
Почему деньги можно будет получить только через два дня?
Действия мошенника направлены на то, чтобы подчинить человека своей воле и ввести его в заблуждение, говорит Михаил Мамута. Разрыв в два дня — период охлаждения, может помочь жертве одуматься, понять, что она идет на поводу у мошенника.
Что говорят эксперты
Предложения Центробанка должны помочь в борьбе с кредитным мошенничеством, говорит Владимир Кузнецов, вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству. Аналогичная мера действует в сфере недвижимости:
- «Так, например, граждане имеют право зафиксировать запрет регистрационных действий с недвижимостью без их личного участия. Кроме того, определенное сходство есть и со сделками, где необходимо согласие супруга», — говорит эксперт.
Решение очевидно позитивное для клиентов, не желающих получать кредиты, считает Денис Саляхутдинов, основатель независимой финансово-консалтинговой компании DS Consulting. Но, по мнению эксперта, в остальных случаях существуют риски.
- «Если клиент забыл, что устанавливал такую блокировку либо из-за системных ошибок она не была снята, придет отказ по заявке на кредит. Скоринговая система, в свою очередь, настроена таким образом: она видит, что было обращение к БКИ, был отказ, и автоматически снижает балл. Это может привести к отказу в выдаче кредита в будущем».
Ирина Калинина, адвокат, советник эксперта антикоррупционного комитета при президенте РФ, считает, что эта мера не спасет от мошенников.
«Если запреты можно будет снимать и устанавливать на „Госуслугах“, то и мошенники смогут. Такой закон был бы более действенным как обеспечительная мера: когда банки видят, что заемщик неблагонадежный или были неоднократные попытки мошенническим способом взять кредит, они могут обратиться в суд и поставить такой запрет».