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Счета-фактуры

Счет-фактура при УСН: когда есть обязанность её оформлять

Компании и ИП на УСН не являются налогоплательщиками НДС, однако в некоторых случаях обязаны выставлять счета-фактуры. Разберемся, когда это нужно делать.

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Чаще всего упрощенцы выставляют счета-фактуры добровольно. На это идут из-за желания угодить покупателю или клиенту, которого не устраивает просто снижение цены. Многие крупные покупатели хотят видеть документы и счет-фактуру с НДС и по-другому работать отказываются.

Но в некоторых случаях есть обязанность оформлять счет-фактуру. Самый распространенный случай — налоговое агентство.

Аренда государственного имущества

Если вы арендуете государственно или муниципальное имущество, вы должны перечислять НДС с арендной платы. И не важно, указан в договоре НДС или нет. Но следует иметь ввиду, что налоговое агентство есть только в том случае, если арендодатель само государство. Если же в аренду имущество сдает бюджетное учреждение, то оно само платит налог, и вы налоговым агентом не являетесь. Так же не будет налогового агентства в случае аренды имущества у казенных учреждений, в силу того, что казенные предприятия не являются налогоплательщиками НДС

При расчете НДС налоговому агенту надо внимательно изучить договор аренды. Если стоимость аренды включает в себя НДС, то арендная плата уплачивается за минусом НДС, рассчитанного по ставке 20/120.

Если же в договоре указана стоимость без учета НДС или вообще про НДС не упомянуто, то налог придется начислить сверху стоимости аренды и таким образом арендная плата для арендатора по сути увеличится на 20%.

При исчислении сумм налога налоговый агент должен составить счет-фактуру. Срок для составления Налоговым кодексом не установлен, однако ФНС рекомендует применять норму, устанавливающую срок выставления счетов-фактур налогоплательщиками НДС — 5 календарных дней.

Счет-фактура в одном экземпляре составляется в соответствии с Правилами заполнения, утвержденными Постановлением Правительства от 26.12.2011 № 1137, при этом продавцом является арендодатель, указанный в договоре аренды, а подписывает счет-фактуру налоговый агент. Составленный счет-фактура указывается в книге продаж в том периоде, в котором возникла обязанность удержать НДС.

Уплата НДС в бюджет производится по окончании квартала, равными долями не позднее 25-го числа каждого из трех месяцев, следующих за истекшим кварталом. Обратите внимание, что в платежном поручении (или ином платежном документе) должен быть указан статус плательщика 02 (налоговый агент). Это касается и организаций, и индивидуальных предпринимателей.

Уплаченный в бюджет НДС является расходом при УСН 15%/

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Счета-фактуры

Счет-фактура при УСН: когда есть обязанность её оформлять

Компании и ИП на УСН не являются налогоплательщиками НДС, однако в некоторых случаях обязаны выставлять счета-фактуры. Разберемся, когда это нужно делать.

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