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Обзоры для бухгалтера

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в июне 2022

Мы подготовили для вас обзор разъяснений фискалов, которые были опубликованы в июне. Все кратко, четко, по делу.

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НДФЛ

Реквизиты письма

Суть разъяснений

Письмо Минфина от 21.04.2022 № 03-04-06/35855

Ежегодно до 1 февраля банки передают в ИФНС информацию о процентах по вкладам, чтобы налоговики начислили НДФЛ. Счета ИП — не исключение

Письмо Минфина от 19.05.2022 № 03-04-05/46105

Минфин рассказал, как считать детей для льготы по НДФЛ при продаже квартиры

Письмо Минфина от 19.05.2022 № 03-04-05/46103

С выплаты по решению суда не надо удерживать НДФЛ. Надо сообщить в ИФНС

Письмо Минфина от 20.05.2022 № 03-04-05/46927

Семья с 2 детьми может продать свою старую квартиру без НДФЛ, если купить новое жилье. Не имеет значения, будут в новом жилье у детей своя доля или нет

Письмо Минфина от 20.05.2022 № 03-04-06/46939

Дивиденды свыше 5 млн рублей облагаются НДФЛ 15%

Письмо Минфина от 03.06.2022 № 03-04-06/52502

НДФЛ с процентов по вкладам отменили, но налоговики по-прежнему интересуются доходами людей

Письмо Минфина от 29.04.2022 № 03-04-05/40093

Если до конца года работник — гражданин ЕАЭС не приобрел статус резидента РФ, то НДФЛ нужно пересчитать по ставке 30%

Письмо УФНС по г. Москве от 10.06.2022 № 20-21/068317@

Пенсионер может получить имущественный вычет за периоды ранее покупки квартиры

Письмо Минфина от 25.05.2022 № 03-04-05/48690

Доходы от Пушкинской карты не облагаются НДФЛ

Письмо ФНС от 16.06.2022 № БС-3-11/6276@

Чтобы вернуть НДФЛ по расходам на лекарства, нужны чеки из аптеки и рецепт от врача

Письмо Минфина от 07.06.2022 № 03-04-05/53627

В 2021 и 2022 годах с процентов по вкладам не платят НДФЛ. Эта норма действует только для вкладов. Если компания выплачивает физлицу проценты по займу, НДФЛ нужно платить

Письмо Минфина от 08.06.2022 № 03-04-05/54380

Право на имущественный вычет по НДФЛ на дом, расположенный на садовом участке, зависит от того, как он числится в ЕГРН — с видом «жилой» или «нежилой»

Письмо Минфина от 10.06.2022 № 03-04-05/55417

Минфин обещает имущественный вычет в упрощенном порядке. Но полноценно система не работает

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