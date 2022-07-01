Почему сейчас так трудно получить кредит в банке?

Прежде чем выдать кредит, банки тщательно взвешивают свои риски. Причем оценивают не только платежеспособность и надежность каждого заемщика по отдельности, но и экономическую ситуацию в целом.

Например, в 2022 году после введения санкций у многих предприятий возникли проблемы с производством, поставками и реализацией продукции. Из-за этого они могут сокращать работников или снижать им зарплату. И, как следствие, если у этих сотрудников есть кредиты, им станет сложно вносить платежи.

Поэтому сейчас банки действительно строже подходят к выбору заемщиков и реже одобряют заявки. А проценты по кредитам оказываются намного выше, чем по депозитам. Ведь банки фактически занимают деньги у вкладчиков, чтобы выдать их в виде кредитов заемщикам.

И разница ставок — это по сути плата за риск, который берет на себя банк. Ведь даже дисциплинированный заемщик может перестать выплачивать долг из-за непредвиденных финансовых проблем.

При этом с вкладчиками банк все равно будет обязан рассчитаться в установленный срок.

Хотя в кризисные времена получить кредит действительно сложнее, причины отказов у банков всегда одинаковы. Расскажем о них.

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