Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в июне 2022

НДФЛ
Реквизиты письма
Суть разъяснений
Письмо Минфина от 21.04.2022 № 03-04-06/35855
Ежегодно до 1 февраля банки передают в ИФНС информацию о процентах по вкладам, чтобы налоговики начислили НДФЛ. Счета ИП — не исключение
Письмо Минфина от 19.05.2022 № 03-04-05/46105
Минфин рассказал, как считать детей для льготы по НДФЛ при продаже квартиры
Письмо Минфина от 19.05.2022 № 03-04-05/46103
С выплаты по решению суда не надо удерживать НДФЛ. Надо сообщить в ИФНС
Письмо Минфина от 20.05.2022 № 03-04-05/46927
Семья с 2 детьми может продать свою старую квартиру без НДФЛ, если купить новое жилье. Не имеет значения, будут в новом жилье у детей своя доля или нет
Письмо Минфина от 20.05.2022 № 03-04-06/46939
Дивиденды свыше 5 млн рублей облагаются НДФЛ 15%
Письмо Минфина от 03.06.2022 № 03-04-06/52502
НДФЛ с процентов по вкладам отменили, но налоговики по-прежнему интересуются доходами людей
Письмо Минфина от 29.04.2022 № 03-04-05/40093
Если до конца года работник — гражданин ЕАЭС не приобрел статус резидента РФ, то НДФЛ нужно пересчитать по ставке 30%
Письмо УФНС по г. Москве от 10.06.2022 № 20-21/068317@
Пенсионер может получить имущественный вычет за периоды ранее покупки квартиры
Письмо Минфина от 25.05.2022 № 03-04-05/48690
Доходы от Пушкинской карты не облагаются НДФЛ
Письмо ФНС от 16.06.2022 № БС-3-11/6276@
Чтобы вернуть НДФЛ по расходам на лекарства, нужны чеки из аптеки и рецепт от врача
Письмо Минфина от 07.06.2022 № 03-04-05/53627
В 2021 и 2022 годах с процентов по вкладам не платят НДФЛ. Эта норма действует только для вкладов. Если компания выплачивает физлицу проценты по займу, НДФЛ нужно платить
Письмо Минфина от 08.06.2022 № 03-04-05/54380
Право на имущественный вычет по НДФЛ на дом, расположенный на садовом участке, зависит от того, как он числится в ЕГРН — с видом «жилой» или «нежилой»
Письмо Минфина от 10.06.2022 № 03-04-05/55417
Минфин обещает имущественный вычет в упрощенном порядке. Но полноценно система не работает
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