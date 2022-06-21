Кредитование

ЦБ резко снижает ключевую ставку. Но банки не готовы радовать россиян дешевыми кредитами

Мой подписчик поделился своей историей и попросил пояснить ситуацию. Я подумала и решила, что информация по этому поводу может быть интересна и другим читателям.

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Молодой человек собирается взять потребительский кредит на ремонт. В мае был первый пробный заход — подписчик подал заявки на кредит в три банка, но условия не устроили. Минимальная ставка по решению банка была 16% и с самой дорогой страховкой среди всех трех банков. Другие два банка готовы были выдать кредит под 18-20%. При этом тогда в мае ключевая ставка ЦБ была равна 14%.

Сейчас ставка ЦБ — уже 9,5%, то есть меньше на 4,5 процентных пункта. При этом молодой человек подал заявки уже в два банка из изначальных трех, а ставку они предложили один 15% и второй — 16,5%.

Ключевая ставка ЦБ отражает, под какой процент Центробанк готов банкам давать деньги взаймы. Соответственно, когда ключевая ставка снижается, снижаются ставки по кредитам физлиц, но и ставки по вкладам тоже падают.

Ставки по вкладам действительно стали гораздо менее выгодными, а вот ставки по кредитам сократились меньше, чем ключевая ставка ЦБ.

Почему ставки по кредитам снижаются медленнее, чем ставка ЦБ?

Сразу оговорюсь: по автокредитам и ипотеке ставки снижаются более интенсивно. Для банка этот продукт безопаснее: есть залог, который можно продать в случае дефолта заемщика, то есть невозможности платить.

А еще по ипотеке у нас действует несколько госпрограмм, когда государство субсидирует банку ставку.

А вот ставки по потребкредитам и кредитным картам с долгом не в грейс-период снижаются медленно, поскольку банки ориентируются не только на %, под который они сами заняли деньги. В ставку вложены еще и риски.

Условно говоря, качественный заемщик переплачивает за того парня, у которого трудности с погашением. Банк выдал кредит 10 людям, 9 платят, один — не платит. Если долг безнадежный, то банк со временем спишет этот кредит или за копейки продаст коллекторам. Он потеряет бОльшую часть денег. Но другие-то 9 заемщиков платят вовремя и приносят доход за счет ставки по кредиту.

Сейчас у нас высокие риски. Даже официальные прогнозы предусматривают падение ВВП. А еще могут быть рост безработицы и снижение реальных доходов населения.

Все это увеличивает шансы на то, что не все заемщики смогут погашать долг или же просто вносить эти суммы вовремя и в полном объеме.

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