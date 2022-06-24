Как малому и среднему бизнесу получить полноценную бухгалтерию уровня крупных корпораций за 10 тысяч рублей в месяц

Меня зовут Александр Лыков. Вот уже 8 лет я тщательно изучаю учетные процессы и занимаюсь внедрением новых технологий в области бухгалтерского и налогового учета.

В 2014 году я с партнером основал первый в России (и в мире) бухгалтерский аутсорс-конвейер «Мако.Эксперт», который исправно трудится по сей день, постоянно наращивая «обороты». На данный момент мы обслуживаем более 500 компаний, 70% из которых платят за полноценное «под ключ» бухгалтерское сопровождение меньше 10 000 рублей в месяц.

Столь обширная клиентская база, слаженность нашей команды, эффективное распределение узкоквалифицированных специалистов — все это позволяет не только поддерживать непрерывность и темп бизнес-процесса, но и дает нам возможность удерживать цены на уровне 2014 года. И, конечно, самое главное – постоянно развивать сильную разностороннюю экспертизу.

Наша конвейерная бухгалтерия — это четкое распределение обязанностей и постоянный контроль качества работы. Каждый наш сотрудник работает в пределах своей узкой специализации: расчет заработной платы или кадровое делопроизводство, расчет УСН или НДС, валютный контроль или агентская деятельность. «МАКО.Эксперт» — команда узконаправленных специалистов, работающая как единый слаженный механизм по методу конвейера Генри Форда. Как итог — снижение влияния человеческого фактора практически до нуля.

Вы уже задались вопросом, зачем я здесь, на бухгалтерском ресурсе, говорю об аутсорс-бухгалтерии? Я не пытаюсь доказать, что с легкостью заменю своим конвейером вас на ваших рабочих местах. Я предлагаю оптимизировать учетные процессы — упростить их как для главного бухгалтера, так и для руководителя или собственника бизнеса. И не только упростить, но и вывести на качественно другой уровень.

Допустим, вы — главный и единственный бухгалтер небольшого предприятия. Но не настолько небольшого, чтобы не чувствовать постоянную потребность в помощнике. Если у вас его еще нет, то теперь и не будет довольно долго. Кризис, знаете ли… А бухгалтер обходится собственнику бизнеса в немалую сумму: заработная плата, налоги, затраты на создание и содержание рабочего места и т. д., и т. п. Всего 80-90 тыс. руб. в месяц или более миллиона в год. Для малого предприятия — ощутимая нагрузка. А «МАКО.Эксперт» вполне может стать вашим вторым бухгалтером (и третьим, и четвертым… — закроет любую вашу потребность в квалифицированных сотрудниках) всего за 2 000… 5 000… 10 000 руб. в месяц – в зависимости от перечня того, что вы делегируете нам. Почувствуйте разницу!

Или, допустим, вы — главный бухгалтер достаточно крупного бизнеса, и у вас в подчинении несколько сотрудников. Значит вы, как никто другой, знаете, насколько важно сейчас максимально снизить затраты без потери качества работ на любом из участков вашего предприятия. И вы можете сделать это именно на вашем участке — в бухгалтерии. Да, придется расстаться с некоторыми своими сотрудниками! Но вместо них вы получите в свое распоряжение структурированную бухгалтерию уровня крупных корпораций! Головной боли меньше, а результат лучше!

Да, мы не изобретали велосипед! Наша структура ровно такая же, как у любого из гигантов промышленности и транснациональных корпораций. Отдел труда и заработной платы, Материальный отдел, Финансовый, Расчетный и т. д. Это отлаженный механизм, который работает четко, быстро и качественно. Причем, совсем недорого — точно дешевле, чем содержание дополнительно принятых в штат сотрудников. И, кстати, ошибки вашей новой бухгалтерии в лице «МАКО.Эксперт» уже не будут стоить денег собственнику бизнеса, а вам не придется краснеть «на ковре» у директора!

Дело в том, что мы свою ответственность на случай крупных ошибок застраховали на 5 млн руб. И если кто-то на нашем конвейере ошибется и подведет вас под штрафные санкции (что происходит крайне редко, риск ошибки, по статистике, — всего 0,2%), ваши убытки покроет страховая компания. Ни одна другая аутсорсинговая бухгалтерия не возмещает штрафы своих клиентов, даже если виноваты ее сотрудники. Если вы когда-либо раньше задавались вопросом, а не отдать ли какую-то часть бухгалтерии на аутсорс, и читали типовые договоры, то знаете, что они не предусматривают материальной ответственности аутсорсера перед клиентом. Если же вы не думали до сих пор о таком способе оптимизации учетных процессов, самое время подумать — новые времена требуют нестандартных решений.

Итак, на полный или частичный аутсорс в «МАКО.Эксперт» можно отдать:

Бухгалтерский учет. Отчетность и восстановление документов за предыдущие отчетные периоды.

Налоговый учет. Возмещение НДС. Возврат переплат. А также оптимизацию налогов законными способами — у нас есть опыт легальной отсрочки платежей в размере 3 млн руб. в бюджет (ссылка на статью: https://vc.ru/finance/264667-kak-legalno-otsrochit-vyplatu-nalogov-layfhak-dlya-biznesa). Общение с налоговой и представление ваших интересов в ФНС и других фондах.

Взаимодествие с банками. Восстановление учета и подготовку документации для получения кредитов, гарантий, лизинга.

Кадровое делопроизводство.

Складской учет.

Создание, восстановление, настройку IT-архитектуры под полноценное ведение финансового учета.

Мы восстанавливаем практически полностью утраченную бухгалтерию. Заменяем целые отделы, тем самым сокращая затраты на персонал. Ведем качественный документооборот, который способствует одобрению кредитных продуктов для бизнеса.

Суммарный объем кредитов, полученных клиентами МАКО.Эксперт, уже перевалил за миллиард рублей! У нас работает специальный департамент, который подготовит все документы, необходимые для получения займа в банке. А также, благодаря многолетнему и разнообразному опыту, успешно решаем нестандартные задачи, которых стало очень много в наше непростое время.

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