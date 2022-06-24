Как получить субсидию за прием на работу безработных в 2022 году

Содействие занятости

В рамках антикризисных мер государство поддерживает работодателей при трудоустройстве безработных граждан. Субсидии предоставляются для частичной компенсации затрат на выплату им зарплаты и иных затрат. Список лиц, при трудоустройстве которых работодатель может рассчитывать на поддержку, существенно расширен в 2022 году.

Занятость населения дополнительно стимулируется межбюджетными трансфертами для финансирования затрат работодателей на частичную оплату труда безработных, ставших на учет в службе занятости и участвующих в выполнении общественных работ, а также при организации временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольнения.

В Москве для трудоустройства работников иностранных компаний, которые приостановили свою деятельность или планируют сокращение сотрудников, открыт кадровый центр (флагманский центр «Моя работа»).

За счет бюджетных средств организовано профобучение и дополнительное профобразование зарегистрированных в службе занятости безработных граждан и работников, находящихся под риском увольнения.

Программа субсидий

Первоначально программа поддержки занятости предполагала субсидировать наем безработных и выпускников 2020 года. В этом году программа была расширена, охватив ряд категорий граждан в возрасте до 30 лет (выпускники колледжей и вузов без опыта работы, молодые люди без среднего профессионального или высшего образования, инвалиды, дети-сироты, родители несовершеннолетних детей).

С 14 июня 2022 года список лиц, при трудоустройстве которых работодатели могут рассчитывать на господдержку в рамках программы субсидирования найма, снова расширили (постановление Правительства от 04.06.2022 № 1021).

Субсидию предусмотрели для работодателей при приеме на работу граждан, которых уволили в 2022 году, например, при сокращении штата или ликвидации организации.

Программа касается и находящихся под риском увольнения сотрудников, которых перевели в 2022 году к другому работодателю, если предыдущий наниматель ввел неполный рабочий день, объявил простой, предоставил отпуск без сохранения зарплаты. При этом организации, которые переводят между собой сотрудников, не должны быть дочерними или зависимыми по отношению друг к другу обществами.

Размер субсидии

Программа по трудоустройству граждан не предполагает покрытия всех расходов работодателя. Субсидия дается лишь для частичной компенсации затрат на выплату зарплаты работникам и иные расходы.

Размер субсидии определяется индивидуально для каждого получателя следующим образом:

Сумма субсидии = (МРОТ х районный коэффициент + страховые взносы и взносы на травматизм) х количество трудоустроенных безработных.

Выплата производится в три этапа:

По окончании первого месяца работы нового работника из числа определенной категории лиц. По истечении трех месяцев работы. По истечении шести месяцев работы.

При определении суммы субсидии учитывается фактически начисленная сумма страховых взносов по трудоустроенному работнику. То есть если работодатель начисляет взносы по пониженным тарифам, то эта именно эта сумма и будет участвовать в расчете.

Пример расчета субсидии

Организация платит страховые взносы по общему тарифу 30 процентов, взносы на травматизм по тарифу 0,2 процента, районные коэффициенты отсутствуют. На работу через центр занятости трудоустроен один безработный в июне. МРОТ с 1 июня 2022 года равен 15 279 рублям.

Первая выплата: 19 893 руб. 26 коп. (15 279 руб. + 15 279 руб. x 30 % + 15 279 руб. x 0,2 %).

Общая сумма субсидии за 6 месяцев работы: 59 679 руб. 77 коп. (19 893 руб. 26 коп. x 3).

Налогообложение субсидии

Сумма субсидии, полученная из ФСС при трудоустройстве особых категорий лиц, учитывается при исчислении налога на прибыль, налога при УСН, НДФЛ у ИП на общем режиме в составе внереализационных доходах, а оплаченные за счет нее затраты (зарплата трудоустроенных безработных и взносы с нее) — в расходах.

С начисленной зарплаты трудоустроенным работникам из особой категории за счет субсидии исчисляется, удерживается и перечисляется НДФЛ в общем порядке.

Выплаты за счет субсидии также облагаются страховыми взносами и взносами на травматизм на общих основаниях.

Трудоустройство безработного

Господдержка работодателя при приеме на работу безработного гражданина будет функционировать при соблюдении следующих условий:

Безработный стоит на учете с 1 августа 2021 года и направлен к работодателю именно службой занятости.

На дату заключения трудового договора соискатель не зарегистрирован в качестве ИП или самозанятого.

Работодатель принимает работника на полный рабочий день.

Зарплата по трудовому договору не ниже МРОТ.

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Как получить субсидию

Требования к работодателю

Господдержка предусмотрена только для тех работодателей, которые отвечают установленным критериям:

1. Организация или ИП зарегистрированы до 01.01.2021.

2. На дату подачи заявления на субсидию у работодателя отсутствуют:

задолженность по налогам и страховым взносам, пеням, штрафам;

просроченная задолженность по субсидиям и бюджетным инвестициям;

долги по выплате зарплаты.

3. Работодатель не оформлял льготный кредит на возобновление деятельности в рамках Постановления Правительства от 27.02.2021 № 279, не получал из бюджета другие средства для трудоустройства безработных граждан.

4. Организация не находится в процессе реорганизации (за исключением присоединения к ней другой компании), ликвидации, банкротства, приостановления деятельности. ИП-работодатель не начинал процедуру прекращения деятельности.

5. Руководитель и главбух организации не относятся к категории дисквалифицированных должностных лиц.

6. Доля иностранных организаций из офшорных зон не превышает 50 процентов в уставном капитале организации.

При соблюдении всех условий работодателя включают в реестр получателей субсидии ФСС и он имеет право на получение субсидии при трудоустройстве определенных категорий лиц.

Условия возврата субсидии

Поскольку предоставляемая ФСС субсидия носит целевой характер, потратить ее можно только на конкретные цели:

выплату зарплаты трудоустроенным работникам из особой категории лиц;

организацию рабочего места;

компенсацию затрат на наставничество или другие потребности компании.

При нецелевом использовании средств сумму полученной субсидии придется вернуть в бюджет.

Кроме того, при получении трудоустроенным безработным пособия по временной нетрудоспособности из ФСС в течение шести месяцев с момента приема на работу в фонд должна быть возвращена часть субсидии, приходящаяся на выплату пособия по болезни. Требование о возврате части субсидии будет направлено работодателю органом ФСС и должно быть исполнено в течение 10 рабочих дней со дня его получения.

Также работодателю придется вернуть субсидию при несоблюдении условия о сохранении численности трудоустроенных работников из особой категории лиц. При оценке результата предоставления субсидии не учитываются работники, уволенные по собственному желанию.

Как подать заявление

Чтобы получить господдержку, работодателю нужно обратиться в центр занятости для подбора специалистов по открытой вакансии. Сделать это можно дистанционно через личный кабинет на портале «Работа России». В службу занятости направляется заявление по установленному формату на подбор работника и перечень свободных рабочих мест и вакантных должностей работодателя.

После официального трудоустройства служба занятости направляет в ФСС сведения о трудоустроенных безработных гражданах и принявших их на работу организациях и ИП. Не ранее чем через месяц работы трудоустроенного безработного работодатель направляет в ФСС заявление на получение субсидии. Сделать это также можно дистанционно — через систему «Соцстрах».

В заявлении, помимо данных о работодателе и каждом трудоустроенном безработном, нужно указать банковские реквизиты счета, на который будет получена субсидия. Работодатель также указывает в заявлении сумму заработной платы, районный коэффициент и сумму взносов по каждому трудоустроенному работнику из особой категории лиц.

Для контроля предоставленных сведений ФСС использует в порядке межведомственного обмена данные пенсионного фонда и ФНС по сданной работодателями отчетности. После проверки заявления соцстрах перечисляет работодателю первую часть субсидии, если в проверке не были обнаружены ошибки и (или) недостоверные сведения. Повторно подавать заявление для выплаты второй и третей части субсидии не требуется.

Помимо этого, ФСС имеет право запросить у работодателя документы, которые подтверждают соблюдение условий для выдачи субсидии. Например, справку из ИФНС об отсутствии задолженности перед бюджетом. Причем запросить документы или сведения ФСС может как перед выдачей субсидии, так и после.

Выплата производится в течение 10 рабочих дней со дня получения от работодателя заявления о выдаче субсидии. Если хотя бы одно условие для получения субсидии не выполняется, то также в 10-дневный срок фонд соцстраха направляет работодателю в личный кабинет на сайте ФСС сообщение об отказе в предоставлении субсидии.