Почему сейчас так трудно получить кредит в банке?

Прежде чем выдать кредит, банки тщательно взвешивают свои риски. Причем оценивают не только платежеспособность и надежность каждого заемщика по отдельности, но и экономическую ситуацию в целом.
Например, в 2022 году после введения санкций у многих предприятий возникли проблемы с производством, поставками и реализацией продукции. Из-за этого они могут сокращать работников или снижать им зарплату. И, как следствие, если у этих сотрудников есть кредиты, им станет сложно вносить платежи.
Поэтому сейчас банки действительно строже подходят к выбору заемщиков и реже одобряют заявки. А проценты по кредитам оказываются намного выше, чем по депозитам. Ведь банки фактически занимают деньги у вкладчиков, чтобы выдать их в виде кредитов заемщикам.
И разница ставок — это по сути плата за риск, который берет на себя банк. Ведь даже дисциплинированный заемщик может перестать выплачивать долг из-за непредвиденных финансовых проблем.
При этом с вкладчиками банк все равно будет обязан рассчитаться в установленный срок.
Хотя в кризисные времена получить кредит действительно сложнее, причины отказов у банков всегда одинаковы. Расскажем о них.
Ближайшие бесплатные вебинары от «Клерка» про: налоги, проверки, фсбу, изменения в учете, право, ндс, отчетность, кадры!
Топовые спикеры «Клерка» постоянно моняторят изменения и уже съели собаку в бухгалтерии и кадрах, поэтому им есть, что рассказать.
Переходите по ссылке и получайте знания, которые реально пригодятся в практике.
Плохая кредитная история
Если у вас есть незакрытые просрочки по другим кредитам и займам, банк вряд ли одобрит вам ссуду. Ему ясно, что вы не справляетесь с долгами, а значит, вряд ли сможете и по новому кредиту рассчитываться вовремя.
Даже когда задержки платежей остались в далеком прошлом, для банка это плохой знак. Возможно, вы недостаточно хорошо планируете свой бюджет, чтобы вовремя рассчитываться по своим обязательствам. Обычно банки смотрят на платежную дисциплину за последние год-два. Но в кризисные времена могут взглянуть и на более давние долги.
Банки могут изучить, как вы выполняете и другие обязательства: нет ли у вас долгов по налогам, ЖКХ, алиментам. Даже если по кредитам вы делаете взносы вовремя, но задерживаете другие платежи, в глазах банка вы становитесь ненадежным заемщиком, и велика вероятность, что вам откажут.
Высокая долговая нагрузка
Для банка важно, какую часть ежемесячного дохода вы тратите на выплаты по долгам. В идеале расходы на обслуживание кредитов и займов (включая тот, который вы надеетесь получить) не должны превышать трети вашего заработка. Тогда даже в случае небольших финансовых трудностей вы, скорее всего, сможете продолжать делать взносы вовремя.
Когда долговая нагрузка составляет половину вашего бюджета, в случае временных проблем, например потери работы, вам будет трудно соблюдать график платежей.
А уж если кредиты съедают больше 80% ваших доходов, малейшая задержка зарплаты выбьет вас из колеи. И вы почти наверняка допустите просрочку. Вряд ли банк рискнет одолжить вам деньги.
Нестабильный или неподтвержденный доход
Кредитору нужно быть уверенным, что ваш источник дохода не исчезнет. Как правило, банки отказывают людям, которые сменили работу меньше полугода назад или не могут подтвердить стабильную зарплату справкой 2-НДФЛ.
В более спокойные времена кредиторов могло устроить и другое подтверждение дохода, например, выписка из банка о регулярных поступлениях на счет. Но когда экономическая ситуация сложная и труднопредсказуемая, банки предпочитают не рисковать.
Даже когда у вас все в порядке с платежной дисциплиной, долговая нагрузка невелика, большой стаж и регулярная зарплата, будьте готовы к тому, что банк выдаст вам кредит — но меньше, чем вы просите. Или предложит увеличить срок выплат, чтобы уменьшить размер ежемесячного взноса. Для банка это тоже способ снизить свои риски.
По мере того, как финансовая и экономическая ситуация в стране нормализуется, скорее всего, банки постепенно начнут смягчать свои требования к заемщикам.