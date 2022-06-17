Как бухгалтеру составить отчетность при переходе на ФСБУ 6/2020

Вопрос

Каким образом, и на какие показатели бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах повлияет альтернативный переход на ФСБУ 6/2020 в 2022 году?

Ответ

В случае применения альтернативного способа перехода на ФСБУ 6/2020 сравнительные показатели, предшествующие отчетному периоду, т. е. 2022 году, не пересчитываются.

При этом по состоянию на 01.01.2022 делаются следующие корректировки:

основные средства, первоначальная стоимость которых менее стоимостного лимита , установленного Организацией в учетной политике, единовременно списываются в корреспонденции с нераспределенной прибылью. В составе МПЗ такие основные средства не отражаются;

, установленного Организацией в учетной политике, единовременно списываются в корреспонденции с нераспределенной прибылью. В составе МПЗ такие основные средства не отражаются; изменение балансовой стоимости основных средств в связи с изменением элементов амортизации (срок полезного использования, ликвидационная стоимость, способ начисления амортизации) отражается в корреспонденции с нераспределенной прибылью.

При составлении бухгалтерской отчетности за 2022 год в Бухгалтерском балансе Организации данные будут отражены следующим образом:

по состоянию на 31.12.2022 — отражены данные с учетом того, что в течение года применялись положения ФСБУ 6/2020;

— отражены данные с учетом того, что в течение года применялись положения ФСБУ 6/2020; по состоянию на 31.12.2021 — входящие данные баланса соответствуют данным баланса за 2021 год, т.е. без учета каких-либо корректировок.

В Отчете о финансовых результатах за 2022 год сравнительные показатели за 2021 год не изменяются, переносятся данные из Отчета о финансовых результатах за 2021 год.

Обоснование

Нормами ФСБУ 6/2020 предусмотрена возможность отражения последствий изменения учетной политики ретроспективным или альтернативным способами (пункты 49 и 50 ФСБУ 6/2020).

Альтернативный способ является более предпочтительным, поскольку не требует пересчета сравнительных показателей за периоды, предшествующие отчетному.

Если Организация будет применять альтернативный способ, то последствия изменения учетной политики в связи с началом применения ФСБУ 6/2020 следует отразить по состоянию на 01.01.2022 года, а не на 31.12.2021 года, поскольку сведения об основных средствах с учетом норм ФСБУ 6/2020 должны быть отражены в отчетности 2022 года.

Отчетность за 2021 год должна быть составлена по «старым» правилам, без учета положений ФСБУ 6/2020.

При этом порядок применения альтернативного способа регламентирован пунктами 49 — 50 ФСБУ 6/2020, согласно которым в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, начиная с которой применяется настоящий Стандарт, допускается не пересчитывать сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному, произведя единовременную корректировку балансовой стоимости основных средств на начало отчетного периода (конец периода, предшествующего отчетному) в соответствии с настоящим пунктом.

Для целей указанной корректировки балансовой стоимостью основных средств считается их первоначальная стоимость (с учетом переоценок), признанная до начала применения настоящего Стандарта в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой, за вычетом накопленной амортизации. При этом накопленная амортизация рассчитывается в соответствии с настоящим Стандартом исходя из указанной первоначальной стоимости, ликвидационной стоимости и соотношения истекшего и оставшегося срока полезного использования, определенного в соответствии с настоящим Стандартом.

Балансовая стоимость объектов, которые в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой учитывались в составе основных средств, но в соответствии с настоящим Стандартом таковыми не являются, списывается в порядке единовременной корректировки на нераспределенную прибыль, за исключением случаев переклассификации таких объектов в другой вид активов.

Изменения балансовой стоимости основных средств в связи с началом применения настоящего Стандарта, которые не связаны с изменениями других статей бухгалтерского баланса, списываются на нераспределенную прибыль.

Из приведенных положений следует, что в случае применения альтернативного способа перехода на ФСБУ 6/2020 сравнительные показатели, предшествующие отчетному периоду, т. е. 2022 году, не пересчитываются.

При этом по состоянию на 01.01.2022 делаются следующие корректировки:

основные средства, первоначальная стоимость которых менее стоимостного лимита, установленного Организацией в учетной политике, единовременно списываются в корреспонденции с нераспределенной прибылью. В составе МПЗ такие основные средства не отражаются; изменение балансовой стоимости основных средств в связи с изменением элементов амортизации (срок полезного использования, ликвидационная стоимость, способ начисления амортизации) отражается в корреспонденции с нераспределенной прибылью.

На основании изложенного, считаем, что в связи с применением альтернативного способа перехода на ФСБУ 6/2020 по состоянию на 01.01.2022 в учете Организации подлежат отражению следующие корректировочные записи:

Дт Кт Наименование хозяйственной операции 84 01 Списана первоначальная стоимость активов, которая менее установленного лимита 02 84 Списана амортизация, начисленная в отношении активов, стоимость которых менее установленного лимита 84 02 доначислена сумма амортизации в связи с пересмотром СПИ и ликвидационной стоимости 02 84 списана сумма амортизации в связи с пересмотром СПИ и ликвидационной стоимости

При составлении бухгалтерской отчетности за 2022 год в Бухгалтерском балансе Организации данные будут отражены следующим образом:

по состоянию на 31.12.2022 — отражены данные с учетом того, что в течение года применялись положения ФСБУ 6/2020;

— отражены данные с учетом того, что в течение года применялись положения ФСБУ 6/2020; по состоянию на 31.12.2021 — входящие данные баланса соответствуют данным баланса за 2021 год, т.е. без учета каких-либо корректировок.

В Отчете о финансовых результатах за 2022 год сравнительные показатели за 2021 год не изменяются, переносятся данные из Отчета о финансовых результатах за 2021 год.

Между тем, отметим, что в Примечании 6 к Отчету о финансовых результатах указано следующее:

«Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк „Чистая прибыль (убыток)“, „Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода“ и „Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода“».

Определение показателя «Совокупный финансовый результат периода» не раскрыто в бухгалтерском законодательстве.

Согласно пункту 7.1 ПБУ 1/2008 в случае если по конкретному вопросу ведения бухгалтерского учета в федеральных стандартах бухгалтерского учета не установлены способы ведения бухгалтерского учета, то организация разрабатывает соответствующий способ исходя из требований, установленных законодательством РФ о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами.

При этом организация, основываясь на допущениях и требованиях, приведенных в пунктах 5 и 6 настоящего Положения, использует последовательно следующие документы:

международные стандарты финансовой отчетности; положения федеральных и (или) отраслевых стандартов бухгалтерского учета по аналогичным и (или) связанным вопросам; рекомендации в области бухгалтерского учета.

Таким образом, в данном случае нужно обратиться к определениям в МСФО.

В пункте 7 МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» указано, что общий совокупный доход — изменение в собственном капитале, возникшее в отчетном периоде в результате операций и других событий, отличное от тех изменений, которые возникли вследствие операций с собственниками, действующими в этом качестве.

Общий совокупный доход включает в себя все компоненты «прибыли или убытка» и «прочего совокупного дохода».

Таким образом, сумма строк «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» Отчета о финансовых результатах соответствует показателю МСФО — «Прочий совокупный доход».

На основании изложенного, считаем, что по строке «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» Отчета о финансовых результатах подлежит отражению информация, связанная с изменением собственного капитала Организации в текущем периоде в результате проведения операций или других событий, не связанных с проведением операций с собственниками.

В рассматриваемом нами случае изменение нераспределенной прибыли на 01.01.2022 произошло в связи с переходом на ФСБУ 6/2022.

Следовательно, по строке «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» Отчета о финансовых результатах Организации следует отразить изменение нераспределенной прибыли в связи с переходом на ФСБУ 6/2020.

Кроме того, в связи с тем, что вносимые изменения могут привести к корректировке отложенных налоговых активов или обязательств, то Организации также необходимо будет отразить соответствующую информацию в строке «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода» Отчета о финансовых результатах.