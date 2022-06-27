ГК РФ

Как пользоваться чужим участком, если на нем собственность

Федеральный закон от 21.12.2021 № 430-ФЗ с 1 марта 2023 года внесет важные новшества и изменения в первую часть Гражданского кодекса России. В том числе он урегулирует ст. 287.3 ГК пользование чужим земельным участком для собственника здания или сооружения, которые на нём расположены.

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Закон или договор

Статьёй 287.3 ГК (вступит в действие с 01.03.2023) установлено, что собственник здания или сооружения на земельном участке другого лица пользуется им на условиях и в объеме, которые предусмотрены законом или договором с собственником участка.

Если же собственник здания или сооружения не имеет права пользования этим участком по закону или договору, он может пользоваться им в объеме, необходимом для доступа к своему объекту по правила ст. 271 ГК.

Причём переход права собственности на земельный участок не является основанием прекращения или изменения принадлежащего собственнику недвижимости права пользования этим участком.

Если здания/сооружения не стало

Случайная гибель здания или сооружения на чужом участке – когда полностью перестали существовать – по общему правилу не влекут прекращения указанных прав собственника этих объектов на участок. Но иное может быть предусмотрено законом или договором.

И собственник имеет право на восстановление своей недвижимости в определяемом законом порядке. На это дано пять лет.

Если же собственник не приступил к восстановлению здания или сооружения в течение пяти лет с момента их случайной гибели, его право на участок прекращается, если иное не предусмотрено законом или договором.

Право на снос

Собственник здания или сооружения на чужом участке имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться ими по своему усмотрению.

В том числе снести их, если это:

  • не противоречит условиям пользования данным участком, установленным законом или договором;
  • не нарушает прав собственника участка или его иного законного владельца.

Особенность госземель

Здание или сооружение может располагаться на земельном участке государственной или муниципальной собственности. Тогда их собственник вправе требовать передачи ему участка, необходимого для их использования:

  • в собственность;
  • во временное владение и пользование;
  • только во временное пользование.

Случаи и порядок предусмотрены только законом.

Если в собственности помещение/машино-место

Пункт 1 ст. 287.6 ГК (вступит в действие с 01.03.2023) устанавливает, что собственники помещений, машино-мест в здании или сооружении пользуются земельным участком в соответствии с правилами ст. 287.3 ГК (вступит в действие с 01.03.2023).

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ГК РФ

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