Что меняется в правилах постоянной и временной регистрации по месту жительства с июля 2022 года

На данный момент эти Правила — ключевой документ, который регулирует порядок оформления постоянной регистрации по месту жительства и временной, по месту пребывания.

В прошлом году правительство внесло в них ряд поправок (постановление от 17.05.2021 № 744). Разберем основные изменения.

Регистрировать будут по принципу экстерриториальности

Подать документы на постоянную или временную регистрацию можно будет в любое профильное территориальное отделение МВД (по своему выбору) в пределах того муниципального района или городского округа, где находится жилое помещение.

А в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — в любое отделение, расположенное на территории этих городов.

Сокращаются сроки постановки на регистрационный учет

Паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства должны будут выдать уже на следующий рабочий день после того, как поступит заявление гражданина со всеми необходимыми документами (паспорт, документ о праве собственности на жилье или согласие собственника, договор о найме жилья и прочие основания для вселения в жилое помещение).

До внесения поправок на регистрацию отводился 3-дневный срок.

Если при подаче заявления на временную или постоянную регистрацию гражданин не предоставит документ, подтверждающий его право пользования жилым помещением, МВД направит соответствующий запрос в Росреестр или другой компетентный орган.

Но при этом регистрацию должны оформить в течение шести рабочих дней со дня подачи гражданином заявления (раньше этот срок составлял восемь рабочих дней).

Для МФЦ и управляющих организаций, которые принимают от граждан документы на постановку и снятие с регучета, сократили срок на передачу этих документов в орган МВД: теперь они должны будут сделать это не позднее следующего рабочего дня после того, как гражданин к ним обратился (до этого они могли ждать до трех дней).

Уточняются правила регистрации несовершеннолетних

Во-первых, в правилах (п. 18) появляется дополнительная фраза о том, что регистрация несовершеннолетних детей по месту жительства их родителей и иных законных представителей проводится независимо от согласия собственника или нанимателя жилого помещения.

Эта норма упоминалась и ранее, но теперь она сформулирована более четко. При этом поправки не предусматривают какого-то срока для уведомления собственника жилого помещения, куда на регистрационный учет был поставлен несовершеннолетний ребенок.

Поэтому собственнику придется отслеживать это самостоятельно — ведь изменение числа жильцов в его квартире или доме может повлиять на его льготы по оплате коммунальных услуг, если он их получает.

Во-вторых, оформить временную или постоянную регистрацию ребенку младше 14 лет по месту жительства его родителя или иного законного представителя можно будет через портал «Госуслуги».

Если к заявлению не приложено свидетельство о рождении ребенка или установлении опеки над ним, МВД само запросит в органах ЗАГС соответствующую информацию. Срок регистрации при этом не может превышать шести рабочих дней.

Если же все документы будут представлены сразу же при обращении, регистрацию оформят уже на следующий рабочий день.

Свидетельство о постоянной или временной регистрации ребенка будет выдаваться либо на руки его законному представителю, либо путем почтового отправления, либо в форме электронного документа, который направят в Личный кабинет портала «Госуслуги».